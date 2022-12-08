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Новини Фото Війна
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У боях за Україну загинув 21-річний єврей Владислав Шеїн з Дніпра. ФОТО

шеїн

На фронті загинув 21-річний доброволець з Дніпра Владислав Шеїн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Federation of Jewish Communities of Ukraine.

"Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний єврейський хлопець з Дніпра Владислав Шеїн. З перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт, де віддав життя за незалежність та свободу України", - ідеться в повідомленні.

Владислав навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. У Дніпрі він був відомим як талановитий дзюдоїст. Займався цим видом спорту ще з 6 років. Неодноразово виборював нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області та всеукраїнських турнірів.

"Ціною непоправних втрат ми відстоюємо незалежність та цілісність України. Вічна пам’ять герою!", - зауважили на сторінці фундації.

Також читайте: П’ятеро добровольців із Грузії загинули у боях під Бахмутом

У боях за Україну загинув 21-річний єврей Владислав Шеїн з Дніпра 01
У боях за Україну загинув 21-річний єврей Владислав Шеїн з Дніпра 02
У боях за Україну загинув 21-річний єврей Владислав Шеїн з Дніпра 03

Автор: 

смерть (6750) втрати (4398)


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Топ коментарі
+46
Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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08.12.2022 09:55
+43
А чого це він єврей. Він українець, єврейського походження.
Вічна пам'ять...
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08.12.2022 10:05
+41
Дякуємо тобі, воїн.
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08.12.2022 09:56
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Кожен герой полеглий за волю України має назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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08.12.2022 09:55 Відповісти
Дякуємо тобі, воїн.
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08.12.2022 09:56 Відповісти
Почивай з миром, Герою
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08.12.2022 09:58 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.12.2022 10:04 Відповісти
А чого це він єврей. Він українець, єврейського походження.
Вічна пам'ять...
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08.12.2022 10:05 Відповісти
Владислав загину за свою Україну!
У цій нещадній війні за Вільну Україну "немає ні іудея, ні елліна..." є мужні славні Герої,...
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08.12.2022 10:18 Відповісти
Психологічно частина людей оцінюють євреїв (як і жінок) з позиції: "Хоч і жінка (єврей) - але геройська людина!" І їм і на думку не спадає, що євреї - такі ж люди, як і інші Що серед них є і "герої" і "зрадники" та падлюки, і чесні люди, і злодії
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08.12.2022 10:42 Відповісти
одне другому не суперечить.
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08.12.2022 11:26 Відповісти
"В боях за Украину погиб 21-летний еврей.. Да, Вечная Слава герою! Но в Украине в боях за свободу героически погибают и казахи, и доблестные киргизы, и туркмены, тогда и им тоже надо посвящать новость. Каждому.
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08.12.2022 14:29 Відповісти
а такі новини і присвячують: грузинам, полякам, американцям, чеченцям та иншим
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08.12.2022 20:48 Відповісти
Щирі співчуття рідним і близьким. Ось це український єврей, а не #ид. І не оте українське гівно, що втекло за кордон, зберігаючи свою нікчемну шкірку
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08.12.2022 10:05 Відповісти
Або раптом стали дуже хворими або інвалідами
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08.12.2022 10:25 Відповісти
R.I.P.
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08.12.2022 10:07 Відповісти
Вічна Слава усім полегглим героям - українцям усіх національностей!
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08.12.2022 10:17 Відповісти
Вічна пам'ять хлопцю та співчуття його родині.
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08.12.2022 10:27 Відповісти
С.У.М.
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08.12.2022 10:27 Відповісти
Він Громадян України, при тому один з Найкращих! Болить.... Вічна пам'ять ....
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08.12.2022 10:28 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Щирі співчуття рідним....

Поруч повідомлення про загибель двох молодих красивих талановитих хлопців, віруючого єврея і очільника пласту. Які ми різні і які однакові у нещадній війні за Свободу!

Сум, сум, сум.
Покойтеся з миром наші Герої!
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08.12.2022 10:30 Відповісти
Вічна пам'ять і подяка Герою !
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08.12.2022 10:38 Відповісти
ברוך דיין האמת.
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08.12.2022 11:00 Відповісти
новина подана з еврейством - от і пішов срач...
а на самому ділі загинув хлопець який боронив Україну!
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08.12.2022 11:01 Відповісти
RIP
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08.12.2022 11:03 Відповісти
А зачем в заголовке "еврей'? Чтобы что?
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08.12.2022 11:39 Відповісти
Пишуть про всі національності, хто захищає, і жертвує життям заради нас усіх.
І ми, українці, - теж різного національного походження. Але ми всі українці, - як єдина політична нація!
І наші українські євреї, - вони теж українці!
Українським євреям теж потрібно знати про героїв-євреїв, які захищають Україну!

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08.12.2022 21:56 Відповісти
Погиб 21-тний мальчик. Это горе для родителей, друзей, для города Днепр, для Украины. Но как какая-то гнида написала "еврей', это чтобы унизить
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08.12.2022 11:41 Відповісти
Якась у вас дивна логіка. Схожа на кацапську.
Навіть не хочу сперечатись на цю тему.
Треба залишити ці національні розбіжності. Бо у нас усіх один ворог, - московська орда.
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08.12.2022 22:04 Відповісти
Слава Герою!
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08.12.2022 11:49 Відповісти
Слава герою! Вечная память !
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08.12.2022 12:38 Відповісти
Які хлопці гинуть, вічна пам'ять Герою!
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13.04.2023 18:07 Відповісти
 
 