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Новини Фото Хабарники
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Викрито спробу підкупу керівника Держлікслужби. Пропонували $10 тис. за дозвіл на ввезення наркотичних лікарських засобів, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що іноземець пропонував українському посадовцю кошти, аби той надав дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону.

"Особу викрили та затримали "на гарячому" під час спроби передачі неправомірної вигоди у $10 тис. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року за заявою керівника Держлікслужби.

Викрито спробу підкупу керівника Держлікслужби. Пропонували $10 тис. за дозвіл на ввезення наркотичних лікарських засобів, - СБУ 01
Викрито спробу підкупу керівника Держлікслужби. Пропонували $10 тис. за дозвіл на ввезення наркотичних лікарських засобів, - СБУ 02
Викрито спробу підкупу керівника Держлікслужби. Пропонували $10 тис. за дозвіл на ввезення наркотичних лікарських засобів, - СБУ 03
Викрито спробу підкупу керівника Держлікслужби. Пропонували $10 тис. за дозвіл на ввезення наркотичних лікарських засобів, - СБУ 04

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4703) ліки (1320) наркотики (1447) СБУ (12818) Держлікслужба (57) САП (2217)


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Шаромижники, хто ж 10 к пропонує шанованому функціонеру?
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09.12.2022 14:40 Відповісти
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09.12.2022 15:14 Відповісти
за зэ-лупу!
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09.12.2022 14:49 Відповісти
,,Знойная женщина, мечта поэта !"
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09.12.2022 16:30 Відповісти
Не знає розмірів нащих взяток, на тому і погорів. Запропонував як для якогось лоха базарного...
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09.12.2022 15:52 Відповісти
Це не іноземець, це банабак Енгельс Гасанович ( хурма корольок опт і епт ).
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09.12.2022 16:28 Відповісти
Цікаво, гроші були за:
дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону. Джерело:

Тобто, було перешкоджання з боку чиновника, для швидкого ввезення таких необхідних на зараз знеболюючих?!
Чиновник (скоріш за все)отримав втричі більше від конкурентів….
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09.12.2022 20:04 Відповісти
 
 