АРМА не приховує інформації про управління російськими та білоруськими активами, їх окремий облік не ведеться, - відповідь на запит. ДОКУМЕНТ

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів (АРМА) відмовилися надати інформацію про перелік російських та білоруських активів, які були арештовані після 24 лютого і передані в управління, а також про результати управління такими активами.

Про це йдеться у повторній відповіді Агентства на звернення аналітиків Trap Aggressor у звʼязку із відкриттям провадження омбудсменом через приховування інформації про російські активи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на StateWatch.

Після остаточної відмови Агентства оприлюднити інформацію про те, які саме підприємства та майнові комплекси російських і білоруських власників на території України були передані в управління, в секретаріаті Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця повідомили, що провадження закрито.

В АРМА наголошують, що відмовляють у наданні інформації з двох причин. По-перше, вказана інформація є службовою у звʼязку з дією воєнного стану та його загрозами. По-друге, АРМА не веде окремий облік російських та білоруських арештованих активів, а також не мають інформації про отриману суму від їх реалізації.

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"Щодо надання даних у розрізі російських та білоруських активів, а також інформації стосовно загальної суми від їх продажу та розміру надходжень до бюджету, інформуємо, що вказані відомості жодним чином не створюються чи опрацьовуються в процесі виконання АРМА своїх повноважень. Формування ж інформації за запитуваними Вами, критеріями покладає на АРМА додаткове навантаження, зокрема шляхом необхідності застосування значних інтелектуальних зусиль з метою здійснення аналітичної обробки вхідних даних та їх узагальнення", – бідкаються в Агентстві.

Натомість в Trap Aggressor зауважують, що АРМА неодноразово у своїх пресрелізах вказувала саме на російську приналежність отриманих активів. Зокрема, у листопаді АРМА ​​повідомила про відбір управителя для активів ПрАТ "Вінницяпобутхім", кінцевим бенефіціарним власником якого є російська компанія.

"Однак Агентство не звітує перед суспільством, скільки конкретно коштів отримав бюджет протягом 2022 року від управління російськими активами, і хто саме управляє цими активами. Через це не можливо оцінити ефективність АРМА", – наголошують в Trap Aggressor.

Раніше аналітики повідомляли, що Омбудсмен відкрив на АРМА провадження через приховування інформації про російські активи за зверненням Trap Aggressor.

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