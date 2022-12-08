СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП на Житомирщині. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП у Житомирській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"У Житомирській області тривають безпекові (контррозвідувальні) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви. Цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях: Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мета таких заходів – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі Української держави.
Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території України.
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