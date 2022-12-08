Мешканця Одещини за участь у бойових діях проти ЗСУ в складі "ДНР" засуджено до 14 років ув’язнення. ФОТО

Ізмаїльський міськрайсуд визнав винним і присудив 14 років позбавлення волі уродженцю Ізмаїльського району Одеської області, що брав участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на території Донецького аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

"Прокурором у суді доведено, що чоловік у 2014 році виїхав у Донецьк та вступив до підрозділу терористичної організації "ДНР", так званої "інтернаціональної бригади "пятнашка" на посаду заступника командира, під позивним "Агуз". Він брав участь у бойових діях у Донецькому міжнародному аеропорті проти українських правоохоронців і військовослужбовців Збройних сил України.

Надалі, на посаді командира одного з підрозділів "першого армійського корпусу збройних сил "ДНР" керував підпорядкованими йому учасниками збройного формування у веденні бойових дій проти військовослужбовців ЗСУ поблизу населених пунктів Донецьк, Дебальцеве, Горлівка та Авдіївка", - повідомили у прокуратурі.

За "особливі заслуги" у 2016 році засудженому присвоєне звання "лейтенант МО "ДНР" та нагороджено медаллю РФ "Во славу Отечества" від голови "Міжнародного фонду десантників та благодійного фонду "Они заслужили".

Зазначається, що в порядку спеціального судового розгляду уродженця Ізмаїльського району засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочинця визнано винним, зокрема, за те, що брав участь у бойових діях і командував одним із підрозділів так званого першого армійського корпусу збройних сил "ДНР", що протидіяли військовослужбовцям ЗСУ поблизу населених пунктів Донецьк, Дебальцеве, Горлівка та Авдіївка.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

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