На Одещині затримано учасників схеми незаконного переправлення осіб через кордон. ФОТО
Ділків, які спланували здійснити незаконну оборудку з переміщення осіб через кордон, викрили на Одещині.
Про це в телеграмі повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.
"На околиці с. Великоплоське охоронці кордону зупинили два авто HUNDAI та INFINITI під керуванням місцевих жителів.
Водій на INFINITI не відреагував на вимоги прикордонників і намагався втекти. Тому охоронці кордону здійснили два попереджувальні постріли вгору. Утікач зупинився і надав легковик для перевірки. В обох машинах перебували четверо громадян України, які планували протиправно виїхати до Молдови. За послуги організатор просив з кожного 4000$.
З прибуттям до Одеси "мандрівників" зустріли пособники на двох авто, якими й вирушили до кордону", - йдеться в повідомленні.
Наразі щодо організатора і його пособників до поліції направлено повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 та 336 ККУ.
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Від їх прикрого самогубства, в Україні гірше не буде!!
Слава Захисникам України та смерть ригоАнальни опозажопникам мертвечукав Україні!!
Мне другое интерено: вот был случай - чувак 2 раза пробовал пересечь границу. Сначала за 3к$, а потом за 20к$. Как по мне на 23к$ можно вполне себе спокойно автономно жить пару лет, не особо себе в чем-то отказывая, ну смотря какие у кого аппетиты и запросы. Нахрена тащиться за бугор?
зі сплатою штрафу,
з відпрацюванням 3 років на державу в невоєнній сфері,
з позбавленням громадянства, etc.)
Не всі спроможні вбивати, це факт.
Тоді питання до СБУ, яким чином Суркіси та Ахметов сприяли втіканню футболістів з Динамо та Шахтаря до Челсі, Евертонів, Жиронів та іншіх клубів Європи, коли заборона виїзду??
СБУ не хоче взяти під ручки Суркісів та Ахметова за організаію схеми переправлення людей за кордон під видом футболістів??