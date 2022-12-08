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Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині з артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор - зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", - йдеться в повідомленні.

Читайте: За минулу добу росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини, 15 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення 01
Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення 02
Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення 03
Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення 04
Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення 05
Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення 06
Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення 07

Автор: 

обстріл (28472) Торецьк (459) Кириленко Павло (907)


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