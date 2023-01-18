Ніч на Донеччині: рашисти стріляли по всьому фронту, ситуація в Соледарській громаді напружена. ФОТОрепортаж

Цієї ночі росіяни продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку 1 людина поранена в Орлівці Очеретинської громади - у селі пошкоджено 6 приватних будинків. Ще 3 будинки пошкоджено у Кураховому. Зафіксовано періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.

"На Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледару - інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на околицях Званівської громади. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано майже 20 прильотів по Торському і Зарічному. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.

За добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини. Докладніше дивіться на інфографіці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА













