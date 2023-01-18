Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена. ФОТОрепортаж
Цієї ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Орлівці Очеретинської громади - у селі пошкоджено 6 приватних будинків. Ще 3 будинки пошкоджено у Кураховому. Зафіксовано періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.
"На Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледару - інформація про постраждалих не надходила.
На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на околицях Званівської громади. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано майже 20 прильотів по Торському і Зарічному. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.
За добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини. Докладніше дивіться на інфографіці.
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