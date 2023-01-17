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Новини Фото ДТП
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На окружній дорозі Львова сталася масштабна ДТП - зіткнулася вантажівка та автобус, постраждало 20 осіб, - ОВА. ФОТО

Ввечері 17 січня на окружній дорозі Львова сталася масштабна ДТП. Рейсовий автобус зіткнувся із вантажівкою, постраждало близько 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив: "На окружній дорозі Львова, в селі Гамаліївка трапилась масштабна ДТП. Станом на 20:50 транспорт на цій ділянці поступово пропускають. Рух регулює Поліція Львівської області. Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів. Уже відомо про понад 20 постраждалих. Швидкого одужання усім. Дякую правоохоронцям та медикам за оперативність".

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На окружній дорозі Львова сталася масштабна ДТП - зіткнулася вантажівка та автобус, постраждало 20 осіб, - ОВА 01

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ДТП (4467) Львів (3071)


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Львівська окружна дорога це мабуть найгірша окружна дорога в Україні тим більше що зараз велика її частина вже не дорога а вулиця міста Львова.
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17.01.2023 21:30 Відповісти
Траса в місті, то не страшно. Страшніше - культура водіння, а точніше її відсутність. Хоча аварії трапляються усюди.
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17.01.2023 21:54 Відповісти
То як треба їхати щоб перевернутися..?
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17.01.2023 22:07 Відповісти
у автобуса центр тяжіння розташований доволі високо, тож, щоб перевернутися, великої швидкості не потрібно
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17.01.2023 22:10 Відповісти
 
 