Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України. ФОТОрепортаж
Голова Європарламенту (ЄП) Роберта Мецола передала Україні генератор від імені Європейського Парламенту в рамках кампанії "Генератори надії", яка має допомогти українцям пережити зиму.
Про це повідомляє пресслужба ЄП, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я пишаюся тим, що від імені Європейського Парламенту дарую цей генератор відважним людям України в рамках нашої кампанії "Генератори надії". Мільйони українців залишилися без світла внаслідок невпинних і невиправданих нападів росії на критично важливу цивільну інфраструктуру. За допомогою цього практичного внеску та за допомогою інших сприянь від міст і містечок Європи ми хочемо підтримувати роботу основних об'єктів в Україні цієї зими та забезпечити енергією лікарні, школи, об'єкти водопостачання, центри допомоги та притулки", - сказала Мецола 8 грудня у присутності федерального міністра внутрішніх справ, інституційних реформ і демократичного оновлення Бельгії Аннеліс Верлінден, комісара Брюсселя з питань Європи та міжнародних організацій Алена Хатчінсона та мера міста Іксель Крістоса Дулкерідіса.
Вона також подякувала європейським містам за їхню участь в кампанії "Генератори надії".
Як повідомлялося, наприкінці листопада Європарламент спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст, запустили кампанію "Generators of Hope" ("Генератори надії") з відправки до України електрогенераторів та трансформаторів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можна ж простими словами сказать, словами, які зрозуміють всі і без цього "діяння вселенського масштабу"... ІМХО...
"Університет майбутнього", "мільярд дерев"... Аж пагано стає від цього пафосу... Особливо коли це - суцільна брехня
Цілковито згоден. Тупий піар, - це тупий піар.
Але ми вже, здається, забули про таку саму хєрню, тіпа "пизжити по-новому". )))
В мене аж якась ностальгія пробиває.
Конгресс США в 1992 году принял закон о предоставлении Ножек Буша крысам Ельцина..а знаете как называлась та помощь?
"Подари Надежду"...
Ютььюб в помощь...😝😝😝