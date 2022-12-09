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Рашисти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені будинки, обірвана лінія електропередач. ФОТО

Рашисти накрили вогнем із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад. Російські окупаційні війська вночі знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. Люди вціліли", - зазначає він.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших - деталі обстрілів з’ясовуються.

Рашисти обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені будинки, обірвана лінія електропередач 01
Рашисти обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені будинки, обірвана лінія електропередач 02
Рашисти обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені будинки, обірвана лінія електропередач 03

Також читайте: Наслідки нічного обстрілу Нікополя з важкої артилерії. ФОТОрепортаж

У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Автор: 

обстріл (28472) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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09.12.2022 07:50 Відповісти
Оманський договорняк. Але щось пішло не так і тепер зелений зрадник строїть з себе невєбєнного патріота.
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09.12.2022 07:59 Відповісти
 
 