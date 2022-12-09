Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА. ФОТО
Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
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Уромійських скотів "тіпаправославних" із козлабада,немає нічого святого. Не ******* вони ні ниживих ні мертвих.
Спалить мацквабад до тла. Разом з мешканцями