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8 грудня з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 78,6 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії. ФОТО

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 531 судно, якими експортовано 13,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України. 

"Серед них балкер FULMAR S з 11,5 тис. тонн агропродукції для Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 20 суден. На них завантажують 557,4 тис. тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 80 тис. тонн агропродукції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 7 грудня з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 149,3 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи. ФОТО

8 грудня з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 78,6 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії 01
8 грудня з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 78,6 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії 02

Автор: 

зерно (3119) корабель (1612) Одеса (5458) порт (2043)


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...а нельза ли было обменять пшеницу у других стран на пво, снаряды, литачкы, аммуницию, генераторы?...накуя разбазаривать ...сейчас иду в магазин за хлебом и олией и мне кажется что, ценник у нас дороже чем в иных местах планеты Земля..
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08.12.2022 13:23 Відповісти
Может хватит раздавать ресурсы, когда страна воюет?

Все должно быть направлено на Победу.

Владельцы агрохолдингов подождут…
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08.12.2022 14:34 Відповісти
 
 