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В Одесі затримали місцевого мешканця, який давав позиції ЗСУ та закликав вдарити по командному штабу. ВІДЕО+ФОТО

Місцевого мешканця Одеси підозрюють у державній зраді. Він здавав позиції ЗСУ в Одесі та закликав вдарити по командному штабу

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, чоловік здавав інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ і їх укріплень на узбережжі Одеси. Він передавав точні координати для корегування ракетних ударів. Підозрюваний просив вдарити по штабу військового командування й обласному територіальному центру комплектування та соцпідтримки", - йдеться в повідомленні. 

 За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури одесита підозрюють у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурора чоловіка взято під варту без можливості внести заставу.

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В Одесі затримали місцевого мешканця, який давав позиції ЗСУ та закликав вдарити по командному штабу 01
В Одесі затримали місцевого мешканця, який давав позиції ЗСУ та закликав вдарити по командному штабу 02В Одесі затримали місцевого мешканця, який давав позиції ЗСУ та закликав вдарити по командному штабу 03

Автор: 

Одеса (5458) державна зрада (1686) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+23
На гиляку
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07.12.2022 16:57
+19
Они наших вешают, а мы всего 8 лет этим скотам даем. Явный перекос, нужны изменения в сроках и системе наказания в военное время для всей этой сволочи. Мародеров торгующих гуманитаркой и ворующих бюджетные деньги тоже не забыть. Фитнес тренерша из Днепра в тюрьме пригодится, физподготовку охраны подтянет
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07.12.2022 17:23
+15
Прив'язати його до трансформатору, та хай передає свої координати
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07.12.2022 17:06
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На гиляку
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07.12.2022 16:57 Відповісти
вверх ногами..
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07.12.2022 19:07 Відповісти
За одну ногу !
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07.12.2022 20:58 Відповісти
Что за ПОЗОРНЯК⁉️Это не детский сад ИДЁТ СТРАШНЕЙШАЯ ВОЙНА ‼️И эта мразь пособничала убийствам , а они с ним в бирюльки играют
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07.12.2022 19:53 Відповісти
Цього довбня комарі ще й в грудні кусають? )))
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07.12.2022 17:02 Відповісти
Прив'язати його до трансформатору, та хай передає свої координати
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07.12.2022 17:06 Відповісти
Привязать к дрейфующей мине и отправить на встречу руцькому кораблю.
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07.12.2022 17:08 Відповісти
На яй.а - растяжку и показать жесткое немецкое порно.
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07.12.2022 22:49 Відповісти
судячи по вікну-це справжній ісконний руський
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07.12.2022 17:20 Відповісти
Я сам в в.уе. Блин, вато-кацапских чуханов в Одессе можно по окнам легко определять. Дурик, однако приготовился вражье рождество встречать - гирлянды сверху скочеврыженных обоев.
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07.12.2022 22:42 Відповісти
Они наших вешают, а мы всего 8 лет этим скотам даем. Явный перекос, нужны изменения в сроках и системе наказания в военное время для всей этой сволочи. Мародеров торгующих гуманитаркой и ворующих бюджетные деньги тоже не забыть. Фитнес тренерша из Днепра в тюрьме пригодится, физподготовку охраны подтянет
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07.12.2022 17:23 Відповісти
На передову і випускати один раз в день, зранку перевірити, немає на дорозі мін.
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07.12.2022 17:26 Відповісти
Нє дураком , а ********. І не був , а є.
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07.12.2022 17:45 Відповісти
Московія визнана терористичним режимом, країною терористом. Це падло брало участь в терористичній діяльності проти України і допомагало вбивати людей України. ТА ЗА ЦЕ ВБИВАТИ МАЛО, ВІШАТИ НА ПЛОЩІ ПРИВСЕЛЮДНО АБО НА КІЛ. ПІД ЧАС ВІЙНИ НЕ МОЖЕ БУТИ ГУМАНІЗМУ. ЦЕ СМЕРТІ ПОДІБНО, АБО МИ ЇХ АБО ВОНИ НАС. ІМПОТЕНТИ В ВЕРХОВНІЙ РАДІ СХАМЕНІТЬСЯ ТА ПРИЙМІТЬ ВЖЕ ДІЄВИЙ І СПРАВЕДЛИВИЙ ЗАКОН НА ДІЇ КОЛОБОРАНТІВ, ЗРАДНИКІВ. КОРИГУВАЛЬНИКІВ ТІЛЬКИ ЇХ ЗНИЩЕННЯ. І КРАПКА.
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07.12.2022 18:16 Відповісти
Очевидно там сидить дах цих покидьків та й із судів, які виносять такі м'які вироки, смердить колаборантами. Прокурори теж не кращі, бо, якби вони прив'я зували до кожної справи навідників загиблих внаслідок ракетних атак, то терміни вимагали б, як за вбивство з попередньою змовою.
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07.12.2022 19:04 Відповісти
оселити біля сортіра малосросса, як і заповідав вялікий кормчий
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07.12.2022 19:05 Відповісти
Привязать в поле за ногу, как курицу. И второго такого же за километр. И пусть сдают координаты друг-друга. Кто выживет, будет сидеть.
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07.12.2022 19:39 Відповісти
Яке придуркуватэ *****. І у помешканні смітник і у голові.
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07.12.2022 20:34 Відповісти
****,да не одессит он,тварь!!!Этого непотреба здесь с 2014 г. осело немеряно....с Луганды,*****.....с Домбабвэ!!!!
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07.12.2022 20:55 Відповісти
Блин, в этой ОДЕССЕ. хорошо, если это с перепугу ввижаеться: Шампанский -перпендикулярно пр. Шевченко спуститься к трассе здоровья, в районе бывшего "Глечика" и налево по асфальту, метров через 200, на асфальте белой краской, друг в друге - 3 буквы "V" под велотрамплин замаскированы , острием укуазывающие на что-то. Кто в теме , увидит на что.
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07.12.2022 21:36 Відповісти
поменял ОН "видение")))) на киче тебе **** поменяют зад на перед!!
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07.12.2022 21:42 Відповісти
что за тупой допрос сбу? вы поменяли свою думку ? ни хрена он не поменял просто шкуру спасает - идиоты он нарушил закон предал страну - пожизненное ему или лет 25-ть крытой зоны
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07.12.2022 22:09 Відповісти
Тю, на пару лет на кировоградские урановые рудники. С него будет досить.
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07.12.2022 22:46 Відповісти
Розплідник рашистів. Там би точно з квітами зустрічали
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08.12.2022 05:47 Відповісти
розстріляти і крапка
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08.12.2022 09:00 Відповісти
"...який давав позиції ЗСУ..."- чи може "Здавав"?
Цензор, поправте.
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08.12.2022 10:31 Відповісти
Або здурілий пєнс, або якийсь убогий непотріб.....
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08.12.2022 21:08 Відповісти
Розстіляти гидоту!
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09.12.2022 03:41 Відповісти
 
 