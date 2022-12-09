Рашисти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені будинки, обірвана лінія електропередач. ФОТО

Рашисти накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад. Російські окупаційні війська вночі знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли", - зазначає він.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших - деталі обстрілів з’ясовуються.







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У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.