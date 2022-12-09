Викрито спробу підкупу керівника Держлікслужби. Пропонували $10 тис. за дозвіл на ввезення наркотичних лікарських засобів, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що іноземець пропонував українському посадовцю кошти, аби той надав дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону.

"Особу викрили та затримали "на гарячому" під час спроби передачі неправомірної вигоди у $10 тис. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2022 року за заявою керівника Держлікслужби.







