Ворог атакував ракетами С-300 Запорізький район, зруйновано дорожнє полотно, - ОВА. ФОТО
Ворог продовжує нічні атаки на територію Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
" В результаті влучання ракет С-300 в одній з громад Запорізького району зруйновано дорожнє полотно між двома селами.
Росіян-вандалів проженемо з нашої землі!", - зазначає очільник регіону.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- 50 метрів лівіше чи правіше і вважайте, кацапи, що пристрілялися - бийте у поле хоч кожен день ракетами вартістю усих пенсій якогось містечка на Мокші - нехай ваш глибинний народ повиздихає з голоду хоч увесь, дебіли блд