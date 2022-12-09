На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір’ї під час обстрілу РФ. ФОТОрепортаж
Слідчі ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька у Козачій Лопані 8 грудня. За попередніми висновками, вони загинули під час російського обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
8 грудня слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю прокурора Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події та ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька.
За попередніми даними, 4 травня родина з батька, матері, сина та доньки готували їжу на подвір‘ї свого будинку. У цей час російська армія почала обстрілювати населений пункт. Мати та син отримали поранення. Батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди на місцевому кладовищі.
Наразі трупи загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.
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