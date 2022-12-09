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Новини Фото Війна
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Минулої доби російські окупанти вбили 5 цивільних в Україні, 14 осіб поранено, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 8 грудня, внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних жителів в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 08.12.2022 (станом на 09:00 09.12.2022):

Донецька область - 5 загиблих, 2 поранених;
Харківська область - 4 поранених;
Херсонська область - 8 поранених. 

Також читайте: Минулої доби російські окупанти вбили 11 цивільних, 17 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські окупанти вбили 5 цивільних в Україні, 14 осіб поранено, - ОП 01

Автор: 

обстріл (28472) жертви (1793) Тимошенко Кирило (558)


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Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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09.12.2022 13:14 Відповісти
 
 