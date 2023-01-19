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Прокуратура відкрила понад 6000 проваджень за фактом держзради та співпраці з ворогом у 2022 році, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Минулого року Офіс Генерального прокурора відкрив понад 6000 проваджень за статтями "державна зрада" та "колабораційна діяльність". Проте лише близько 15% справ передано до суду.

Такі дані Рух ЧЕСНО отримав у відповідь на запити до Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення — березень та квітень, а найменше — в кінці року. Загалом за січень‐грудень 2022 року відкрили 2046 справи, що у 2,3 раза більше, ніж загалом за 2013‐2021 роки. 309 справ передано до суду", - йдеться в повідомленні. 

Прокуратура відкрила понад 6000 проваджень за фактом держзради та співпраці з ворогом у 2022 році, - ЧЕСНО 01

Минулого року було почато 4053 проваджень стосовно співпраці з окупантами, 620 передано до суду. Найбільше - у жовтні-грудні 2022 року. 

Прокуратура відкрила понад 6000 проваджень за фактом держзради та співпраці з ворогом у 2022 році, - ЧЕСНО 02

Рух ЧЕСНО не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані за підсумками року будуть у лютому 2023 року.

"Наша організація веде Реєстр держZрадників. Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки — це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України. Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ", - наголосила Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

державна зрада (1686) колабораціонізм (1158) ЧЕСНО (111) Офіс Генпрокурора (3250)


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Ну, відкрила? Ну і що? Як відкрила-так і закриє, витрусивши з тих покидьків все бабло.
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19.01.2023 10:58 Відповісти
Як тарифи підвищувати то ВОВК, як лікувати Яресько, як прокурор то Труба
А тепер все просто:
ЯСНО
ЧЕСНО...
_____
а за сценою "я тут кофе п'ю 😌
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19.01.2023 12:21 Відповісти
То можете на часі?
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19.01.2023 11:12 Відповісти
6000 можна відкрити не виїзджаючи з Києва. І за тиждень розстріляти за законами військово часу...
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19.01.2023 11:14 Відповісти
Для чого, для початку най попрацюють на розмінуванні..... дивись і набої зекономимо....
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19.01.2023 11:19 Відповісти
120 депутатів із партії "Слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами.

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19.01.2023 11:17 Відповісти
і навіщо тоді ми на вас гроші переводимо..вам і платити треба по 15 процентів. а краще гнати в шию з прокуратури.ім лавно вже не прокурори а адвокати ворогів
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19.01.2023 11:18 Відповісти
Реальная цифра предателей около 600 000. 1% объявлено о подозрении. До приговоров останется 1% от этого 1 процента. А на фронте гибнут лучшие.
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19.01.2023 11:50 Відповісти
 
 