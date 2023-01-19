Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: ракетний удар по Лиману та удари з "Градів" по Авдіївці. ФОТОрепортаж

Протягом доби під обстрілами перебували 16 населених пунктів Донеччини. Мішенню росіян стали житлові будинки. Є поранені громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під прицілом рашистів опинились міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Неліпівка, села Красногорівка, Веселе, Іванівське, Времівка, Карлівка, Нескучне, Плещіївка, Хромове.

Армія РФ вдарила з авіації, ЗРК "С-300", "Градів", "Ураганів", артилерії, мінометів, танків.

"Знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків, приміщення виправної колонії, непрацюючу електропідстанцію, газову трубу, автомобіль. Також з авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне. З "Ураганів" обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Ракетою "С-300" росіяни вдарили по Лиману, поцілили в об’єкт інфраструктури. Крім того, дев’ять обстрілів пережила Авдіївка. Окупанти гатили по місту з "Градів" та артилерії. Руйнувань зазнали 9 багатоквартирних і 8 приватних будинків, поранено цивільного мешканця", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у місті Часів Яр, селах Хромове та Іванівське.

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