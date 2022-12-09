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Новини Фото Війна
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Важко пораненому у Бахмуті воїну ЗСУ Юрію Яцуку терміново потрібна допомога на лікування. ФОТО

Мешканець с. Гора Бориспільського району Київської області, воїн ЗСУ Яцук Юрій Віталійович зазнав важкого поранення у Бахмуті на Донеччині і потребує фінансової допомоги на лікування.

Про це повідомила у фейсбуці його мама Тамара Яцук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій син Юрий Яцук з перших днів повномасштабного рашистського вторгнення став на захист України. Останні бойові завдання Юра виконував у найгарячішій точці фронту - місті Бахмут. Саме звідти його доставили з тяжким пораненням до військового госпіталю міста Дніпро. Складна операція, ампутація лівої ноги...Складний післяопераційний період, у майбутньому - довготривала реабілітація, протезування, пов'язані з цим значні витрати...", - пише вона.

"Звертаюсь із материнським проханням про допомогу моєму синові до всіх знайомих і незнайомих, до всіх небайдужих, - зазначає жінка та публікує реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти:

Яцук Тамара Михайлівна, мати Юрія.

Картка Приватбанку

5363 5420 9143 2238.

Телефон 050 217 70 44.

"Вдячна всім за будь-яку підтримку", - резюмує Тамара Яцук.

Пізніше пані Тамара додала ще одну карту для перерахунку коштів, так як на карті Приватбанку нині перевищено ліміт. Банк обіцяє вирішити це питання за лічені дні.

Картка банку Аваль

4149 5100 6968 9190 (Яцук Тамара Михайлівна)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важко поранена воїн ЗСУ, голова "Жіночого ветеранського руху" Андріана Сусак. Її родина просить про допомогу. ФОТО

Важко пораненому у Бахмуті воїну ЗСУ Юрію Яцуку терміново потрібна допомога на лікування 01
Важко пораненому у Бахмуті воїну ЗСУ Юрію Яцуку терміново потрібна допомога на лікування 02
Важко пораненому у Бахмуті воїну ЗСУ Юрію Яцуку терміново потрібна допомога на лікування 03

Важко пораненому у Бахмуті воїну ЗСУ Юрію Яцуку терміново потрібна допомога на лікування 04

Автор: 

благодійність (569) допомога (8345) поранення (2802) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+13
А що держава? Невже під керуванням "найвпливовійшого янєлоха" нездатні забезпечити?!?
Тимошенко може пересяде на авто подешевше???
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09.12.2022 10:10
+13
Закинув, що зміг...
Дякую, солдате !!
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09.12.2022 10:23
+12
+++
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09.12.2022 09:59
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09.12.2022 09:59 Відповісти
А що держава? Невже під керуванням "найвпливовійшого янєлоха" нездатні забезпечити?!?
Тимошенко може пересяде на авто подешевше???
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09.12.2022 10:10 Відповісти
Ви будете шукати совість у зелених тимошенків?
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09.12.2022 10:18 Відповісти
скоріще - зелених тимошенніків
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09.12.2022 12:27 Відповісти
З чого у вас таке питання зявилось? Нічого я шукати не збираюся.
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09.12.2022 18:48 Відповісти
+++
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09.12.2022 10:14 Відповісти
++
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09.12.2022 10:19 Відповісти
+++
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09.12.2022 10:22 Відповісти
Закинув, що зміг...
Дякую, солдате !!
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09.12.2022 10:23 Відповісти
+ Боже, поможи
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09.12.2022 10:51 Відповісти
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09.12.2022 10:55 Відповісти
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09.12.2022 11:23 Відповісти
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09.12.2022 12:48 Відповісти
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09.12.2022 12:50 Відповісти
приват вернул перечисленные деньги
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09.12.2022 14:12 Відповісти
Я не поняв,а нахрена нам це правітельство і цей зелений недомірок шо не оказують поміч нашім воінам.
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09.12.2022 14:29 Відповісти
+ (Вітя, не ***** - або кидай гроші або не ...)
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09.12.2022 15:58 Відповісти
А ты не хами.Он правильно спрашивает.
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10.12.2022 16:41 Відповісти
Приватбанк блокує переказ. потрібно щоб ця людина звернулась в приватбанк. Оскільки я так зрозумів перевищенно ліміт по кртнці на 300 операцій в місяць
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09.12.2022 17:08 Відповісти
+++
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30.01.2023 18:17 Відповісти
 
 