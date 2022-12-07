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В Одесі затримали місцевого мешканця, який давав позиції ЗСУ та закликав вдарити по командному штабу. ВІДЕО+ФОТО
Місцевого мешканця Одеси підозрюють у державній зраді. Він здавав позиції ЗСУ в Одесі та закликав вдарити по командному штабу
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, чоловік здавав інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ і їх укріплень на узбережжі Одеси. Він передавав точні координати для корегування ракетних ударів. Підозрюваний просив вдарити по штабу військового командування й обласному територіальному центру комплектування та соцпідтримки", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури одесита підозрюють у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурора чоловіка взято під варту без можливості внести заставу.
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