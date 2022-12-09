Рашисти вдарили по лікарні у Бериславі, прилетіло 3 снаряди. Постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по лікарні у Бериславі. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Цілеспрямовано бʼють мирним людям, які не можуть дати відсіч. Нещодавно російські окупанти відкрили вогонь по лікарні в Бериславі. У лікарню прилетіло 3 ворожих снаряди. Через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєть, що рашисти також поцілили в господарчу споруду лікарні. Будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Постраждалих серед пацієнтів та персоналу лікарні немає.

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