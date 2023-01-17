УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13373 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 757 2

Активісти руху "Жовта Стрічка" провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" провели в Мелітополі акцію проти отримання місцевими мешканцями паспортів РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху "Жовта Стрічка"

Активісти руху Жовта Стрічка провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ 01

Активісти розповсюдили листівки проти паспортизації, намалювати проукраїнські графіті та розвішували жовті стрічки.

Активісти руху Жовта Стрічка провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ 02
Активісти руху Жовта Стрічка провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ 03

Також дивіться: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Генічеську. ФОТОрепортаж

Активісти руху Жовта Стрічка провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ 04
Активісти руху Жовта Стрічка провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ 05

Крім того, поблизу вулиці Героїв України, за допомогою ліхтариків було проведено світлове шоу для рашистів, де нагадали їм, що Мелітополь чекає на ЗСУ.

Активісти руху Жовта Стрічка провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ 06

Також дивіться: Жовті стрічки та патріотичні листівки й написи в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6695) партизани (192)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.01.2023 16:46 Відповісти
Мелитополь - это Украина! Что бы ни говорили здесь о "сепарском городе" засланные казачки, в Мелитополе живет очень много украинцев, которые вредят оккупантам, помогают наводить Хаймарсы и ждут ВСУ.
показати весь коментар
17.01.2023 21:18 Відповісти
 
 