Захисник показав жахливий стан вагонів "УЗ", на яких воїни повертаються з передової: "Два місяці під Бахмутом і так нам віддячили". ВІДЕО+ФОТО

Захисники, які боронять Україну на передовій, мусять пересуватися у вагонах з жахливими умовами.

Про це розповів військовослужбовець-артилерист Дмитро Філін, інформує Цензор.НЕТ.

"Покажу як їдемо з-під Бахмута, супроводжую підбиту САУ. Призначений командиром варти. Подивіться як їдуть військові після 4-х з лишком безперервних місяців БД. Це 21 століття, йде 8 рік війни, за це знущання ЗСУ платить ще оренду, я повинен ще розписатися в прийнятті за описом і потім здати це майно лакшері працівнику залізниці. Що вбиває, так те що офіцери, які відповідають за навантаження, розповідають як мені пощастило, тому що зачиняються двері (закрили кувалдою) і в даху немає дірок… Дров нам належить 0.07 куба, але при цьому термін поїздки невідомий. Сокиру потрібно було мати з собою (дістали з розбитої САУ). Наші полководці не мають жодного бажання щось змінювати на краще, ніякої поваги, ставлення як до худоби… стандарти НАТО… ніхто ж не просить люкс, але це за межами прийняття навіть після того, що я пройшов і бачив. Витримали там, витримають і це чи просто "захавають", - розповів захисник.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов назвав ситуацію великою неповагою до ЗСУ.

"Після поїздки в такому вагоні на морозі може захворіти значна кількість воїнів, яким треба буде лікуватись, держава буде витрачати великі кошти, більші ніж вартість надання нормального вагону, але люди працювати та воювати не зможуть. Дуже хотілося б когось з Укрзалізниці змусити у такому вагоні проїхатись, для повноти вражень та стимуляції мізків. Сподіваюсь, міністр інфраструктури Олександр Кубраков зверне увагу на цей матеріал від одного за наших професійних та авторитетних артилеристів, і більше таких ганебних вагонів залізничники чипляти не будуть. Наші воіни зробили для краіни стільки, що було б варто надавати їм щось гідне їхніх подвигів", - наголосив журналіст.

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