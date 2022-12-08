В окупованому Маріуполі транспортний колапс: громадський транспорт не працює. ФОТО

Російські окупанти знищили в окупованому Маріуполі усю комунальну техніку і не змогли підготувати дороги до зими. Тепер у місті не виходить на маршрути громадський транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Маріупольці продовжують відчувати "підготовку" окупантів до зими. До відсутності опалення, квартир без вікон додалися льодяні тротуари та дороги. Знищивши майже усю прибиральну техніку, колаборанти призвели до зимового колапсу. Навіть ті одиниці громадського транспорту, що лишилися тепер не можуть вийти на маршрути. А люди отримують травми, пересуваючись замерзлими тротуарами. Ось таке життя під російським триколором", - йдеться в повідомленні.

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