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53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди. ФОТОрепортаж

7 грудня, міністр внутрішніх справ вручив державні нагороди військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби, які взяли безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ й проявили особисту мужність та відвагу, стійкість і рішучість, ризикуючи своїм життям та здоров’ям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НГУ.

"Очільник МВС у своїй вітальній промові наголосив, що нинішнє покоління українців живе в унікальний період, пов’язаний з багатьма звитягами, про які згадуватимуть наші нащадки, і про які кожен звитяжець, який наразі виборює українську волю та державність, згадуватимете своїм дітям та онукам після Перемоги", - зазначається у повідомленні.

"Не можу не згадати про ціну, яку платимо за цю перемогу – загинули десятки й тисячі наших побратимів упродовж цієї страшної війни. Але ми розуміємо, що головні бої ще попереду. Наша перемога – ще не завтра. До неї потрібно дійти, довоювати. І кожен з вас зробив свій внесок у цю перемогу. І ще зробить його завтра й післязавтра", – звертаючись до військовослужбовців, сказав Денис Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що багато військовиків-гвардійців та прикордонників пройшли важкі випробування боями в Рубіжному, Сєвєродонецьку та інших, вже відомих всьому світові локаціях цієї війни.

"Є воїни, які вели безперервний бій із противником упродовж 8 годин, є командири, котрі прикривали відхід побратимів, підлеглих, які зазнали поранень. А є люди, які допомагали отримати "очі" нашій армії, аби вона бачила ворожі дрони, сили їхньої авіації та потім їх збивали. Є багато інших героїв, які увінчали себе такими подвигами", – окреслив очільник МВС спектр непересічних ратних досягнень нагороджених.

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53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди 01
53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди 02
53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди 03
53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди 04

Автор: 

нагорода (1260) Національна гвардія (1528) Монастирський Денис (392)


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Прикордонники у Сумській області 24-25 лютого такі дива робили. Не можу поки що все розповідати. Але там кожний другий - Герой.
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07.12.2022 23:25 Відповісти
 
 