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На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір’ї під час обстрілу РФ. ФОТОрепортаж

Слідчі ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька у Козачій Лопані 8 грудня. За попередніми висновками, вони загинули під час російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

8 грудня слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю прокурора Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події та ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька.

За попередніми даними, 4 травня родина з батька, матері, сина та доньки готували їжу на подвір‘ї свого будинку. У цей час російська армія почала обстрілювати населений пункт. Мати та син отримали поранення. Батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди на місцевому кладовищі.

Наразі трупи загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.

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На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір’ї під час обстрілу РФ 01
На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір’ї під час обстрілу РФ 02
На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір’ї під час обстрілу РФ 03
На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір’ї під час обстрілу РФ 04
На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, які загинули на власному подвір’ї під час обстрілу РФ 05

Автор: 

смерть (6750) Харківщина (6054) ексгумація (141) патрульна поліція (1442)


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09.12.2022 09:08 Відповісти
 
 