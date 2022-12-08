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Новини Фото Агресія Росії проти України
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СБУ у Києві затримала чиновницю з Куп’янська, яка працювала на загарбників. ФОТО

СБУ затримала в Києві колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ 

"У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була "заступником керівника" Курилівської громади", - йдеться у повідомленні. 

Перебуваючи на "посаді", виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора. Жанка також брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

"Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу.  Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали", - розповіли у спецслужбі.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ у Києві затримала чиновницю з Куп’янська, яка працювала на загарбників 01
СБУ у Києві затримала чиновницю з Куп’янська, яка працювала на загарбників 02
СБУ у Києві затримала чиновницю з Куп’янська, яка працювала на загарбників 03

Автор: 

СБУ (12818) Харківщина (6054) державна зрада (1686) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+16
А чого ж ти падла кацапська не тікала до всерачки любимої росії?
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08.12.2022 10:45
+15
бачили б ви скільки тут такої про-кацапської наволочі - далі шиплять і скавулять на Україну- але в кацапії чомусь залишитись не захотіли...
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08.12.2022 10:44
+7
Я вообще не понимаю этих крысенышей, сначала рассказывают , как хорошо жить в Говне, а потом бегут в нацистский Киев , к Бендеровцам, а шож так , расия онаж великая ***** всех согревает
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08.12.2022 10:52
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Зіпсула життя людям і думала на лижі стати
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08.12.2022 10:40 Відповісти
... kurwa.
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08.12.2022 10:52 Відповісти
бачили б ви скільки тут такої про-кацапської наволочі - далі шиплять і скавулять на Україну- але в кацапії чомусь залишитись не захотіли...
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08.12.2022 10:44 Відповісти
А чого ж ти падла кацапська не тікала до всерачки любимої росії?
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08.12.2022 10:45 Відповісти
смердюча хуна
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08.12.2022 10:51 Відповісти
Я вообще не понимаю этих крысенышей, сначала рассказывают , как хорошо жить в Говне, а потом бегут в нацистский Киев , к Бендеровцам, а шож так , расия онаж великая ***** всех согревает
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08.12.2022 10:52 Відповісти
что непонятно?гастроль за портфелем накрылся здесь, а в раше она накуй кому нужна,единый вариант откосить беженкой и затеряться
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08.12.2022 16:04 Відповісти
******* ,а ведь молодая ,не какая нибудь совковая бабка-пердюха ,нихрена не видевшая в своей жизни слаще пломбира ...
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08.12.2022 10:55 Відповісти
..а скількох засланців СБУ не помітила, починаючи з портнова і далі за списком?.. та навіщо далеко ходити?: якщо почати з ОПи і далі - дермаки-деркачі-щурфічи-шевченки...
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08.12.2022 11:02 Відповісти
Розповзаються черви....тут де-котрі вчора в Полтаві натякнули, що в бамбасі будуть наші фільтраційні табори потім, через те у місцевих очко, як пивна кружка....А хоч би й так - їх усіх через фільтрацію...ти ба сцяться як
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08.12.2022 11:11 Відповісти
Чому вони тікають в Європу? Чому не в Росію? Звертаюся до вати - ну ви ж, вата, вірите Великому Кацапському Міфу про багате сите прекрасне житття в Росії? Чому, ну чому ви не їдите до цього прекрасного життя? Де масовий "ісход" вати в Рашку, якщо ви, іпана тупа вата в це так свято вірите?
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08.12.2022 11:14 Відповісти
https://youtu.be/zOwJ0FuLYQM ..

О выборах в Конгресс США..Трамписты путлера полный пролет...🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇦🇺🇦🇮
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08.12.2022 11:59 Відповісти
ну, все трохи не так, але і приголомшивої слонячої перемоги, за яку так вболівали кацапокриси в кремлі, теж нема...
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08.12.2022 15:46 Відповісти
 
 