Після призначення послом понад 3 тижні тому Ілащук досі не відбула до Болгарії. ДОКУМЕНТ

Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило, що станом на 17 січня новопризначена надзвичайний і повноважний посол України в Болгарії Олеся Ілащук не приступила до виконання службових обов’язків та не відбула до Республіки Болгарія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь МЗС.

"[...] щодо новопризначеного надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Болгарія О.К. Ілащук повідомляємо таке.

1. Пані Посол не приступила до виконання службових обов'язків.

2. Відповідний наказ МЗС про направлення до Посольства України в Республіці Болгарія у зв’язку з призначенням на посаду посла не підготовлено.

3. Пані посол не відбула до Республіки Болгарія.

Наразі здійснюється процедура оформлення пані О.К. Ілащук у довготермінове відрядження", - вказано у відповіді міністерства на інформаційний запит.

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"Минуло понад 3 тижні як Зеленський призначив сексологиню Олесю Ілащук послом до Болгарії. Але вона й досі не відбула до місця служби. Більше того, МЗС навіть не підготувало наказ про направлення її до Болгарії та продовжує оформлення довгострокового відрядження. Схоже, чекають поки вщухне скандал. Олеся Ілащук не має досвіду дипломатичної та державної служби, натомість є досвід роботи сексологинею", - зазначає видання.

Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.