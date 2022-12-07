53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди. ФОТОрепортаж

7 грудня, міністр внутрішніх справ вручив державні нагороди військовослужбовцям Національної гвардії, Державної прикордонної служби, які взяли безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ й проявили особисту мужність та відвагу, стійкість і рішучість, ризикуючи своїм життям та здоров’ям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НГУ.

"Очільник МВС у своїй вітальній промові наголосив, що нинішнє покоління українців живе в унікальний період, пов’язаний з багатьма звитягами, про які згадуватимуть наші нащадки, і про які кожен звитяжець, який наразі виборює українську волю та державність, згадуватимете своїм дітям та онукам після Перемоги", - зазначається у повідомленні.

"Не можу не згадати про ціну, яку платимо за цю перемогу – загинули десятки й тисячі наших побратимів упродовж цієї страшної війни. Але ми розуміємо, що головні бої ще попереду. Наша перемога – ще не завтра. До неї потрібно дійти, довоювати. І кожен з вас зробив свій внесок у цю перемогу. І ще зробить його завтра й післязавтра", – звертаючись до військовослужбовців, сказав Денис Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що багато військовиків-гвардійців та прикордонників пройшли важкі випробування боями в Рубіжному, Сєвєродонецьку та інших, вже відомих всьому світові локаціях цієї війни.

"Є воїни, які вели безперервний бій із противником упродовж 8 годин, є командири, котрі прикривали відхід побратимів, підлеглих, які зазнали поранень. А є люди, які допомагали отримати "очі" нашій армії, аби вона бачила ворожі дрони, сили їхньої авіації та потім їх збивали. Є багато інших героїв, які увінчали себе такими подвигами", – окреслив очільник МВС спектр непересічних ратних досягнень нагороджених.

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