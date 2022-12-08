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В окупованому Маріуполі транспортний колапс: громадський транспорт не працює. ФОТО

Російські окупанти знищили в окупованому Маріуполі усю комунальну техніку і не змогли підготувати дороги до зими. Тепер у місті не виходить на маршрути громадський транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради

"Маріупольці продовжують відчувати "підготовку" окупантів до зими. До відсутності опалення, квартир без вікон додалися льодяні тротуари та дороги. Знищивши майже усю прибиральну техніку, колаборанти призвели до зимового колапсу. Навіть ті одиниці громадського транспорту, що лишилися тепер не можуть вийти на маршрути. А люди отримують травми, пересуваючись замерзлими тротуарами. Ось таке життя під російським триколором", - йдеться в повідомленні. 

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В окупованому Маріуполі транспортний колапс: громадський транспорт не працює 01

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6694) транспорт (1393)


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....це не сюди, то до *****...він введе і виведе
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08.12.2022 12:27 Відповісти
нихера сибе там еще есть громадский транспорт? Там же все расхерачили
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08.12.2022 12:38 Відповісти
так якщо транспорту немає, то й проблеми немає...
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08.12.2022 12:39 Відповісти
Там вкрадені троллейбуси, з тих що вціліли, та ще не вивезені. Декілька, не більше. Я ненавиджу кацапів, що відібрали в мене моє місто, я ненавиджу за те що вони кацапи, що вони принесли свою кацапську мерзость в мій дім! Кацапія повина бути знищена раз і назавжди!
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08.12.2022 13:06 Відповісти
який громАдський транспорт у "зоні-таборі"??
- хіба що до печей крематорію?
- це якись черговий чорний анекдот про кацапів-людожерів
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08.12.2022 13:11 Відповісти
блогеры из Мариуполя так ходили и показывали что им дома строят. в ножки кланяются оккупантам. Вот такие мариупольцы местные.
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08.12.2022 13:24 Відповісти
Раз нет так и нет. Там где я живу есть. Дело это хозяйское. Значит и не надо.
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08.12.2022 13:37 Відповісти
 
 