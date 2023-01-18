На Одещині затримано учасників схеми незаконного переправлення осіб через кордон. ФОТО

Ділків, які спланували здійснити незаконну оборудку з переміщення осіб через кордон, викрили на Одещині.

Про це в телеграмі повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.



"На околиці с. Великоплоське охоронці кордону зупинили два авто HUNDAI та INFINITI під керуванням місцевих жителів.



Водій на INFINITI не відреагував на вимоги прикордонників і намагався втекти. Тому охоронці кордону здійснили два попереджувальні постріли вгору. Утікач зупинився і надав легковик для перевірки. В обох машинах перебували четверо громадян України, які планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив з кожного 4000$.



З прибуттям до Одеси "мандрівників" зустріли пособники на двох авто, якими й вирушили до кордону", - йдеться в повідомленні.

Наразі щодо організатора і його пособників до поліції направлено повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 та 336 ККУ.

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