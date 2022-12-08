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Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України. ФОТОрепортаж

Голова Європарламенту (ЄП) Роберта Мецола передала Україні генератор від імені Європейського Парламенту в рамках кампанії "Генератори надії", яка має допомогти українцям пережити зиму.

Про це повідомляє пресслужба ЄП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я пишаюся тим, що від імені Європейського Парламенту дарую цей генератор відважним людям України в рамках нашої кампанії "Генератори надії". Мільйони українців залишилися без світла внаслідок невпинних і невиправданих нападів росії на критично важливу цивільну інфраструктуру. За допомогою цього практичного внеску та за допомогою інших сприянь від міст і містечок Європи ми хочемо підтримувати роботу основних об'єктів в Україні цієї зими та забезпечити енергією лікарні, школи, об'єкти водопостачання, центри допомоги та притулки", - сказала Мецола 8 грудня у присутності федерального міністра внутрішніх справ, інституційних реформ і демократичного оновлення Бельгії Аннеліс Верлінден, комісара Брюсселя з питань Європи та міжнародних організацій Алена Хатчінсона та мера міста Іксель Крістоса Дулкерідіса.

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Вона також подякувала європейським містам за їхню участь в кампанії "Генератори надії".

Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші генератори надії для України 01
Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші генератори надії для України 02
Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші генератори надії для України 03

Як повідомлялося, наприкінці листопада Європарламент спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст, запустили кампанію "Generators of Hope" ("Генератори надії") з відправки до України електрогенераторів та трансформаторів.

Автор: 

Європарламент (1045) Мецола Роберта (100) генератор (198)


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Топ коментарі
+11
Незнаю чому, але в мене вже оскома від "лозунгів": "генератор надії", "пункт незламності", "велике будівництво"... Може я з ґлузду з'їхав, що хочу не чути цього пафосу "а ля совок"?
Можна ж простими словами сказать, словами, які зрозуміють всі і без цього "діяння вселенського масштабу"... ІМХО...
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08.12.2022 20:55
+9
Фонд Петра Порошенка только в освобожденный Херсон привез 30 генераторов разной мощности...
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08.12.2022 20:56
+8
Якось скромно назвали. Ось наш найвеличніший назвав звичайні пункти обігріву "пунктами незламності". Дуже гучно і пафосно. Ось у кого треба вчитись європейцям щодо *********.
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08.12.2022 20:59
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Генераторы надежды это, конечно, не генераторы любви, но тоже неплохо.
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08.12.2022 20:48 Відповісти
Незнаю чому, але в мене вже оскома від "лозунгів": "генератор надії", "пункт незламності", "велике будівництво"... Може я з ґлузду з'їхав, що хочу не чути цього пафосу "а ля совок"?
Можна ж простими словами сказать, словами, які зрозуміють всі і без цього "діяння вселенського масштабу"... ІМХО...
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08.12.2022 20:55 Відповісти
И от "пункт солидарности" тоже оскома?
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08.12.2022 21:11 Відповісти
Тільки від вас про них і почув. Але відчуття такі самі, що й до пафосу, про який казав вище.
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08.12.2022 21:28 Відповісти
Асфальтоукладчики перемоги!
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08.12.2022 21:12 Відповісти
Ага... І "Бітум потужності" туди ж
"Університет майбутнього", "мільярд дерев"... Аж пагано стає від цього пафосу... Особливо коли це - суцільна брехня
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08.12.2022 21:23 Відповісти
в мене вже оскома від "лозунгів": "генератор надії", "пункт незламності", "велике будівництво"

Цілковито згоден. Тупий піар, - це тупий піар.
Але ми вже, здається, забули про таку саму хєрню, тіпа "пизжити по-новому". )))
В мене аж якась ностальгія пробиває.

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08.12.2022 22:40 Відповісти
Фонд Петра Порошенка только в освобожденный Херсон привез 30 генераторов разной мощности...
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08.12.2022 20:56 Відповісти
Так тому там зараз і є світло і електрика.Хіба не зрозуміло?І енергобезпека в Херсоні на всіх шпальтах ЗМІ...
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08.12.2022 21:14 Відповісти
Якось скромно назвали. Ось наш найвеличніший назвав звичайні пункти обігріву "пунктами незламності". Дуже гучно і пафосно. Ось у кого треба вчитись європейцям щодо *********.
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08.12.2022 20:59 Відповісти
Назвав і назвав...Піти погрітися в "Пункт незламності", і хоч від назви відчути себе незламним,це погано?Чи як послідній бомж,чи невдаха,якого вигнали з власної хати домочадці,піти в пункт обігріву-і вже там відчути себе ще раз і замерзшим,і нещасним, і нікому не потрібним..?
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08.12.2022 21:12 Відповісти
Кстати о птичках..
Конгресс США в 1992 году принял закон о предоставлении Ножек Буша крысам Ельцина..а знаете как называлась та помощь?
"Подари Надежду"...
Ютььюб в помощь...😝😝😝
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08.12.2022 20:59 Відповісти
дотепер незрозуміло нахрєна вони тих гадів відгодовували
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09.12.2022 03:20 Відповісти
Такі пафосні назви.
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08.12.2022 21:06 Відповісти
Интересно!!А єти генраторы бандиты и воры зеленского будут также продавать-торговать на рынках , как гуманитаркой с Запорожье!!?
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08.12.2022 22:12 Відповісти
 
 