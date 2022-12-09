Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, "Мирная политика" РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

"Мирная политика"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія скликає Радбез ООН для обговорення постачання Україні зброї країнами Заходу

Що трапилося?

Читайте на "Цензор.НЕТ": З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників

... как в своем доме жили...

"Прекрасное далёко..."

Про справжнє кохання

Звичайний день волонтера

Незабаром на російському ТБ

Правильна подача новини

Дома краще...

Важкі часи в ОП

Читайте на "Цензор.НЕТ": У перші дні після вторгнення оточення Зеленського жило в аскетичних умовах. Розбавляли "Мівіну", - Никифоров

"Оружие, которого ни у кого нет"

Подарунок на Миколая

"Матушка" кличе!

От лихо...

Романтика "русского мира"

Скоро

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