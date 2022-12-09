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СБУ проводить безпекові заходи у кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Покровського кафедрального собору Української православної церкви московського патріархату у Борисполі Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об'єкта Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині", -  йдеться в повідомленні.

Заходи проводяться для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Також безпекові заходи проводяться для перевірки даних про використання приміщень для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян та зберігання зброї.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці в межах чинного законодавства проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів. Також правоохоронці здійснюють перевірку осіб на предмет причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

В СБУ наголошують, що у своїй діяльності спецслужба дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У церквах Московського патріархату у різних областях знайдено російські паспорти, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "Новоросії", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ проводить безпекові заходи у кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі 01
СБУ проводить безпекові заходи у кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі 02
СБУ проводить безпекові заходи у кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі 03
СБУ проводить безпекові заходи у кафедральному соборі УПЦ МП у Борисполі 04

Автор: 

СБУ (12818) УПЦ МП (1208) русский мир (452)


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Топ коментарі
+11
геть фсбшних московських попів
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09.12.2022 09:52
+11
рпц-це фсбшне кубло яке до церкви має відношення як гематоген до геморою...
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09.12.2022 09:58
+8
Ставте до стінки цих бісових служак сатани та в розхі
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09.12.2022 09:51
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Ставте до стінки цих бісових служак сатани та в розхі
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09.12.2022 09:51 Відповісти
краще пакувати у буцигарню пачками і на обмін !!!
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09.12.2022 09:59 Відповісти
bez paltsiv 💅
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11.12.2022 09:05 Відповісти
геть фсбшних московських попів
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09.12.2022 09:52 Відповісти
рпц-це фсбшне кубло яке до церкви має відношення як гематоген до геморою...
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09.12.2022 09:58 Відповісти
великий лишнехромосомный лапоть-а шо ти вещаешь из вражеской загнавющей Канады а не из радного скрепного свинарника...
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09.12.2022 10:51 Відповісти
Расстреливать или вешать надо мразоту кацапскую и их приспешников- прихожан. В раненая секта ФСБ.
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09.12.2022 10:07 Відповісти
Ці попи московського сатанату ще й тупі. Вже декілька тижнів СБУ обшукує іх притони, а вони все ще не можуть позбутися компромату.
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09.12.2022 10:09 Відповісти
руZZкі попи-терористи ще не знають що любий друг баканафф їх більше НЕ прикриє....
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09.12.2022 10:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.12.2022 10:14 Відповісти
Они не тупые , а борзые от безнаказанности за 30 лет ‼️Вытворяют все,что 😈 Сатана -гебня приписала, а в Украине на них управы нет‼️И на этот раз побоятся ЗАПРЕТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ И ВЫГНАТЬ НАВСЕГДА из Лавры‼️Депутаты только о своей шкуре думают , а ОП ничем не лучше Попов ,и это 10 месяцев ВОЙНЫ
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09.12.2022 10:17 Відповісти
Війна вже вісім років. Прокиньтеся.
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09.12.2022 10:23 Відповісти
Нужно было молниеносно и одновременно во всех крупных городах их накрыть , а давать время перепрятать оружие и диверсантов, а депутатам собраться и запретить , как ОПЗЖопу‼️
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09.12.2022 10:20 Відповісти
Так треба вже давно. А ще б заглянули у монастир в селі Банчени Чернівецької області: думаю, там є що подивитись. Настоятель монастиря - друг януковича. Впевнена, що там справжнє вороже логово.
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09.12.2022 10:29 Відповісти
У в'язницю треба кидати скрепних
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09.12.2022 11:02 Відповісти
paltsi vidrizaty 🔪shob kurok ne zhaly i deportuvaty v Rashu!
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11.12.2022 09:03 Відповісти
Гарний приклад співпраці з ДФТГ,нажаль в інших областях ці формування в більшості розформовані,або проходять процедуру реформування.
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09.12.2022 11:05 Відповісти
patriarh Kyryl zastavu zaplatyt! 💲 ZASTAVA spase Rosiyu v ********!
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11.12.2022 09:02 Відповісти
 
 