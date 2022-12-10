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Збито 10 із 15 дронів "Shahed-136/131", якими окупанти атакували Південь, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували Південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил. 

Як зазначається, підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Збито 10 із 15 дронів Shahed-136/131, якими окупанти атакували Південь, - Повітряні сили 01

Також читайте: Іран, ймовірно, поставив Росії нові партії дронів, - британська розвідка

Автор: 

Миколаївська область (2273) Одеська область (3215) знищення (7235) дрони (4699) Повітряні сили (2639) Херсонська область (5750)


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Потрібні учбово-бойові дозвукові літаки (легкі штурмовики) з гарним радаром для боротьби з мопедами. У Другу світову англійські Спітфаєри з прімитивним радаром вночі чудово збивали "крилату ракету" Фау-1.

Зараз найкраще підійде Супер-Тукано, або, ще ліпше F-5 Red Flag
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10.12.2022 08:24 Відповісти
найдите кто продаст и купим
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10.12.2022 14:03 Відповісти
Супер-Тукано идет вовсю на экспорт от бразильцев.Нашему МО и МИД следует подсуетиться дабы закупить этот легкий штурмовик..Шахидам тогда наступят полные кранты
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10.12.2022 14:37 Відповісти
Якщо знеструмили всю Одесу, то я так полагаю, що збили відволікаючі, а ті, що мали зробити свою чорну справу, то зробили. А вигнали вже іранського посла з Києва чи то щось інше?
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10.12.2022 10:32 Відповісти
Посмотрите на карту!
Шахиды, запущенные из Крыма, летят над пустым морем и в поле зрения появляются сосем неожиданно!
https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/@46.0976998,31.6567247,8z/data=!4m5!3m4!1s0x40d1d9c154700e8f:0x1068488f64010!8m2!3d48.379433!4d31.1655799
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10.12.2022 11:43 Відповісти
 
 