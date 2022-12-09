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Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області. ФОТОрепортаж

У Тульчині демонтували пам’ятники російському полководцю Олександру Суворову та поету Олександру Пушкіну. Постаменти зняли уночі 9 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Рішення про демонтаж пам'ятників, що пов'язані з історією і культурою РФ, ухвалили 30 листопада на позачерговій сесії Тульчинської міської ради, за знесення проголосували 24 депутати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі демонтують та перенесуть пам’ятники Пушкіну, Ломоносову та Горькому

Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області 01
Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області 02
Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області 03
Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області 04
Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області 05

Автор: 

Вінницька область (1016) пам’ятник (928) Пушкін Олександр (47) Суворов (14)


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Топ коментарі
+12
відправити катапультою кацапам
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09.12.2022 15:39
+10
Ми думали- фантазія, а він з натури писав.
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09.12.2022 15:57
+8
Українці - поліглоти! поважають інші культури! але зогляду на останні події, виявилося, що "расєйськая культура" - то збрід бухого скота, використовуємий як привід для вторгення
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09.12.2022 16:03
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09.12.2022 15:39 Відповісти
Ми думали- фантазія, а він з натури писав.
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09.12.2022 15:57 Відповісти
взагалі-то, дома на "курьіх ножках" - кацап ******* у Шведів!
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09.12.2022 16:00 Відповісти
Кстати -- ДА.
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09.12.2022 16:27 Відповісти
і вони ще розказуют, що вони не з тих країв родом.
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09.12.2022 19:13 Відповісти
кацап на окна не заработал
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09.12.2022 16:26 Відповісти
тільки знищувати!!
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09.12.2022 17:41 Відповісти
якщо катапультою, то можно ще прибити кілька кацапів
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09.12.2022 17:43 Відповісти
сашка суворов еще то педофилина и палач было...
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09.12.2022 15:41 Відповісти
Блин я не знал что у нас есть памятником суворову...
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09.12.2022 15:45 Відповісти
Лучше Наполеону поставить, за сожжение Моцквы, с подписью "Можем повторить".
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09.12.2022 15:54 Відповісти
Лучше Сагайдачному поставить.
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10.12.2022 19:02 Відповісти
Сколько ещё в Украине пушкинов осталось?
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09.12.2022 15:51 Відповісти
В Полтаві стоїть!
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09.12.2022 16:25 Відповісти
в Дніпрі аж два - генералу та поету.
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09.12.2022 16:28 Відповісти
А в Одесі коли?
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09.12.2022 15:52 Відповісти
Суворов это такой же людоед как и суровикин. А чушкин обыкновенное имперское дерьмо косившее под Байрона.
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09.12.2022 15:52 Відповісти
Лишилось дочекатись кувікання довбойобів типу "А пушкєна-то зачєм!? Всьо нє так однозначно!"
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09.12.2022 15:53 Відповісти
Цікаво, яким боком були ці двоє до Вінниці?
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09.12.2022 16:00 Відповісти
Українці - поліглоти! поважають інші культури! але зогляду на останні події, виявилося, що "расєйськая культура" - то збрід бухого скота, використовуємий як привід для вторгення
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09.12.2022 16:03 Відповісти
Суворов там квартирував , є його музей. Пушкін був в гостях у декабристів
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09.12.2022 16:16 Відповісти
А у кремлі, ***** там бродить,
Шойгу на лампочці вісить,
Лавров, коняка, кокс занюхав,
Піськов, напився, не пи.....здить.
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09.12.2022 16:01 Відповісти
...))....++++
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09.12.2022 16:26 Відповісти
там чудєса, там Шарій бродіт
Лавров копитом тарахтить..
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09.12.2022 16:31 Відповісти
а нє, не Лавров, Собчак.
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09.12.2022 16:32 Відповісти
Мавзолейное дерьмо на историческую уРодину....свят свят свят...вонизм... иди домой😆🦍🦍👹👹
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09.12.2022 16:26 Відповісти
Всё правильно сделали.
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09.12.2022 16:29 Відповісти
Злые языки... кажуть що Тарас Григорович Шевченко завалил ПЮшкина на дуэли...хоча моцкалі кажуть що то був Дантес 😆😆
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09.12.2022 16:30 Відповісти
Прощай немытая РРАБzeя...
Страны дебилов и РАБов...
И ты Плешивая 💀Скатина...
Навеки тоже Прощавай...
👹🦍
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09.12.2022 16:36 Відповісти
сколько же этого говна по всей Украине понаставили?!
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09.12.2022 17:24 Відповісти
що за тупо-примітивний підхід?? демонтуєте те лайно, знищуйте й постаменти. Якась хрінь получається, пам,ятник знесли, постаменти стоять роками, скоро буде десятиліттями... вони чогось чекають?? може назад ті "пам,ятники" поставлять???(приклад "гільзи" від лєніна на Бесарабці в Києві, стоїть до цього часу з 14 року....)
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09.12.2022 17:45 Відповісти
Мабуть у майбутньому поставлять когось з українців.. Панаса Мирного,або Івана Франка чи Леся Курбаса...
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09.12.2022 17:56 Відповісти
Великим українцям буде гидко находитись на постаментах кацапів. варіант виключається.
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09.12.2022 18:59 Відповісти
Генерала Деникина мочившего в сортире 💀☠️краснопузых шакалов в гражданской войне,,,путлер вернул из США в 2006 году.. странно однако 👹 зачем кости этого негодяя понадобились ЧМОшнику Плешивому...🤣
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09.12.2022 17:47 Відповісти
уявляю,як прігорюнілісь русотяпи в підпіллі....мовляв,а іх то за что? ето же наша історія! до речі,до речі,а пам"ятник кривавому вбивці десятків тисяч українських чорних свиток з Лівобережжя Ватутіну,ЗЕлень не сміє демонтувати....
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09.12.2022 19:06 Відповісти
Какого хрена он еще был, вот в чем вопрос...
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09.12.2022 19:12 Відповісти
 
 