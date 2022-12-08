Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправила на Херсонщину 46 генераторів, - ОВА. ФОТО

Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправляє до визволеної Херсонщини черговий гуманітарний вантаж – 46 генераторів.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо підтримувати наших людей на деокупованій Херсонщині. Сьогодні отримали черговий гуманітарний вантаж від представників Акредитованого відокремленого підрозділу Угорської екуменічної служби допомоги в Україні. Вантаж особисто передав заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, Парламентський державний секретар Левенте Модьор, який опікується питаннями гуманітарної підтримки України. Отримали найважливіше – засоби генерації електроенергії. Мова про 46 генераторів різної потужності – від 2 до 19 кВт. Також отримали вантажівку з дитячим харчуванням", - повідомив Микита.





Керівник ОВА розповів, що під час минулої зустрічі з угорськими партнерами вони разом з народною депутаткою Юлією Гришиною передали запит щодо підтримки Тягинської громади Херсонської області, яка стала громадою-побратимом Закарпаття. І допомога не забарилася.

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"Зараз надійне партнерство відіграє вирішальну роль, тож працюємо на позитивний кінцевий результат для всіх сторін. Дякую нашим партнерам за підтримку. Не залишаємо в біді нікого. Зараз десятки тисяч людей там перебувають у надзвичайно складних життєвих обставинах – без води, тепла, електрики та під постійними обстрілами. А це й жінки та маленькі діти, тож наша допомога рятує життя у прямому сенсі цього слова", - наголосив Віктор Микита.