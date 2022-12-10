Збито 10 із 15 дронів "Shahed-136/131", якими окупанти атакували Південь, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували Південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил.
Як зазначається, підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
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Зараз найкраще підійде Супер-Тукано, або, ще ліпше F-5 Red Flag
Шахиды, запущенные из Крыма, летят над пустым морем и в поле зрения появляются сосем неожиданно!
https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/@46.0976998,31.6567247,8z/data=!4m5!3m4!1s0x40d1d9c154700e8f:0x1068488f64010!8m2!3d48.379433!4d31.1655799