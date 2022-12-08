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Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправила на Херсонщину 46 генераторів, - ОВА. ФОТО

Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправляє до визволеної Херсонщини черговий гуманітарний вантаж – 46 генераторів.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправила на Херсонщину 46 генераторів, - ОВА 01

"Продовжуємо підтримувати наших людей на деокупованій Херсонщині. Сьогодні отримали черговий гуманітарний вантаж від представників Акредитованого відокремленого підрозділу Угорської екуменічної служби допомоги в Україні. Вантаж особисто передав заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, Парламентський державний секретар Левенте Модьор, який опікується питаннями гуманітарної підтримки України. Отримали найважливіше – засоби генерації електроенергії. Мова про 46 генераторів різної потужності – від 2 до 19 кВт. Також отримали вантажівку з дитячим харчуванням", - повідомив Микита.

Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправила на Херсонщину 46 генераторів, - ОВА 02
Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправила на Херсонщину 46 генераторів, - ОВА 03

Керівник ОВА розповів, що під час минулої зустрічі з угорськими партнерами вони разом з народною депутаткою Юлією Гришиною передали запит щодо підтримки Тягинської громади Херсонської області, яка стала громадою-побратимом Закарпаття. І допомога не забарилася.

Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправила на Херсонщину 46 генераторів, - ОВА 04

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Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправила на Херсонщину 46 генераторів, - ОВА 05

"Зараз надійне партнерство відіграє вирішальну роль, тож працюємо на позитивний кінцевий результат для всіх сторін. Дякую нашим партнерам за підтримку. Не залишаємо в біді нікого. Зараз десятки тисяч людей там перебувають у надзвичайно складних життєвих обставинах – без води, тепла, електрики та під постійними обстрілами. А це й жінки та маленькі діти, тож наша допомога рятує життя у прямому сенсі цього слова", - наголосив Віктор Микита.

Автор: 

гуманітарна допомога (991) Микита Віктор (19) Закарпатська область (2049) Херсонська область (5750)


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Це вже мадяри тіпа миротворці? *** в рота прикидаються добрими..
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08.12.2022 20:05 Відповісти
Якого хріна тут написано "Угорщина і закарпатська область" Закарпаття вже що з Угорщинорю разом? Що це за фігня?
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08.12.2022 20:12 Відповісти
тільки теж саме хотів написати...
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09.12.2022 05:26 Відповісти
угорскиє партнеры пнх, 18 лардов заблокировали, а тут показывают себя добренькими, чтобы отжать закарпатье
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08.12.2022 20:13 Відповісти
сподіваюся що ці угорські партнери не мають жодного відношення до орбана.
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08.12.2022 20:40 Відповісти
Мадяри побратими ?!! З якого #уя,кому?!!
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08.12.2022 20:43 Відповісти
"Закарпатская область вместе с венгерскими партнерами"

Це як?! Щось подібне вже було в Криму.
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08.12.2022 21:19 Відповісти
Эти генераторы действительно попадут в больницы , школы и интернаты или слуги зеленского будут ими торговать на рынках Херсона, как это было с гумонитаркой в Запорожье???
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08.12.2022 22:15 Відповісти
 
 