Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині з артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор - зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", - йдеться в повідомленні.

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