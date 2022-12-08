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Мешканця Одещини за участь у бойових діях проти ЗСУ в складі "ДНР" засуджено до 14 років ув’язнення. ФОТО

Ізмаїльський міськрайсуд визнав винним і присудив 14 років позбавлення волі уродженцю Ізмаїльського району Одеської області, що брав участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на території Донецького аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

"Прокурором у суді доведено, що чоловік у 2014 році виїхав у Донецьк та вступив до підрозділу терористичної організації "ДНР", так званої "інтернаціональної бригади "пятнашка" на посаду заступника командира, під позивним "Агуз". Він брав участь у бойових діях у Донецькому міжнародному аеропорті проти українських правоохоронців і військовослужбовців Збройних сил України.

Надалі, на посаді командира одного з підрозділів "першого армійського корпусу збройних сил "ДНР" керував підпорядкованими йому учасниками збройного формування у веденні бойових дій проти військовослужбовців ЗСУ поблизу населених пунктів Донецьк, Дебальцеве, Горлівка та Авдіївка", - повідомили у прокуратурі. 

За "особливі заслуги" у 2016 році засудженому присвоєне звання "лейтенант МО "ДНР" та нагороджено медаллю РФ "Во славу Отечества" від голови "Міжнародного фонду десантників та благодійного фонду "Они заслужили".

Зазначається, що в порядку спеціального судового розгляду уродженця Ізмаїльського району засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочинця визнано винним, зокрема, за те, що брав участь у бойових діях і командував одним із підрозділів так званого першого армійського корпусу збройних сил "ДНР", що протидіяли військовослужбовцям ЗСУ поблизу населених пунктів Донецьк, Дебальцеве, Горлівка та Авдіївка.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

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Мешканця Одещини за участь у бойових діях проти ЗСУ в складі ДНР засуджено до 14 років ув’язнення 01
Мешканця Одещини за участь у бойових діях проти ЗСУ в складі ДНР засуджено до 14 років ув’язнення 02

Автор: 

Ізмаїл (167) Одеська область (3210) прокуратура (3676)


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Топ коментарі
+9
Таким треба давати ДОВІЧНО !!!
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08.12.2022 10:31
+4
І шо воно дасть -- тюрма иого перевиховає -- ні . В китаі такого ********** би розстріляли .
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08.12.2022 10:39
+3
когда прочел одещини то сразу подумал что наверняка он откуда то с Измаила или болграда -там этого дерьма хоть отбавляй
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08.12.2022 10:39
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Воно лише брудний свинячий агузок...
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08.12.2022 10:27 Відповісти
Таким треба давати ДОВІЧНО !!!
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08.12.2022 10:31 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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08.12.2022 10:57 Відповісти
Гнида.
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08.12.2022 10:32 Відповісти
І шо воно дасть -- тюрма иого перевиховає -- ні . В китаі такого ********** би розстріляли .
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08.12.2022 10:39 Відповісти
когда прочел одещини то сразу подумал что наверняка он откуда то с Измаила или болграда -там этого дерьма хоть отбавляй
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08.12.2022 10:39 Відповісти
Якщо згадати, що таких десятки тисяч, то засудження одного, то "як чайною ложкою море вичерпати".
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08.12.2022 10:43 Відповісти
А що робить , надо черпать ,хоч ложкою ,а потім і відерцем
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08.12.2022 10:49 Відповісти
Ось коли почнуть "відерцем", тоді і новини писати.
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08.12.2022 11:05 Відповісти
Так это заочное осуждение или его таки словили?
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08.12.2022 10:56 Відповісти
Вот как они эти сроки считают? Почему именно 14? Пошел на сотрудничество? Так за это больше спиливают. Нипанимаю.
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08.12.2022 11:08 Відповісти
Цікаво, він сам повернувся до Ізмаїлу, чи потрапив до полону...
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08.12.2022 12:39 Відповісти
Теперь его корми за мои деньги...а пенсии на 20 гр.повышаем...
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07.04.2023 12:25 Відповісти
 
 