На окружній дорозі Львова сталася масштабна ДТП - зіткнулася вантажівка та автобус, постраждало 20 осіб, - ОВА. ФОТО
Ввечері 17 січня на окружній дорозі Львова сталася масштабна ДТП. Рейсовий автобус зіткнувся із вантажівкою, постраждало близько 20 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив: "На окружній дорозі Львова, в селі Гамаліївка трапилась масштабна ДТП. Станом на 20:50 транспорт на цій ділянці поступово пропускають. Рух регулює Поліція Львівської області. Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів. Уже відомо про понад 20 постраждалих. Швидкого одужання усім. Дякую правоохоронцям та медикам за оперативність".
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Олег Шестакович
показати весь коментар17.01.2023 21:30 Відповісти Мені подобається 2
Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар17.01.2023 21:54 Відповісти Мені подобається 0
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Борменталь Незабаром #551775
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