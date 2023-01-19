Після призначення послом понад 3 тижні тому Ілащук досі не відбула до Болгарії. ДОКУМЕНТ
Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило, що станом на 17 січня новопризначена надзвичайний і повноважний посол України в Болгарії Олеся Ілащук не приступила до виконання службових обов’язків та не відбула до Республіки Болгарія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь МЗС.
"[...] щодо новопризначеного надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Болгарія О.К. Ілащук повідомляємо таке.
1. Пані Посол не приступила до виконання службових обов'язків.
2. Відповідний наказ МЗС про направлення до Посольства України в Республіці Болгарія у зв’язку з призначенням на посаду посла не підготовлено.
3. Пані посол не відбула до Республіки Болгарія.
Наразі здійснюється процедура оформлення пані О.К. Ілащук у довготермінове відрядження", - вказано у відповіді міністерства на інформаційний запит.
"Минуло понад 3 тижні як Зеленський призначив сексологиню Олесю Ілащук послом до Болгарії. Але вона й досі не відбула до місця служби. Більше того, МЗС навіть не підготувало наказ про направлення її до Болгарії та продовжує оформлення довгострокового відрядження. Схоже, чекають поки вщухне скандал. Олеся Ілащук не має досвіду дипломатичної та державної служби, натомість є досвід роботи сексологинею", - зазначає видання.
Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.
ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.
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Ті одиночки-зебіли, які помітять, про себе подумають (навряд чи відпишуться) щось штибу "а призначили же Генпрокурора без юридичної освіти"...
Буданов: В начале вторжения Киев выстоял благодаря шпиону-банкиру, которого убила СБУ в марте
Мнения / Общество 19-янв, 02:159 4 224 0
Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
До февраля прошлого года Киреев был известен как банкир: он работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».
В феврале он неожиданно для многих оказался в украинской делегации в ходе переговоров с Россией. 5 марта стало известно о его гибели при задержании Службой безопасности Украины (СБУ).
Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведовательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении «специального задания».
В своей статье The Wall Steet Journal рассказывает, как Киреев попал в ГУР. Весной 2021 руководитель спецслужбы Кирилл Буданов вызвал финансиста в штаб украинской военной разведки. Он обратился к нему с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты.
«У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», - объяснил Буданов в интервью WSJ.
Киреев согласился на это предложение. Как пишет WSJ, он стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.
«Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах», - отметил Буданов.
По его словам, когда осенью 2021 года разведслужбы США начали предупреждать Украину о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников о готовящемся вторжении и первым в Украине забил тревогу.
Накануне вторжения, 23 февраля, Киреев передал свежие разведданные Буданову. Из них следовало, что рано утром президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Киреев знал также и одну из главных целей первой атаки России, пишет газета.
Издание напоминает, что 8 утра 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант в аэропорту «Антонов» под Киевом. По словам Буданова, именно благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.
«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», - сказал Буданов.
После того, как российский блицкриг на Киев был сорван, Буданов попросил Киреева принять участие в российско-украинских переговорах, которые прошли в конце февраля-начале марта в Беларуси.
Киреев понимал, что ему будет рискованно участвовать в переговорах, потому что станет очевидна его связь с украинскими спецслужбами. Но несмотря на это он согласился.
«Ну, черт возьми. Раз Родина сказала «надо», я поеду», - сказал он одному из своих охранников.
Буданов рассказал, что перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что он просит о личной встрече.
В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.
Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
Примерно через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Киреева.
Киреев был похоронен с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве. Его могила находится рядом с могилой первого министра иностранных дел Украины.
І чим віддячив ЗЕ ? Послав туди якусь єрмаковську шалаву
А то там є в тому зеленому барахлі
Яка Болгарія!
1. сексологиня еще не приступила к исполнению своих обязанностей.
2. приказ о исполнении обязанностей еще не подготовлен.
Подпись - начальник кадров МИД
Это точно МИД?