СБУ у Києві затримала чиновницю з Куп’янська, яка працювала на загарбників. ФОТО

СБУ затримала в Києві колаборантку, яка після деокупації Харківщини намагалася втекти до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

"У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишню голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була "заступником керівника" Курилівської громади", - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на "посаді", виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора. Жанка також брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

"Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали", - розповіли у спецслужбі.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





