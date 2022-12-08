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Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги. ФОТОрепортаж

7 та 8 грудня російські війська завдали ракетних ударів по м. Куп’янськ та смт Печеніги на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України. 

"За даними слідства, 7 грудня близько 20:00 окупанти обстріляли смт Печеніги Чугуївського району ракетами типу С-300. Їхніми уламками пошкоджено житлові будинки.  8 грудні близько 4:20 російські військові завдавати ракетного удару по Куп‘янську. Пошкоджено адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, ворог застосував ЗРК С-300", - йдеться в повідомленні. 

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили ракетою С-300 по Куп’янську, - Синєгубов

Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги 01
Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги 02
Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги 03
Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги 04
Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги 05
Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги 06
Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги 07

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) Куп’янськ (758)


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Кацапи підораси.
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08.12.2022 13:49 Відповісти
Сарана...
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08.12.2022 13:59 Відповісти
 
 