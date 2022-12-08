8 грудня з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 78,6 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії. ФОТО

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 531 судно, якими експортовано 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Серед них балкер FULMAR S з 11,5 тис. тонн агропродукції для Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 557,4 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 80 тис. тонн агропродукції.

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