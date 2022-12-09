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Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА. ФОТО

Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни поцілили у житлові квартали у Херсоні, 8 людей поранено, - ОП

Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА 01
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА 02
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3360) Янушевич Ярослав (131)


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а я в цей морг ,в 2014 році привіз "кіборга", одного із самих молодих Сашка Райхерта, друг "Чорний"
Уромійських скотів "тіпаправославних" із козлабада,немає нічого святого. Не ******* вони ні ниживих ні мертвих.
Спалить мацквабад до тла. Разом з мешканцями
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09.12.2022 10:28 Відповісти
Звісно, про пошкоджені внаслідок обстрілубудинки в тому районі можна не згадувати…
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09.12.2022 20:25 Відповісти
 
 