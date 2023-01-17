Активісти руху "Жовта Стрічка" провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ. ФОТОрепортаж
Активісти руху "Жовта Стрічка" провели в Мелітополі акцію проти отримання місцевими мешканцями паспортів РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху "Жовта Стрічка"
Активісти розповсюдили листівки проти паспортизації, намалювати проукраїнські графіті та розвішували жовті стрічки.
Крім того, поблизу вулиці Героїв України, за допомогою ліхтариків було проведено світлове шоу для рашистів, де нагадали їм, що Мелітополь чекає на ЗСУ.
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Алекс Скела
показати весь коментар17.01.2023 16:46 Відповісти Мені подобається 3
Andy S #414870
показати весь коментар17.01.2023 21:18 Відповісти Мені подобається 1
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