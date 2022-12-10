Вночі окупанти здійснили 5 атак на Нікопольщину, поранень зазнали четверо літніх людей. ФОТОрепортаж
Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини - Нікопольській та Марганецькій.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"П’ять атак і четверо постраждалих…
Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.
Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей.
Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома.
Ще двоє людей - 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості.
У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.
У Марганецькій громаді люди вціліли", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
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