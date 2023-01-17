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АРМА не приховує інформації про управління російськими та білоруськими активами, їх окремий облік не ведеться, - відповідь на запит. ДОКУМЕНТ

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів (АРМА) відмовилися надати інформацію про перелік російських та білоруських активів, які були арештовані після 24 лютого і передані в управління, а також про результати управління такими активами.

Про це йдеться у повторній відповіді Агентства на звернення аналітиків Trap Aggressor у звʼязку із відкриттям провадження омбудсменом через приховування інформації про російські активи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на StateWatch.

Після остаточної відмови Агентства оприлюднити інформацію про те, які саме підприємства та майнові комплекси російських і білоруських власників на території України були передані в управління, в секретаріаті Уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця повідомили, що провадження закрито.

В АРМА наголошують, що відмовляють у наданні інформації з двох причин. По-перше, вказана інформація є службовою у звʼязку з дією воєнного стану та його загрозами. По-друге, АРМА не веде окремий облік російських та білоруських арештованих активів, а також не мають інформації про отриману суму від їх реалізації.

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"Щодо надання даних у розрізі російських та білоруських активів, а також інформації стосовно загальної суми від їх продажу та розміру надходжень до бюджету, інформуємо, що вказані відомості жодним чином не створюються чи опрацьовуються в процесі виконання АРМА своїх повноважень. Формування ж інформації за запитуваними Вами, критеріями покладає на АРМА додаткове навантаження, зокрема шляхом необхідності застосування значних інтелектуальних зусиль з метою здійснення аналітичної обробки вхідних даних та їх узагальнення", – бідкаються в Агентстві.

Натомість в Trap Aggressor зауважують, що АРМА неодноразово у своїх пресрелізах вказувала саме на російську приналежність отриманих активів. Зокрема, у листопаді АРМА ​​повідомила про відбір управителя для активів ПрАТ "Вінницяпобутхім", кінцевим бенефіціарним власником якого є російська компанія.

"Однак Агентство не звітує перед суспільством, скільки конкретно коштів отримав бюджет протягом 2022 року від управління російськими активами, і хто саме управляє цими активами. Через це не можливо оцінити ефективність АРМА", – наголошують в Trap Aggressor.

Раніше аналітики повідомляли, що Омбудсмен відкрив на АРМА провадження через приховування інформації про російські активи за зверненням Trap Aggressor.

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АРМА не приховує інформації про управління російськими та білоруськими активами, їх окремий облік не ведеться, - відповідь на запит 01
АРМА не приховує інформації про управління російськими та білоруськими активами, їх окремий облік не ведеться, - відповідь на запит 02
АРМА не приховує інформації про управління російськими та білоруськими активами, їх окремий облік не ведеться, - відповідь на запит 03
АРМА не приховує інформації про управління російськими та білоруськими активами, їх окремий облік не ведеться, - відповідь на запит 04

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Автор: 

Білорусь (7931) росія (65191) арешт майна (350) АРМА (559) Лубінець Дмитро (593) актив (238)


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Топ коментарі
+10
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17.01.2023 20:05
+9
ОП знаходить співробітнників собі тільки серед завзятих українофобів (чого варті висловлення С.Іванова про Збужко і Фаріон!) русофофілів, чи заскорузлих " какаяразница". Жодного українського патріота в оточенні президента. А в ОП якщо не фсб-шники чи друзі Зе, то корисні ідіоти. Виключення, чи не єдиине- спічрайети Зе.
Боже, бережи наших воїнів і Залужного!
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17.01.2023 20:17
+7
Шото типа Басен Крылова Вони явно русифицированы
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17.01.2023 20:17
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17.01.2023 20:05 Відповісти
🤣🤣🤣
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17.01.2023 20:14 Відповісти
ОП знаходить співробітнників собі тільки серед завзятих українофобів (чого варті висловлення С.Іванова про Збужко і Фаріон!) русофофілів, чи заскорузлих " какаяразница". Жодного українського патріота в оточенні президента. А в ОП якщо не фсб-шники чи друзі Зе, то корисні ідіоти. Виключення, чи не єдиине- спічрайети Зе.
Боже, бережи наших воїнів і Залужного!
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17.01.2023 20:17 Відповісти
Це називається "ви ще будете просити повернути Арестовича назад".
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17.01.2023 21:24 Відповісти
Фаріон корисна ідіотка. На фронті не виникає мовного питання, а ця комсомолка тільки цим переймається. Їй вже з "нуля" записують відео щоб вона пельку стулила
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17.01.2023 22:31 Відповісти
За багатослів'ям завжди ховається брехня.
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17.01.2023 20:08 Відповісти
АРМА не приховує ... , а не веде їх ...
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17.01.2023 20:12 Відповісти
Шото типа Басен Крылова Вони явно русифицированы
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17.01.2023 20:17 Відповісти
"а також не мають інформації про отриману суму від їх реалізації." Джерело:
Здається АРМА незабаром заявить: "кінчай батько торгувати, бо вже решту нема чим давати".
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17.01.2023 20:20 Відповісти
Саме так, нажаль цей державний орган продає або здає в оренду "своїм людям"= агентурі- казнокрадам, за ціною в рази меншою від ринкової
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17.01.2023 20:31 Відповісти
грабь награбленое, воруй ворованое,
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17.01.2023 20:22 Відповісти
застосування "значних інтелектуальних зусиль" це робота мозку, робота мозку це біль, в умовах воєнного стану біль у мозку це ризик. Так шо все вони правильно роблять, сидять на попі рівно і нікого не провокують.
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17.01.2023 20:24 Відповісти
скасування персональних показників діяльності чинуши - ознака належності до касти небожителів
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17.01.2023 20:34 Відповісти
"Ми не знаємо, що в нас є. Але ми ж не лохи! тому скажемо, що це - конфіденційна інформація".

Працювать вони всеодно не будуть, поки їх з Банкової курує сам (!!!) дерьмак! Зате "прібарахлітца" вистачить не тільки онукам, але й пра-пра-пра....
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17.01.2023 20:31 Відповісти
Арма успішно розкраде, як зазвичай...
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17.01.2023 20:56 Відповісти
Д'Єрмак з Татаровим не даремно сидять в офісі.
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17.01.2023 21:25 Відповісти
Щоб воровати має бути тиша !
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17.01.2023 22:02 Відповісти
Дело ясное что дело темное
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17.01.2023 22:33 Відповісти
Якщо перекласти людською, вони сказали: "Ми не знаємо, що ми робимо, на хрін ми потрібні, і яка з нас користь".
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17.01.2023 23:10 Відповісти
Висновок - не конфісковано нічого, лише пусті заяви для лохторату.
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18.01.2023 00:36 Відповісти
 
 