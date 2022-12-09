Ворог атакував ракетами С-300 Запорізький район, зруйновано дорожнє полотно, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує нічні атаки на територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

" В результаті влучання ракет С-300 в одній з громад Запорізького району зруйновано дорожнє полотно між двома селами.

Росіян-вандалів проженемо з нашої землі!", - зазначає очільник регіону.





