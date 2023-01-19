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80% нацпарку "Святі гори" на Донеччині знищено під час бойових дій. ФОТО

У Донецькій області практично повністю знищено національний парк "Святі гори". Сума збитків, за попередніми оцінками, становить близько п’яти з половиною мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні через дії російських окупантів 80% цього парку знищено. Замість лісів подекуди спалена чорна земля. Великих збитків зазнала інфраструктура парку - знищені або розкрадені транспортні засоби, комп’ютерна техніка, інше обладнання. Знищено до 60-70% соснових насаджень - близько 5 тис. га лісів. Орієнтовна вартість збитків майну парку вже становить близько 5,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що з березня 2022 року більша частина парку знаходилась в районі ведення бойових дій і через ризики для життя людей його діяльність була призупинена.

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80% нацпарку Святі гори на Донеччині знищено під час бойових дій 01
80% нацпарку Святі гори на Донеччині знищено під час бойових дій 02

Автор: 

екологія (1353) Донецька область (8467) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (169)


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19.01.2023 13:16 Відповісти
на теріконах заново вибудують
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19.01.2023 13:23 Відповісти
Промількнула інфа, що наші залізничники- привіт серлєщу- перевозили з кацапії зброю для рос.армії
І СБУ бакланівське "не бачило"
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19.01.2023 13:38 Відповісти
На вас кацапські ІПСО працюють. І не тільки на вас. Бо в бою вони перемогти не можуть. На жаль.
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20.01.2023 22:16 Відповісти
По тв показували.
Це ще одне досягнення зеленського.
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21.01.2023 08:51 Відповісти
..за Совка ще, був там у піонертаборі "Донець", там справді гарна природа була, навіть свій мікроклімат якийсь, така собі зменшена версія природнього масиву над Дніпром у районі Трахтемирова-Каніва..
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19.01.2023 13:44 Відповісти
А чому таке формулювання: - під час бойових дій? Це можна трактувати, як і вина наша власна? Цензор працюй зі своїми журналістами..... Москальська ***** приперлася з війною, все розбомбила, навіть святогірські москало-патріархальні місця. А тут примарне - в результаті бойових дій!
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19.01.2023 13:48 Відповісти
Треба писати росіяни знищили! Вони в усьому винні.
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19.01.2023 14:36 Відповісти
Бачити спалені кацапські "Урагани" приємно.
Отак буває коли клоуна вибирають президентом.
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20.01.2023 14:01 Відповісти
 
 