Рашисти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені будинки, обірвана лінія електропередач. ФОТО
Рашисти накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад. Російські окупаційні війська вночі знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли", - зазначає він.
За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших - деталі обстрілів з’ясовуються.
У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
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показати весь коментар09.12.2022 07:50 Відповісти Мені подобається 5
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показати весь коментар09.12.2022 07:59 Відповісти Мені подобається 6
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