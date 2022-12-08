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Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі обстріляли Миколаїв, горіли автобуси на транспортній базі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає.

На місці працюють ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві 01
Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві 02
Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві 03
Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві 04
Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві 05
Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві 06
Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві 07

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28472) транспорт (1393) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2022)


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русня с автобусами сражается......
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08.12.2022 08:50 Відповісти
Ні з ким вони не сражаюцца, вони тупо х@ярять по всьому, що цінне.
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08.12.2022 09:05 Відповісти
Теперь рузьге погут спать спокойно: эти автобусы уже никогда не нападут на великую россию!
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08.12.2022 08:53 Відповісти
4 бавовни й купа автобусів
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08.12.2022 09:07 Відповісти
Автобуси мабуть були русофоби.
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08.12.2022 09:15 Відповісти
Взятие Киева за два дня и 9 месяцев продолжается...крысам путлера время удирать в Беслан..продолжать тренировку в школе БЕСЛАНа...
Мрази обезьяньи ..🦍🦍🦍
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08.12.2022 09:26 Відповісти
Тактика випаленої землі ! іншої цілі це Зло не має.
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08.12.2022 11:53 Відповісти
 
 