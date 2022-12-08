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СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ МП у Житомирській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У Житомирській області тривають безпекові (контррозвідувальні) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви. Цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях: Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета таких заходів – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі Української держави.

Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території України.

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СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП на Житомирщині 01
СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП на Житомирщині 02
СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП на Житомирщині 03СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП на Житомирщині 04

Автор: 

СБУ (12818) УПЦ МП (1208) Житомирська область (1261)


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баканфф в курсі?!
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08.12.2022 11:28 Відповісти
Робота не бий лежачого, всьго 2 пункти : 1) розводь лохів казками на гроші; 2) прославляй владу на теренах якої доїшь лохів. Але промосковські попи настільки упороті та вперті, що на п.2 клали велике з кадилом, за що і мають клопіт.
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08.12.2022 11:39 Відповісти
Показуха с нулевыми последствиями для гундяевских попов. Сфоткались с автоматом на фоне монастыря и разъехались дальше кошмарить ларьки...
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08.12.2022 11:49 Відповісти
Житомирська обласна Рада 7 грудня проголосувала за заборону Української Православної Церкви Московського Патріархату. Рішення ухвалили на рівні області. https://risu.ua/zhitomirska-oblasna-rada-progolosuvala-za-zaboronu-upc-mp_n134642 https://risu.ua/zhitomirska-oblasna-rada-progolosuvala-za-zaboronu-upc-mp_n134642

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08.12.2022 11:52 Відповісти
Зверніть увагу на архітектуру - ліс давали директора держлісгоспів, а камінь - каменообробні підприємства яких у Житомирській області валом як і камню і лісу. Все бралося на шару.
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08.12.2022 11:52 Відповісти
Лучше бы в местную мэрию заглянули.
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08.12.2022 11:55 Відповісти
Забороняйте Верховною Радою цю секту і не ганяйте туди офіцерів СБУ, їм краще займатися на передовій.
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08.12.2022 12:18 Відповісти
слишком много этих заведений по всей Украине.
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08.12.2022 13:31 Відповісти
Как надоело повторятся. Да сразу и везде надо было начать. Хотя в душе хотелось чтоб с Харькова начали--- а тут есть что. Даже и не начинали. Надоела оперетка.
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08.12.2022 14:57 Відповісти
 
 