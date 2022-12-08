Вночі росіяни вдарили по транспортній базі в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі обстріляли Миколаїв, горіли автобуси на транспортній базі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає.

На місці працюють ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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