Пам’ятники Суворову й Пушкіну демонтували у Вінницькій області. ФОТОрепортаж

У Тульчині демонтували пам’ятники російському полководцю Олександру Суворову та поету Олександру Пушкіну. Постаменти зняли уночі 9 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Рішення про демонтаж пам'ятників, що пов'язані з історією і культурою РФ, ухвалили 30 листопада на позачерговій сесії Тульчинської міської ради, за знесення проголосували 24 депутати.

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