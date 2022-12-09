Минулої доби російські окупанти вбили 5 цивільних в Україні, 14 осіб поранено, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 8 грудня, внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних жителів в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 08.12.2022 (станом на 09:00 09.12.2022):

Донецька область - 5 загиблих, 2 поранених;

Харківська область - 4 поранених;

Херсонська область - 8 поранених.

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