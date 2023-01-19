У війні Росія хаотично використовує міни та саморобні вибухові пристрої, які заборонені Женевської конвенцією, - Генштаб. ФОТО

Внаслідок війни Україна з 2014 року отримує першість у світі за обсягом замінованої території. Росіяни активно використовують проти українських військових та цивільних мешканців заборонені вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомив представник Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

"Війна Росії проти України, як перманентний терористичний акт, унікальна тим, що Росія здійснює його не просто свідомо та показово, а й хизується та вихваляється своїми діями. Одним із проявів цього є масове й хаотичне використання Росією мін та саморобних вибухових пристроїв, заборонених Конвенцією про конкретні види звичайної зброї 1980 року. Хоча Росія є учасницею цього документа і взяла на себе передбачені ним зобов’язання", - зазначив Рудик.

Російські військові використовують міни-пастки, які встановлюють на місцевості. На них кладуть предмет, який викликає інтерес в людини (зокрема, дитини), і спонукає людину підняти предмет чи іграшку та скористатися.

"Наведені факти є порушенням: четвертого Міжнародного договору; Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення 1997 року, яка передбачає обов’язок держав-учасниць ніколи й за жодних обставин не застосовувати протипіхотні міни; положень третього договору - Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, 1980 року; Протоколу ІІ "Про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв", - повідомив Рудик.

Також він повідомив, що такі саморобні вибухові пристрої та мінні пастки не вбивають, проте завдають жахливих каліцтв.

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