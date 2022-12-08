У боях за Україну загинув 21-річний єврей Владислав Шеїн з Дніпра. ФОТО
На фронті загинув 21-річний доброволець з Дніпра Владислав Шеїн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Federation of Jewish Communities of Ukraine.
"Захищаючи Україну, на фронті загинув 21-річний єврейський хлопець з Дніпра Владислав Шеїн. З перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт, де віддав життя за незалежність та свободу України", - ідеться в повідомленні.
Владислав навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. У Дніпрі він був відомим як талановитий дзюдоїст. Займався цим видом спорту ще з 6 років. Неодноразово виборював нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області та всеукраїнських турнірів.
"Ціною непоправних втрат ми відстоюємо незалежність та цілісність України. Вічна пам’ять герою!", - зауважили на сторінці фундації.
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять...
У цій нещадній війні за Вільну Україну "немає ні іудея, ні елліна..." є мужні славні Герої,...
Герою Слава!
Щирі співчуття рідним....
Поруч повідомлення про загибель двох молодих красивих талановитих хлопців, віруючого єврея і очільника пласту. Які ми різні і які однакові у нещадній війні за Свободу!
Сум, сум, сум.
Покойтеся з миром наші Герої!
а на самому ділі загинув хлопець який боронив Україну!
І ми, українці, - теж різного національного походження. Але ми всі українці, - як єдина політична нація!
І наші українські євреї, - вони теж українці!
Українським євреям теж потрібно знати про героїв-євреїв, які захищають Україну!
Навіть не хочу сперечатись на цю тему.
Треба залишити ці національні розбіжності. Бо у нас усіх один ворог, - московська орда.