У боях за Україну загинув 21-річний єврей Владислав Шеїн з Дніпра. ФОТО

На фронті загинув 21-річний доброволець з Дніпра Владислав Шеїн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Federation of Jewish Communities of Ukraine.

"Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний єврейський хлопець з Дніпра Владислав Шеїн. З перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт, де віддав життя за незалежність та свободу України", - ідеться в повідомленні.

Владислав навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. У Дніпрі він був відомим як талановитий дзюдоїст. Займався цим видом спорту ще з 6 років. Неодноразово виборював нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області та всеукраїнських турнірів.

"Ціною непоправних втрат ми відстоюємо незалежність та цілісність України. Вічна пам’ять герою!", - зауважили на сторінці фундації.

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