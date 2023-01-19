80% нацпарку "Святі гори" на Донеччині знищено під час бойових дій. ФОТО

У Донецькій області практично повністю знищено національний парк "Святі гори". Сума збитків, за попередніми оцінками, становить близько п’яти з половиною мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні через дії російських окупантів 80% цього парку знищено. Замість лісів подекуди спалена чорна земля. Великих збитків зазнала інфраструктура парку - знищені або розкрадені транспортні засоби, комп’ютерна техніка, інше обладнання. Знищено до 60-70% соснових насаджень - близько 5 тис. га лісів. Орієнтовна вартість збитків майну парку вже становить близько 5,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що з березня 2022 року більша частина парку знаходилась в районі ведення бойових дій і через ризики для життя людей його діяльність була призупинена.

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