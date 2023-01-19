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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Ніч на Донеччині: ворог здійснює постійний обстріл Вугледара, тривають артобстріли Авдіівки, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові продовжують постійний обстріл різних ділянок фронту у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"На Волноваському напрямку впродовж доби росіяни здійснювали постійні обстріли Вугледара - пошкоджено 6 будинків. Також у громаді двічі обстріляна Богоявленка - без жертв.

На Донецькому напрямку інтенсивні обстріли в Очеретинській громаді: напередодні ввечері росіяни поцілили у дитсадок в Орлівці, а зранку обстріляли Веселе і Красногорівку. Гучно минули ніч і ранок в Авдіївці: місто зазнало 4 артобстріли та 2 обстріли з Градів. Обсяги руйнувань встановлюємо", - йдеться в повідомленні. 

На Горлівському напрямку 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У громаді пошкоджено 2 будинки та адмінбудівлю. Ще 1 будинок пошкоджено у Плещіївці Костянтинівської громади. Постійні обстріли у Соледарській громаді: потерпають Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара; у Васюківці пошкоджено 3 будинки.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та Лиманської громади: пошкоджено 4 будинки у Закітному.

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Ніч на Донеччині: ворог здійснює постійний обстріл Вугледара, тривають артобстріли Авдіівки, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, - ОВА 01
Ніч на Донеччині: ворог здійснює постійний обстріл Вугледара, тривають артобстріли Авдіівки, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, - ОВА 02
Ніч на Донеччині: ворог здійснює постійний обстріл Вугледара, тривають артобстріли Авдіівки, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, - ОВА 03
Ніч на Донеччині: ворог здійснює постійний обстріл Вугледара, тривають артобстріли Авдіівки, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467) Кириленко Павло (907)


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