Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА. ФОТО

Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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