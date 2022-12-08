Воював разом із батьком і братом: на Донбасі загинув політичний діяч, воїн 72-ї ОМБр Олексій Бевзюк. ФОТО

На Донеччині 7 грудня загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк із позивним Мерс. Військовий воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. У липні загинув його брат Андрій Бевзюк. Вони воювали разом із батьком Іваном Бевзюком.

Про загибель Бевзюка повідомив його побратим Антон Колумбет, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні захищаючи Україну загинув Олексій Бевзюк , в липні загинув його брат Андрій Бевзюк ......

Я не знаю, які слова співчуття можна висловити їхнім батькам з приводу втрати синів, в яких вони вложили все своє життя, які слова сказати дружинам і дітям.....але ми повинні зберегти про них пам'ять....пам'ять в собі і в своїх дітях, щоб пам'ятали, якою ціною виборювалось щасливе майбутнє нашої країни, а ця ціна страшна, ця ціна це зруйновані тисячі доль українських родин......і найголовніше, що ми можемо зробити це зберегти пам'ять....

Іван Бевзюк тримайтесь....

Вічна пам'ять ВАМ, ВИ назавжди в строю і я мав за честь стояти в ньому поряд з ВАМИ", - розповів Колумбет.

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Останній свій допис у Facebook Олексій опублікував за день до загибелі - вітав колег із Днем Збройних сил України.

"Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах Збройних сил України для нас не просто професія, це – найвища честь, покликання", - йдеться у дописі.





