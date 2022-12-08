Наслідки ракетної атаки РФ на Куп’янськ та смт Печеніги. ФОТОрепортаж

7 та 8 грудня російські війська завдали ракетних ударів по м. Куп’янськ та смт Печеніги на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

"За даними слідства, 7 грудня близько 20:00 окупанти обстріляли смт Печеніги Чугуївського району ракетами типу С-300. Їхніми уламками пошкоджено житлові будинки. 8 грудні близько 4:20 російські військові завдавати ракетного удару по Куп‘янську. Пошкоджено адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, ворог застосував ЗРК С-300", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

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