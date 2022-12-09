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Правильна подача новин про Крим, подарунок на Миколая, "Мирная политика" РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
"Мирная политика"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія скликає Радбез ООН для обговорення постачання Україні зброї країнами Заходу
Що трапилося?
Читайте на "Цензор.НЕТ": З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників
... как в своем доме жили...
"Прекрасное далёко..."
Про справжнє кохання
Звичайний день волонтера
Незабаром на російському ТБ
Правильна подача новини
Дома краще...
Важкі часи в ОП
Читайте на "Цензор.НЕТ": У перші дні після вторгнення оточення Зеленського жило в аскетичних умовах. Розбавляли "Мівіну", - Никифоров
"Оружие, которого ни у кого нет"
Подарунок на Миколая
"Матушка" кличе!
От лихо...
Романтика "русского мира"
Скоро
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Топ коментарі
+27 MausMike
показати весь коментар09.12.2022 11:28
+18 pOrest
показати весь коментар09.12.2022 11:20
+13 Myko
показати весь коментар09.12.2022 11:49
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на першій - лисий раб, на останній - вусатий заганяє під шконку лисого...
Пасматрітє! А тут можна шоб я нє целовал канєй?(чутно звуки твердих, скрепних ударів по чомусь лисому та регіт наглядача(ви там, Олександре батьковичу, не раптово здавайте, а лагідно))
(ааааа)(кричить)
- от чорт, під парашу втік, ану ходи сюди, я тобі за армію і за те що ми тут сидимо, зазаз, скотино...
(ааааа)(чутно звуки якоїсь вовтузні, проте, незабаром стихає і для путіна можливо буде суд... що буде йому краще)