Впроваджувала стандарти освіти РФ: директорці школи на Херсонщині повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. ФОТО

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури директорці школи на Херсонщині повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що жінка, маючи досвід у галузі освіти, прийняла пропозицію від представників збройних формувань і окупаційної влади щодо зайняття посади директора так званого "государственного бюджетного образовательного учереждения Херсонской области "Никольская школа" Белозерского муниципального округа".



"На займаній посаді з липня 2022 року вона впроваджувала стандарти освіти держави-агресора та пропагувала окупацію України. Під її керівництвом у школі було вилучено навчальну програму з української мови та всіх українознавчих дисциплін, натомість запроваджено вивчення російської, історії та географії росії.



Прихильниця "руського мира" проводила цілеспрямовану мілітаризацію освіти дітей та молоді, схиляла до цього підпорядкованих педагогів та переслідувала колег, які публічно виявляли свою українську національну ідентичність.



Для того, щоб "професійно" впроваджувати політику русифікації вона пройшла курси з підвищення кваліфікації працівників освіти, організовані "министерством просвещения российской федерации" у москві", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура відкрила понад 6000 проваджень за фактом держзради та співпраці з ворогом у 2022 році, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА