Збито 10 із 15 дронів "Shahed-136/131", якими окупанти атакували Південь, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували Південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил.

Як зазначається, підрозділами повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Також читайте: Іран, ймовірно, поставив Росії нові партії дронів, - британська розвідка