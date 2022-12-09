Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області. ФОТОрепортаж
У Тульчині демонтували пам’ятники російському полководцю Олександру Суворову та поету Олександру Пушкіну. Постаменти зняли уночі 9 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Рішення про демонтаж пам'ятників, що пов'язані з історією і культурою РФ, ухвалили 30 листопада на позачерговій сесії Тульчинської міської ради, за знесення проголосували 24 депутати.
Топ коментарі
+12 Борменталь Незабаром
показати весь коментар09.12.2022 15:39
+10 Чайка Київ
показати весь коментар09.12.2022 15:57
+8 Борменталь Незабаром
показати весь коментар09.12.2022 16:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шойгу на лампочці вісить,
Лавров, коняка, кокс занюхав,
Піськов, напився, не пи.....здить.
Лавров копитом тарахтить..
Страны дебилов и РАБов...
И ты Плешивая 💀Скатина...
Навеки тоже Прощавай...
👹🦍