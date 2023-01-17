На окружній дорозі Львова сталася масштабна ДТП - зіткнулася вантажівка та автобус, постраждало 20 осіб, - ОВА. ФОТО

Ввечері 17 січня на окружній дорозі Львова сталася масштабна ДТП. Рейсовий автобус зіткнувся із вантажівкою, постраждало близько 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив: "На окружній дорозі Львова, в селі Гамаліївка трапилась масштабна ДТП. Станом на 20:50 транспорт на цій ділянці поступово пропускають. Рух регулює Поліція Львівської області. Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів. Уже відомо про понад 20 постраждалих. Швидкого одужання усім. Дякую правоохоронцям та медикам за оперативність".

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