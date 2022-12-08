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Захисник показав жахливий стан вагонів "УЗ", на яких воїни повертаються з передової: "Два місяці під Бахмутом і так нам віддячили". ВІДЕО+ФОТО

Захисники, які боронять Україну на передовій, мусять пересуватися у вагонах з жахливими умовами.

Про це розповів військовослужбовець-артилерист Дмитро Філін, інформує Цензор.НЕТ.

"Покажу як їдемо з-під Бахмута, супроводжую підбиту САУ. Призначений командиром варти. Подивіться як їдуть військові після 4-х з лишком безперервних місяців БД. Це 21 століття, йде 8 рік війни, за це знущання ЗСУ платить ще оренду, я повинен ще розписатися в прийнятті за описом і потім здати це майно лакшері працівнику залізниці. Що вбиває, так те що офіцери, які відповідають за навантаження, розповідають як мені пощастило, тому що зачиняються двері (закрили кувалдою) і в даху немає дірок… Дров нам належить 0.07 куба, але при цьому термін поїздки невідомий. Сокиру потрібно було мати з собою (дістали з розбитої САУ). Наші полководці не мають жодного бажання щось змінювати на краще, ніякої поваги, ставлення як до худоби… стандарти НАТО… ніхто ж не просить люкс, але це за межами прийняття навіть після того, що я пройшов і бачив. Витримали там, витримають і це чи просто "захавають", - розповів захисник.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов назвав ситуацію великою неповагою до ЗСУ.

"Після поїздки в такому вагоні на морозі може захворіти значна кількість воїнів, яким треба буде лікуватись, держава буде витрачати великі кошти, більші ніж вартість надання нормального вагону, але люди працювати та воювати не зможуть. Дуже хотілося б когось з Укрзалізниці змусити у такому вагоні проїхатись, для повноти вражень та стимуляції мізків. Сподіваюсь, міністр інфраструктури Олександр Кубраков зверне увагу на цей матеріал від одного за наших професійних та авторитетних артилеристів, і більше таких ганебних вагонів залізничники чипляти не будуть. Наші воіни зробили для краіни стільки, що було б варто надавати їм щось гідне їхніх подвигів", - наголосив журналіст.

Читайте також: Бахмут - це і є пункт незламності: Доброволець Ісмагілов показав закривавлені бронежилети українських захисників. ФОТОрепортаж 18+

Захисник показав жахливий стан вагонів УЗ, на яких воїни повертаються з передової: Два місяці під Бахмутом і так нам віддячили 01
Захисник показав жахливий стан вагонів УЗ, на яких воїни повертаються з передової: Два місяці під Бахмутом і так нам віддячили 02

Автор: 

Укрзалізниця (6845) військовослужбовці (4749) Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+87
Це ******* звичайно. Бачив у Львові, коли воїни поверталися із зони бойових дій, то потяг був дуже сумний: старий, пошарпаний, плацкартні вагони, дуже брудний. Соромно за таку державу.

Хай ті підараси розкажуть знову, як вони у бункері мівіну заварювали, той ходив у чорному фраку, той з гранатометом бігав, а той пункти незламності будував. Тварі ****** - вже нема слів.

Що там із Чонгаром? що з б...ю Резніченка? що зі Старухом та гуманітаркою, що з гуманітаркою у Чернігові, яка краде ОВА.

Ах так....Атрошенка (мера Чернігова) відсторонили на рік вчора рішенням суду Яворівського р-ну Львівської області, а кірюша на новому порші їздить до 1000 м2 будиночку.

Дивіться далі телемарафон...***********
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08.12.2022 10:41
+73
що на це скажуть єрмачки та "любі друзі" преЗедента?!

арахамія..., як там справи у московського Злодія абрамовича та фірташа? вже всі санкції зняли??
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08.12.2022 10:40
+58
В ОП теж не жирують - напів сиру "мівіну" жруть, покидьки🤬А Сірожа Лєщєнко, взагалі зник... напевно, знесилений від недоїдання бо з/платня в наглядовій раді Укрзалізниці досить"невеличка"😡
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08.12.2022 10:42
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Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1600685468433403905

- "Ми фактично готувались до війни з грудня 2019." Данілов
- Перший день повномасштабного вторгнення. В Офісі Президента з запасів їжі тільки розбавлена мівіна.

Directed by Robert B. Weide
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08.12.2022 11:38 Відповісти
Зате найвеличніший зєля мільярди на гівномарафон витратив. А наших захисників возять як худобу😠
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08.12.2022 11:40 Відповісти
Стефанчуку-Зеленському-ШмигалЮ🤷‍♂️🙈😌 не соромно за 3 роки марнотратства та некомпетентності ⁉️⁉️⁉️⁉️ для Украінців, але професійного розмову ванні держбюджету собі та каламойші‼️💯😡🤬😠😤⚔️🇺🇦❤️

Повторюють привладні шлях ригоАналів‼️🇺🇦⚔️❤️💯💯😡🤬😠❤️⚔️🇺🇦‼️
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08.12.2022 11:43 Відповісти
Погано зовсім організовано. Я не розумію чому дров немає. УЗ ви в розумі?
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08.12.2022 11:46 Відповісти
Зато зеленский каждый вечер делает бровки домиком и благодарит ВСУ и рассказует как у него душа болит за украинский народ а на деле он ложет на украинцев тот орган которым на рояле играет. Тошнит от лжи и лицемерия президента и всего того шобла из Банковой
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08.12.2022 11:49 Відповісти
Токо дошло? У него мама саша и папа римма с личинками в озере комо полущутся в италии, ленка лындает по заграницам, все друзья в шеколаде и никто не воюет. На остальных украинцев ему просто ******* высокой синагоги
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08.12.2022 11:51 Відповісти
Да что вы в самом деле? Нормальный вагон. Там что люкс должен был быть с льняными простынями? Ваще уже зажрались, ну в самом деле. Зеленский знает, что делает, ведь вы зробили це разам!!!
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08.12.2022 11:50 Відповісти
Ганебна історія, яких, очевидно сотні і сотні...
А поки-що САУ потрібно доправити до пункту ремонту, а тому:
1) потяг відправити за маршрутом, не зволікаючи;
2) начальника ешелону перемістити в "теплушку", а військового (-их) розмістити в купе начальника ешелону;
3) командира підрозділу, з якого відправлено самохідку на ремонт, - за недбалість і нехлюйство,- понизити у званні і посаді на два рівні;
4) міністру транспорту та міністру оборони - протягом тижня затвердити і ввести в дію Положення про порядок та умови перевезення військовослужбовців ЗСУ та інших Сил Оборони України в період дії воєнного стану.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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08.12.2022 11:50 Відповісти
Резнику некогда, у него жонка молодуха Юлия Зорий, я был о ней раньше лучшего мнения, но у них с резником любовь общая - любовь к баблу
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08.12.2022 11:53 Відповісти
Звісно соромно за такі речі, але подібне було ще при порохові, коли цілі підрозділи їхали в зону АТО в таких умовах....
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09.12.2022 08:02 Відповісти
Міністр Рєзніков повинен особисто здійснити подорож у цьому вагоні
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08.12.2022 11:53 Відповісти
вже бачу заголовки WSJ "Остання подорож Резнікова.."
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08.12.2022 13:44 Відповісти
і лещенка най з собою прихопить, бо щось мені підказує що такий жахливий стан вагонів пов"язаний з непомірно високою платнею лещенку. Задорого нам цей шлімазл обходиться, чи не так?
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08.12.2022 13:53 Відповісти
За такими "вагонами" наглядає Серлещ (Сергій Лещенко) з Наглядової ради Укрзалізниці? Розумію, чому в нього велика зарплатня.
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08.12.2022 12:07 Відповісти
Зелені починали з брехні та не зупиняються й зараз.
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08.12.2022 12:12 Відповісти
І хто за це Б Л Я Д С Т В О відповість? Може ті ZEлені гниди, що в перші дні війни мівіною давилися?
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08.12.2022 12:14 Відповісти
"неначасі" воно таке
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08.12.2022 12:30 Відповісти
Эти все теплушки надо сгрести до кучи и утилизировать. Нет слов. Каменный век...
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08.12.2022 12:31 Відповісти
А може краще згребти в купу ОП з його очільником?
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08.12.2022 13:01 Відповісти
Неправильно. Нужно в этот "люкс" всю зеленую шваль засунуть. Дать немного дров, закрыть дверь кувалдой и на остановках не выпускать. пусть толпой по очереди в этот сортир ходят.
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09.12.2022 00:55 Відповісти
на зупинках сральник зачиняти бо "санітарна зона"))))
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09.12.2022 02:03 Відповісти
Не дуже впевнений, що якщо б надали звичайний плацкартний вагон там булоб набагато зручніше і тепліше. Так, виглядалоб не так жахливенько, але відео де іноземці дивиються нашим плацкартним вагоном є чимало. А санвузол типу дирка в підлозі на шпали досі зберігається у переважній більшості як плацкартних так і купейних вагонах. То такий загальний стан пасажирських перевезень УЗ нажаль .

Якщо САУ сопроводжує її відділення це десь 5 військових, це ж не чотири десятка у тому вагоні. Є дрова та піч то буде тепло. У порівнянні з умовами у полі щонайменше не гірше. Відстані у нас не великі, за добу можна півкраїни проїхати.

А загалом, усі хто відписався вище праві, за все це відповідає керівництво нашої держави. За що (і кого) голосували те і маємо.
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08.12.2022 12:55 Відповісти
Ви особисто пробували їхати в такому телятнику?
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08.12.2022 13:03 Відповісти
Такого досвіда не було. Але ж дивлячись відео саме про це і думав, як би я особисто там їхав, - цілком можливо, навіть не враховуючи за яких обставин виникла необхідність у такому проїзді.

Дивіться:
стан вагона жахливий - так, той самий вагон цілком можна облаштувати для набаго більш комфортного перевезення ос;
умови зовсім некомфортні - так
їхати можливо (опалення є, дах цілий) - так
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08.12.2022 13:37 Відповісти
Пані Наталя,від 1978-дата "бойового" формування кадрируваного артполку з м.Тульчин,Вінницької області,нічого в якості "теплушок" і переміщення особового складу,не помінялося.Сам учасник тих переміщень,як офіцер запасу.Офіцери їхали в плацкарті,солдати в "телячому" вагоні.Гірше всіх було замполітам-вони були зобов*язані їхати з особовим складом."Бойове розгортання" проводилось з грудня по квітень-самі морози.Солдатські подушки і ковдри примерзали до стін вагонів.Ніхто не кликав в помічники Брєжнєва,міністра оборони,чи навіть комполку.Це УЗ-це їх фішка по відношенню до війскових...
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08.12.2022 15:49 Відповісти
голосували? ми що, голосували за ці свинарники? Вибачайте, але якщо до виборів кандидат говорить одне, а потім робить протилежне то значить це провина виборців, а не цього пройдисвіта? люди винуваті, що олігархічні медіа розкручують усіляку тварюку, що корумповані держпосадовці малюють будь-які цифри, що гнила цвк ******** кому треба і що треба?
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08.12.2022 13:56 Відповісти
Люди очікують на те, що хтось за них швидко все зробить, а не на те, що самим і власними зусиллями поступово доведеться все змінювати. Тож за свій вибір мають лише обіцянки.
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08.12.2022 15:46 Відповісти
Ви самі все сказали: голосували за слова та лозунги а не за особистість та справи. Звідси висновок, щось не так у такому підході до голосування.

Риба гніє з голови, так що якщо Резнікову пропонується у такому вагоні проїхатися то неодмінно з його керівником. Але, впевнений, задля піару можуть і проїхатися, нічого смертельного в тому немає.
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08.12.2022 16:57 Відповісти
зато никому не нужный дьячок тимохе в тепле и на "Порше" "Тайкан"... вот куда надо этого шлеца отправить... пусть сам проедется в таком вагоне...
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08.12.2022 12:56 Відповісти
на верхньому фото, місце в вагоні де мають бути рила лещенка та "найвливовішого" чмошника 2022 року!
це за їх каденцію Укрзалізниця, Нафтогаз, Енергоатом та ще десяток прибуткових бержавних компаній стали банкрутами!!!
і не кажіть мені, що війна!, банкрутство державної власності сталося ДО війни.
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08.12.2022 13:00 Відповісти
Приплюсуйте "Украєрорух".
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08.12.2022 13:07 Відповісти
Зеленский! Чи не передчасно Кубракова підвисили!. Спочатку треба було йому хоча б "Героя України" дати.
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08.12.2022 13:03 Відповісти
Кубракова надо повесить за такое скотское отношение к нашим воинам. Сын моего друга возвращался с техникой (в ремонт) в таком же вагоне, говорит что в землянке у них было лучше и теплее. Что почти на каждой станции бегали искали дрова и воду (перекусить и помыться), потому что буржуйка жрет дрова неимоверно быстро, а в щели задувало так, что все приехали на конечную станцию с соплями. Спасибо местным жителям на станциях, которые помогали с дровами и подкармливали. А что скажет президент про такое скотство? Что-то мне подсказывает что он про это просто не узнает, ему об этом не напишут докладную. Надо разогнать по сетям это видео и хорошенько вздрючить УЗ, а серлещя под жопу с ноги гнать с поста в УЗ. Меня взбесило это видео! Слов нет!
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08.12.2022 13:18 Відповісти
Я тоже тихо хренею, с этого "мягкого вагона". При этом дружки боневтика не стесняются машину которую бойцам на передовую выделяли присвоить.
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08.12.2022 23:43 Відповісти
Какая разніца, главноє що зараз бубочка на обкладинці таймс і йому як гівнокомандуючому насрати на тих хто воює за Україну.
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08.12.2022 13:05 Відповісти
на обкладинці Таймс бубочка тільки завдяки тому, що ЗСУ і українці не "про..ли", чого не скажеш про ПО і цілу цю політичну довбану богєму.
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08.12.2022 13:58 Відповісти
Мать его так, главное , шобы под ногами не путался... А время вопросов с ответами - не за горами.
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09.12.2022 10:10 Відповісти
Цікаво, а де та су#а Мосійчук з критикою зє...??? Пам'ятаєте , як репетувала з її брєдовими ідеями "вкопати військові кунги" на передовій? А так тоді ридала, так ридала, а з разом з нею "ридав" мудрий нарід ..... Чи їх можна було встановлювати лише при пороху? А тепер мовчить, язик в ср#ку засунула ( не кажу кому).....
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08.12.2022 13:10 Відповісти
Может лучше было бы на открытую платформу поставить строительный вагончик?
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08.12.2022 13:36 Відповісти
але ж то треба платити гроші + обслуговування, а так 3 піддона і готово = вуаля 0 грн витрачено.

оптимізували. а бабло ******* і *******.

нато

сором
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08.12.2022 13:50 Відповісти
А хіба ти не за це, воїн, голосував?
От тепер і посміємось!
Жери і не вийобуйся
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08.12.2022 13:36 Відповісти
а пан там знає, за кого воїн голосував! а може пан сам за це голосував?
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08.12.2022 13:59 Відповісти
в 19му майже 50 відсотків ЗСУ "прикололись" над собою,може забули як Азовці "гордо" писки крутили від Пороха?
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09.12.2022 00:31 Відповісти
покажіть це европейцям, а потім можна приймати Україну в НАТО
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08.12.2022 13:46 Відповісти
Зелебоби зараз вам розкажуть що все це неправда а якщо ви вірите-то ви русня
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08.12.2022 13:48 Відповісти
Зе влада відноситься до людей як до худоби, скотини, а сами катається на Поршах і
Ленд Крузерах з Лексусами, що ій до бидла за яке вона рахує свій електорат і звичайних
вояків.
До речі психологія народу України теж цікава - прожити день, а там якось буде, нічого
собливого не роблячи для того щоб було як в Європі (хтось повинен Європу зробити
для нас). Ця солдатська невибагливість грає проти українців, бо робить їх трохи схожими
на кацапів.
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08.12.2022 14:03 Відповісти
боневтик с дерьмаком не желают записать новое видео из этого "люкса"? можно прямо на сортире.
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08.12.2022 14:05 Відповісти
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08.12.2022 14:08 Відповісти
Це ще до війни у 2022 му, але нічого не змінилоссь, а може і збільшилось
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08.12.2022 14:10 Відповісти
це що в місяць? 600-800 штук,*******...
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09.12.2022 00:33 Відповісти
600 - 800 за рік, за місяць вертикальні зелені цифри
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09.12.2022 01:34 Відповісти
УЗ, як же так!????
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08.12.2022 14:21 Відповісти
І скільки МО та УЗ відмили коштів на цьому?
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08.12.2022 14:24 Відповісти
Хтось чув про столипінські вагони? Більш ніж століття пройшло, а на теренах колишньої російської імперії нічого не змінилось.
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08.12.2022 14:49 Відповісти
А шо там головний залізничник країни, наглядун куєв
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08.12.2022 14:57 Відповісти
цю зелену тварюку разом з його міністрами в ці вагони і возити вдоль лінії фронту,падлюки і зрадники.
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08.12.2022 15:13 Відповісти
Мабуть саме це це міністра транспорту Кубракова-Чупакаброва підвищили до віце-прм"єра....
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08.12.2022 15:29 Відповісти
А В ЦЕЙ ЧАС...
https://m.censor.net/ua/video_news/3382795/******************************************************************************************************
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08.12.2022 16:00 Відповісти
Носатий і гнусавий брехун, в своєму репертуарі.
Блювать хочеться, від невинних "душевних пітарастів "зі Слугиурода.
Скоро наступить момент(вибори), і вас гнид брехливих зелених колаборантів порвуть.
Тьху,гидота зелено - хитросрака. Після Перемоги ЗСУвас розірвуть.
Ви вкурили, чмошники "зеленобобі"
Б...л.ядь, стидовище на весь світ. Нічого, скоро, дуже скоро... "Свято наближається"😡 *** ді, відповісте за все.
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08.12.2022 16:24 Відповісти
Что за кондом штопаный отправил этот быдлопоезд за нашими героями...головой в этот туалет все все руководство Укрзализныци
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08.12.2022 17:26 Відповісти
Прийде час- ще будуть з бусів виганяти за відсутність оплати проїзду!
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08.12.2022 20:34 Відповісти
Це капєц, на палю очільника ЗД!
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09.12.2022 05:14 Відповісти
Немає достатньо слів для висловлення обурення .
Лише нецензурні .
@уки , ви за все відповісте .
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09.12.2022 08:45 Відповісти
Вот так и насаживается у нас кацапизм.
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09.12.2022 10:06 Відповісти
Па приколу вам? Ржачно теперь? Х¥йня, хуже не будет.
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09.12.2022 10:52 Відповісти
чекайте .. що не так?? так інших вагонів може і немає, то шо не везти САУ на ремонт ?? реалії УЗ ну а що Ви хотіли...
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09.12.2022 11:12 Відповісти
розїбашити той вагон
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13.12.2022 03:22 Відповісти
Треба щось кардинально жорстко робити! Мене розпирає лють!!!
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12.04.2023 22:08 Відповісти
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