УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4261 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 895 4

Ворог атакував ракетами С-300 Запорізький район, зруйновано дорожнє полотно, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує нічні атаки на територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

" В результаті влучання ракет С-300 в одній з громад Запорізького району зруйновано дорожнє полотно між двома селами.
Росіян-вандалів проженемо з нашої землі!", - зазначає очільник регіону.

Ворог атакував ракетами С-300 Запорізький район, зруйновано дорожнє полотно, - ОВА 01
Ворог атакував ракетами С-300 Запорізький район, зруйновано дорожнє полотно, - ОВА 02
Ворог атакував ракетами С-300 Запорізький район, зруйновано дорожнє полотно, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28472) ракети (4023) Запорізька область (3605) Старух Олександр (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби кудись пуляти. Ради процесу. Просто й@бнуті.
показати весь коментар
09.12.2022 10:51 Відповісти
Вже б'ють по святиням-по асфальту ...
показати весь коментар
09.12.2022 10:59 Відповісти
..зачОтна точність високоточної кацапської зброї..
- 50 метрів лівіше чи правіше і вважайте, кацапи, що пристрілялися - бийте у поле хоч кожен день ракетами вартістю усих пенсій якогось містечка на Мокші - нехай ваш глибинний народ повиздихає з голоду хоч увесь, дебіли блд
показати весь коментар
09.12.2022 11:32 Відповісти
 
 