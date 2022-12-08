Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України. ФОТОрепортаж

Голова Європарламенту (ЄП) Роберта Мецола передала Україні генератор від імені Європейського Парламенту в рамках кампанії "Генератори надії", яка має допомогти українцям пережити зиму.

Про це повідомляє пресслужба ЄП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я пишаюся тим, що від імені Європейського Парламенту дарую цей генератор відважним людям України в рамках нашої кампанії "Генератори надії". Мільйони українців залишилися без світла внаслідок невпинних і невиправданих нападів росії на критично важливу цивільну інфраструктуру. За допомогою цього практичного внеску та за допомогою інших сприянь від міст і містечок Європи ми хочемо підтримувати роботу основних об'єктів в Україні цієї зими та забезпечити енергією лікарні, школи, об'єкти водопостачання, центри допомоги та притулки", - сказала Мецола 8 грудня у присутності федерального міністра внутрішніх справ, інституційних реформ і демократичного оновлення Бельгії Аннеліс Верлінден, комісара Брюсселя з питань Європи та міжнародних організацій Алена Хатчінсона та мера міста Іксель Крістоса Дулкерідіса.

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Вона також подякувала європейським містам за їхню участь в кампанії "Генератори надії".







Як повідомлялося, наприкінці листопада Європарламент спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст, запустили кампанію "Generators of Hope" ("Генератори надії") з відправки до України електрогенераторів та трансформаторів.