Важко пораненому у Бахмуті воїну ЗСУ Юрію Яцуку терміново потрібна допомога на лікування. ФОТО

Мешканець с. Гора Бориспільського району Київської області, воїн ЗСУ Яцук Юрій Віталійович зазнав важкого поранення у Бахмуті на Донеччині і потребує фінансової допомоги на лікування.

Про це повідомила у фейсбуці його мама Тамара Яцук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій син Юрий Яцук з перших днів повномасштабного рашистського вторгнення став на захист України. Останні бойові завдання Юра виконував у найгарячішій точці фронту - місті Бахмут. Саме звідти його доставили з тяжким пораненням до військового госпіталю міста Дніпро. Складна операція, ампутація лівої ноги...Складний післяопераційний період, у майбутньому - довготривала реабілітація, протезування, пов'язані з цим значні витрати...", - пише вона.

"Звертаюсь із материнським проханням про допомогу моєму синові до всіх знайомих і незнайомих, до всіх небайдужих, - зазначає жінка та публікує реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти:

Яцук Тамара Михайлівна, мати Юрія.

Картка Приватбанку

5363 5420 9143 2238.

Телефон 050 217 70 44.

"Вдячна всім за будь-яку підтримку", - резюмує Тамара Яцук.

Пізніше пані Тамара додала ще одну карту для перерахунку коштів, так як на карті Приватбанку нині перевищено ліміт. Банк обіцяє вирішити це питання за лічені дні.

Картка банку Аваль

4149 5100 6968 9190 (Яцук Тамара Михайлівна)

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