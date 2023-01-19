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Росіяни заявляють про обстріл села у Бєлгородській області. ФОТОрепортаж

У РФ повідомляють, що у Бєлгородській області під обстріл потрапило село Довге.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"У Валуйському міському окрузі під обстріл потрапило село Довге. Постраждалих немає. Снарядом зруйновано кімнату та господарську споруду у приватному домоволодінні, в якому ніхто не проживав. Подомовий обхід території триває", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни повідомляють про "обстріл" Шебекіно в Бєлгородській області

Росіяни заявляють про обстріл села у Бєлгородській області 01
Росіяни заявляють про обстріл села у Бєлгородській області 02
Росіяни заявляють про обстріл села у Бєлгородській області 03

Автор: 

вибух (4461) росія (65191) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+7
Опять в сарай ) наверно Химарс. Кацапня сказочные долбоебы, в их байки только биомасса и верит.
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19.01.2023 12:54
+6
Похєр.
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19.01.2023 12:54
+6
Та у кацапів у кожній "дєрєвні" таких ізб як лайна в громадській вбиральні 😊 Можна викласти такі ж самісінькі фото з любої дєрєвні десь з-за Урала і підписати що "нацики вдарили з HIMARS
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19.01.2023 13:02
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Знову самі себе..... От же ж жопорукі....
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19.01.2023 12:51 Відповісти
Похєр.
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19.01.2023 12:54 Відповісти
Опять в сарай ) наверно Химарс. Кацапня сказочные долбоебы, в их байки только биомасса и верит.
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19.01.2023 12:54 Відповісти
Кацапи думають,що обстрілюючи курятники та свинарники вони достатньо мотивують "івашок" "родіну засчісчать". Дебіли.
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19.01.2023 13:00 Відповісти
Та у кацапів у кожній "дєрєвні" таких ізб як лайна в громадській вбиральні 😊 Можна викласти такі ж самісінькі фото з любої дєрєвні десь з-за Урала і підписати що "нацики вдарили з HIMARS
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19.01.2023 13:02 Відповісти
да и ***** на вас лаптеёбы........................
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19.01.2023 13:03 Відповісти
так це стандартна *********** дєрьовня де побували рузькі чмобіки
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19.01.2023 13:05 Відповісти
Потерпите, кацапы, скоро мы вас денацифицируем (это слово для вас сложно, но постарайтесь прочитать его по слогам) и демилитаризируем (то же самое), и вам станет хорошо...
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19.01.2023 13:08 Відповісти
А они с неподдельным недоумением будут скулить: - "А нас за что?".
Тупость и подлость там неистребимы.
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19.01.2023 13:16 Відповісти
Понажирались бояри і почали відстрілюватись від хвашистіф, а шо? А може с колчаковських хронтов хтось вернувся без голови
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19.01.2023 13:19 Відповісти
Апять "самострєл"... какая досада.
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19.01.2023 13:20 Відповісти
Не кацапы. а валянки...Постеснялись бы выставлять на показ трущобы позапрошлого века.
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19.01.2023 13:27 Відповісти
вау! а когда крембль?
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19.01.2023 13:35 Відповісти
Херачат с лугондонии, по заявкам фсб. Почему-то курскую и брянскую с Черниговской и Сумской не обстреливают?
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19.01.2023 14:03 Відповісти
А вы свято верили, что в ваши дома никто не посмеет послать вам привет? Это только вы будете убивать других и разрушать их дома? "Великая" рассея! Уроды!
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19.01.2023 14:33 Відповісти
От здивували, пора вже звикнуть. От якби жахнули по мацкві.....
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19.01.2023 14:50 Відповісти
смотрю и вспоминаю, как в мацкве гебня подрывала по утрам целые подъезды с людьми спящими
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19.01.2023 15:58 Відповісти
Кацапня живе як худоба у хліву.
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19.01.2023 16:08 Відповісти
 
 