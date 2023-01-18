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На Одещині затримано учасників схеми незаконного переправлення осіб через кордон. ФОТО

Ділків, які спланували здійснити незаконну оборудку з переміщення осіб через кордон, викрили на Одещині.

Про це в телеграмі повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"На околиці с. Великоплоське охоронці кордону зупинили два авто HUNDAI та INFINITI під керуванням місцевих жителів.

Водій на INFINITI не відреагував на вимоги прикордонників і намагався втекти. Тому охоронці кордону здійснили два попереджувальні постріли вгору. Утікач зупинився і надав легковик для перевірки. В обох машинах перебували четверо громадян України, які планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив з кожного 4000$.

З прибуттям до Одеси "мандрівників" зустріли пособники на двох авто, якими й вирушили до кордону", - йдеться в повідомленні.

Наразі щодо організатора і його пособників до поліції направлено повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 та 336 ККУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба

На Одещині затримано учасників схеми незаконного переправлення осіб через кордон 01

Автор: 

кордон (4769) Одеська область (3218) чоловіки (157)


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Топ коментарі
+12
Їзраїль все життя воює і там кожен чоловік може виїхати в будь який момент в будь яку країну,у нас зробили Північну Корею,ще й постійно наголошують що якщо вийдемо на кордон 1991 то війна не закінчиться,вони можуть потім обстрілювати нас,так що вічний буде воений стан?
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18.01.2023 14:00
+8
машины в ВСУ. Побегушников на нары. "Перевозчиков" на фронт .
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18.01.2023 13:20
+8
Має бути процедура, за якою чоловік може відмовитись від мобилізації (наприклад,
зі сплатою штрафу,
з відпрацюванням 3 років на державу в невоєнній сфері,
з позбавленням громадянства, etc.)
Не всі спроможні вбивати, це факт.
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18.01.2023 14:41
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машины в ВСУ. Побегушников на нары. "Перевозчиков" на фронт .
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18.01.2023 13:20 Відповісти
Це ті що голосили папріколу, а тепер тікають за бугор.
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18.01.2023 13:25 Відповісти
Я кстати наверное, если Арестовичь пойдет в президенты, то по приколу за него проголосую на выборах, на зло зебилам А что им можно поприкаловаться, а мне нет?
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18.01.2023 13:30 Відповісти
Яке президентство? Він там перед війною воювати в перших рядах грозився. Наразі, Арестович вже звільнений і броні не має, отже, маючи військову спеціалізацію має бути мобілізованим в першу чергу.
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18.01.2023 13:47 Відповісти
Він полковник (майже). Буде в штабі сидіти і заробить собі славу та шану!!!
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18.01.2023 13:59 Відповісти
Арестович з Єрмаком вже "героїчно здобув славу" перебиваючись Мівіною чергуючи з краденим гранатометом (підозрюю, що воно було під кайфом і насправді, це був шматок труби вкрадений в будівельників) в центрі столиці, готовий до "боротися до останнього". Такий подвиг важко буде вдруге повторити.
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18.01.2023 14:07 Відповісти
Навряд чи буде така нагода. Вовочка топить всіх конкурентів сподіваючись бути обраним на другий термін. Хоче уникнути відповідальності за те що натворив.
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18.01.2023 13:54 Відповісти
А тим, хто голосував "правильно", і тікати не треба. Бо білобілетники. На Цензорі геройствують.
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18.01.2023 17:59 Відповісти
Не так гидкі московські воші, як свої гниди!!!
Від їх прикрого самогубства, в Україні гірше не буде!!
Слава Захисникам України та смерть ригоАнальни опозажопникам мертвечукав Україні!!
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18.01.2023 13:28 Відповісти
Не уверен, что с них будет толк на фронте. Только подставят людей. В тылу на шару они тоже работать не будут на победу.
Мне другое интерено: вот был случай - чувак 2 раза пробовал пересечь границу. Сначала за 3к$, а потом за 20к$. Как по мне на 23к$ можно вполне себе спокойно автономно жить пару лет, не особо себе в чем-то отказывая, ну смотря какие у кого аппетиты и запросы. Нахрена тащиться за бугор?
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18.01.2023 13:34 Відповісти
Напевно, щоб не мобілізували. Панічно боїться воювати і готовий віддати будь-які гроші, аби не воювати і не сісти до в'язниці. Не раз читав коментарі, що люди готові вчинити самогубство, аби лиш не воювати і не сидіти.
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18.01.2023 13:42 Відповісти
Что бы не мобилизовали просто не нужно открывать дверь никому, успевать скупляться в маркете до 9 часов утра (в ТЦК и СП рабочий день с 09:00) или отправлять свою бабенку за продуктами. Обходить места скоплений людей где могут быть патрули, а так же читать телеграмм-каналы где информируют о местах выдачи повесток. Поверь, если соблюдать эти правила, то тебя ни когда не поймают. По этому мне не понятно зачем валить с Украины при наличии большой суммы денег на кармане. Видимо молодым людям просто не хватало свободы и сидеть дома взаперти просто западло..
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18.01.2023 13:47 Відповісти
Ви поплутали з росіею,у нас на вулиці повістки не вручають,то там забирають як гарматне мясо в мене знайомі в черзі стоять хотять на фронт кажуть чекайте поки достатньо людей
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18.01.2023 14:03 Відповісти
Вообще-то вручают, как раз таки телеграмм-каналы это подтверждают (забей в теле "Повістки (областной центр)". А сегодня на предприятие пришло письмо, всех мужчин уведомить о прохождении мед. комиссии в местном ТЦК и СП. Не данные уточнить, а именно пройти комиссию. Вроде бы как Ген. Штаб поставил задачу мобилизовать в ближайшее время 100к человек, но пока наскребли только 20к. Не знаю, что у вас там за знакомые, но пишу как оно есть в моем городе.
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18.01.2023 14:09 Відповісти
В Киеве не разу не видел,а я по городу развозкой продуктов на машине всё вижу и все районы,слышал такое на западн Украине,читал вернее может не во всех регионах
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18.01.2023 14:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aeqFdqFZhu8&t=45s Вот это что тогда такое?
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18.01.2023 14:14 Відповісти
вчера патруль с повест. остановил.. узнав что 59+ пожелали доброго дня.. видимо не унас вы живете)
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18.01.2023 15:13 Відповісти
"Не так гидкі московські воші, як свої гниди!!!" --- к сожалению это правда,очень много у нас гнид в обществе. Одни звали пуйла ввести войска,другие сейчас сдают наших военных и патриотов и становяться колаборантами,третие бегут от призыва говоря что им их жизни дороже чем страна которая за всю их жизнь им ничего не дала,четвертые видя все это мутят бизнесы на переправке беглецов за границу сшибая по 5$ тысяч за тело,пятые воруют гуманитарку и мутят схемы с автомобилями для зсу,власти как воровали,так и воруют... Одним словом,кто то исркеннее идет умирать за Украину на фронт,а есть масса тех кто плевать хотел на все что происходит(а происходит это и по их вине тоже) бегут,наживаються и богатеют на этом.
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18.01.2023 13:42 Відповісти
Как правило, для большинства, патриотизм заканчивается там - где выписывается повестка
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18.01.2023 13:54 Відповісти
чувак а ти з якого батальйону що такий розумний? Батальон Відень чи Зальзбург, чи можливо гірськолижний батальйон Інзбрук?
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18.01.2023 14:47 Відповісти
******* рабство.
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18.01.2023 13:42 Відповісти
Їзраїль все життя воює і там кожен чоловік може виїхати в будь який момент в будь яку країну,у нас зробили Північну Корею,ще й постійно наголошують що якщо вийдемо на кордон 1991 то війна не закінчиться,вони можуть потім обстрілювати нас,так що вічний буде воений стан?
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18.01.2023 14:00 Відповісти
Всех этих сук на фронт,в горячие точки,окопы копать
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18.01.2023 14:01 Відповісти
Себалася со своїм ****** в Іспанію,не всем так повезло,
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18.01.2023 14:05 Відповісти
Мошенники кинули людей на бабло.
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18.01.2023 14:20 Відповісти
Хай поскаржаться в Держпродспоживслужбу України
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18.01.2023 14:37 Відповісти
Має бути процедура, за якою чоловік може відмовитись від мобилізації (наприклад,
зі сплатою штрафу,
з відпрацюванням 3 років на державу в невоєнній сфері,
з позбавленням громадянства, etc.)
Не всі спроможні вбивати, це факт.
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18.01.2023 14:41 Відповісти
Тобто мажорам та олігархам можна вижзжати та створювати батальони Монако та Відень, а деяким які у розшуку бухати шампанське на гірськолижних куроритах Франції, а простим людям, які надивились це все і хлчуть за ними - ніц!
Тоді питання до СБУ, яким чином Суркіси та Ахметов сприяли втіканню футболістів з Динамо та Шахтаря до Челсі, Евертонів, Жиронів та іншіх клубів Європи, коли заборона виїзду??
СБУ не хоче взяти під ручки Суркісів та Ахметова за організаію схеми переправлення людей за кордон під видом футболістів??
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18.01.2023 14:45 Відповісти
Ну з перевізниками все зрозуміло.А що з двоногим непотрібом,який сидів в тих машинах?Зрозуміти та пробачити?В штрафбат мерзоту уклоністську.Виживуть,Ок.Подохнуть.Не велика втрата для країни,яку вони не хочуть захищати.
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18.01.2023 17:03 Відповісти
З фронту пишеш?
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18.01.2023 17:21 Відповісти
Стаття 33 гарантує вільне пересування та перетин кордону. Але не всім ))))
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18.01.2023 17:23 Відповісти
 
 