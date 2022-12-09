СБУ проводить безпекові заходи у кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Покровського кафедрального собору Української православної церкви московського патріархату у Борисполі Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об'єкта Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині", - йдеться в повідомленні.
Заходи проводяться для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Також безпекові заходи проводяться для перевірки даних про використання приміщень для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян та зберігання зброї.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці в межах чинного законодавства проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів. Також правоохоронці здійснюють перевірку осіб на предмет причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
В СБУ наголошують, що у своїй діяльності спецслужба дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!