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Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, "Мирная политика" РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

"Мирная политика"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія скликає Радбез ООН для обговорення постачання Україні зброї країнами Заходу

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Що трапилося?

Читайте на "Цензор.НЕТ": З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

... как в своем доме жили...

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

"Прекрасное далёко..."

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Про справжнє кохання

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Звичайний день волонтера

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Незабаром на російському ТБ

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Правильна подача новини

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Дома краще...

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Важкі часи в ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перші дні після вторгнення оточення Зеленського жило в аскетичних умовах. Розбавляли "Мівіну", - Никифоров

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

"Оружие, которого ни у кого нет"

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Подарунок на Миколая

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

"Матушка" кличе!

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

От лихо...

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Романтика "русского мира"

Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, Мирная политика РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

Скоро

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4404) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Соловйов Володимир (140) Небензя Василь (50) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+27
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09.12.2022 11:28
+18
Найліпше - Щире бажання !
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09.12.2022 11:20
+13
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09.12.2022 11:49
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09.12.2022 11:17 Відповісти
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09.12.2022 20:32 Відповісти
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09.12.2022 20:34 Відповісти
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09.12.2022 20:35 Відповісти
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09.12.2022 20:36 Відповісти
Найліпше - Щире бажання !
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09.12.2022 11:20 Відповісти
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09.12.2022 11:28 Відповісти
перша та остання - круто.
на першій - лисий раб, на останній - вусатий заганяє під шконку лисого...
Пасматрітє! А тут можна шоб я нє целовал канєй?(чутно звуки твердих, скрепних ударів по чомусь лисому та регіт наглядача(ви там, Олександре батьковичу, не раптово здавайте, а лагідно))
(ааааа)(кричить)
- от чорт, під парашу втік, ану ходи сюди, я тобі за армію і за те що ми тут сидимо, зазаз, скотино...
(ааааа)(чутно звуки якоїсь вовтузні, проте, незабаром стихає і для путіна можливо буде суд... що буде йому краще)
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09.12.2022 11:32 Відповісти
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09.12.2022 11:49 Відповісти
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09.12.2022 14:13 Відповісти
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10.12.2022 21:28 Відповісти
"Чепинога" не знає що ім"ям Маркса у Поволжі взагалі "село зачухане" називається!
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11.12.2022 00:49 Відповісти
 
 