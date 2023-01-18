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Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена. ФОТОрепортаж

Цієї ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Орлівці Очеретинської громади - у селі пошкоджено 6 приватних будинків. Ще 3 будинки пошкоджено у Кураховому. Зафіксовано періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.

"На Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледару - інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на околицях Званівської громади. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано майже 20 прильотів по Торському і Зарічному. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.

За добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини. Докладніше дивіться на інфографіці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена 01
Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена 02
Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена 03
Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена 04
Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена 05
Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена 06
Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена 07

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467) Кириленко Павло (907)


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У районі Соледара на Донеччині відбувається перегрупування російських військ: вони вирішують, де і як атакувати українське угруповання в районі Бахмута.

Про це повідомила хвойда Люся Арестович у програмі Марка Фейгіна.

"Історія та сама: Бахмут хочуть напівоточити, відсікти нам фланги і змусити наші війська вийти з Бахмута під загрозою повного оточення", - додала вона.
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18.01.2023 11:17 Відповісти
Да все уже разумом готовы к сдаче Бахмута.
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18.01.2023 11:24 Відповісти
 
 