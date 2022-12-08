Росіяни обстріляли Торецьк з артилерії: Загинула людина, 2 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли Торецьк на Донеччині з артилерії.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька. Снаряди влучили у приватний сектор - зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", - йдеться в повідомленні.
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