Захисник показав жахливий стан вагонів "УЗ", на яких воїни повертаються з передової: "Два місяці під Бахмутом і так нам віддячили". ВІДЕО+ФОТО
Захисники, які боронять Україну на передовій, мусять пересуватися у вагонах з жахливими умовами.
Про це розповів військовослужбовець-артилерист Дмитро Філін, інформує Цензор.НЕТ.
"Покажу як їдемо з-під Бахмута, супроводжую підбиту САУ. Призначений командиром варти. Подивіться як їдуть військові після 4-х з лишком безперервних місяців БД. Це 21 століття, йде 8 рік війни, за це знущання ЗСУ платить ще оренду, я повинен ще розписатися в прийнятті за описом і потім здати це майно лакшері працівнику залізниці. Що вбиває, так те що офіцери, які відповідають за навантаження, розповідають як мені пощастило, тому що зачиняються двері (закрили кувалдою) і в даху немає дірок… Дров нам належить 0.07 куба, але при цьому термін поїздки невідомий. Сокиру потрібно було мати з собою (дістали з розбитої САУ). Наші полководці не мають жодного бажання щось змінювати на краще, ніякої поваги, ставлення як до худоби… стандарти НАТО… ніхто ж не просить люкс, але це за межами прийняття навіть після того, що я пройшов і бачив. Витримали там, витримають і це чи просто "захавають", - розповів захисник.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов назвав ситуацію великою неповагою до ЗСУ.
"Після поїздки в такому вагоні на морозі може захворіти значна кількість воїнів, яким треба буде лікуватись, держава буде витрачати великі кошти, більші ніж вартість надання нормального вагону, але люди працювати та воювати не зможуть. Дуже хотілося б когось з Укрзалізниці змусити у такому вагоні проїхатись, для повноти вражень та стимуляції мізків. Сподіваюсь, міністр інфраструктури Олександр Кубраков зверне увагу на цей матеріал від одного за наших професійних та авторитетних артилеристів, і більше таких ганебних вагонів залізничники чипляти не будуть. Наші воіни зробили для краіни стільки, що було б варто надавати їм щось гідне їхніх подвигів", - наголосив журналіст.
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- "Ми фактично готувались до війни з грудня 2019." Данілов
- Перший день повномасштабного вторгнення. В Офісі Президента з запасів їжі тільки розбавлена мівіна.
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Повторюють привладні шлях ригоАналів‼️🇺🇦⚔️❤️💯💯😡🤬😠❤️⚔️🇺🇦‼️
А поки-що САУ потрібно доправити до пункту ремонту, а тому:
1) потяг відправити за маршрутом, не зволікаючи;
2) начальника ешелону перемістити в "теплушку", а військового (-их) розмістити в купе начальника ешелону;
3) командира підрозділу, з якого відправлено самохідку на ремонт, - за недбалість і нехлюйство,- понизити у званні і посаді на два рівні;
4) міністру транспорту та міністру оборони - протягом тижня затвердити і ввести в дію Положення про порядок та умови перевезення військовослужбовців ЗСУ та інших Сил Оборони України в період дії воєнного стану.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Якщо САУ сопроводжує її відділення це десь 5 військових, це ж не чотири десятка у тому вагоні. Є дрова та піч то буде тепло. У порівнянні з умовами у полі щонайменше не гірше. Відстані у нас не великі, за добу можна півкраїни проїхати.
А загалом, усі хто відписався вище праві, за все це відповідає керівництво нашої держави. За що (і кого) голосували те і маємо.
Дивіться:
стан вагона жахливий - так, той самий вагон цілком можна облаштувати для набаго більш комфортного перевезення ос;
умови зовсім некомфортні - так
їхати можливо (опалення є, дах цілий) - так
Риба гніє з голови, так що якщо Резнікову пропонується у такому вагоні проїхатися то неодмінно з його керівником. Але, впевнений, задля піару можуть і проїхатися, нічого смертельного в тому немає.
це за їх каденцію Укрзалізниця, Нафтогаз, Енергоатом та ще десяток прибуткових бержавних компаній стали банкрутами!!!
і не кажіть мені, що війна!, банкрутство державної власності сталося ДО війни.
оптимізували. а бабло ******* і *******.
нато
сором
От тепер і посміємось!
Жери і не вийобуйся
Ленд Крузерах з Лексусами, що ій до бидла за яке вона рахує свій електорат і звичайних
вояків.
До речі психологія народу України теж цікава - прожити день, а там якось буде, нічого
собливого не роблячи для того щоб було як в Європі (хтось повинен Європу зробити
для нас). Ця солдатська невибагливість грає проти українців, бо робить їх трохи схожими
на кацапів.
https://m.censor.net/ua/video_news/3382795/******************************************************************************************************
Блювать хочеться, від невинних "душевних пітарастів "зі Слугиурода.
Скоро наступить момент(вибори), і вас гнид брехливих зелених колаборантів порвуть.
Тьху,гидота зелено - хитросрака. Після Перемоги ЗСУвас розірвуть.
Ви вкурили, чмошники "зеленобобі"
Б...л.ядь, стидовище на весь світ. Нічого, скоро, дуже скоро... "Свято наближається"😡 *** ді, відповісте за все.
Лише нецензурні .
@уки , ви за все відповісте .