Прокуратура відкрила понад 6000 проваджень за фактом держзради та співпраці з ворогом у 2022 році, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Минулого року Офіс Генерального прокурора відкрив понад 6000 проваджень за статтями "державна зрада" та "колабораційна діяльність". Проте лише близько 15% справ передано до суду.

Такі дані Рух ЧЕСНО отримав у відповідь на запити до Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення — березень та квітень, а найменше — в кінці року. Загалом за січень‐грудень 2022 року відкрили 2046 справи, що у 2,3 раза більше, ніж загалом за 2013‐2021 роки. 309 справ передано до суду", - йдеться в повідомленні.

Минулого року було почато 4053 проваджень стосовно співпраці з окупантами, 620 передано до суду. Найбільше - у жовтні-грудні 2022 року.

Рух ЧЕСНО не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані за підсумками року будуть у лютому 2023 року.

"Наша організація веде Реєстр держZрадників. Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади. Ми бачимо, що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки — це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України. Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ", - наголосила Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО.

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