Активісти руху "Жовта Стрічка" провели в окупованому Мелітополі акцію проти отримання паспортів РФ. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" провели в Мелітополі акцію проти отримання місцевими мешканцями паспортів РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал руху "Жовта Стрічка"

Активісти розповсюдили листівки проти паспортизації, намалювати проукраїнські графіті та розвішували жовті стрічки.





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Крім того, поблизу вулиці Героїв України, за допомогою ліхтариків було проведено світлове шоу для рашистів, де нагадали їм, що Мелітополь чекає на ЗСУ.

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