Росіяни заявляють про обстріл села у Бєлгородській області. ФОТОрепортаж

У РФ повідомляють, що у Бєлгородській області під обстріл потрапило село Довге.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"У Валуйському міському окрузі під обстріл потрапило село Довге. Постраждалих немає. Снарядом зруйновано кімнату та господарську споруду у приватному домоволодінні, в якому ніхто не проживав. Подомовий обхід території триває", - йдеться в повідомленні.

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