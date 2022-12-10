Вночі окупанти здійснили 5 атак на Нікопольщину, поранень зазнали четверо літніх людей. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили по двох громадах Дніпропетровщини - Нікопольській та Марганецькій.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ять атак і четверо постраждалих…

Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій.

Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей.

Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома.

Ще двоє людей - 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості.

У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій, і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район, пошкоджені будинки, обірвана лінія електропередач. ФОТО









