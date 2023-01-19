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Після призначення послом понад 3 тижні тому Ілащук досі не відбула до Болгарії. ДОКУМЕНТ

Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило, що станом на 17 січня новопризначена надзвичайний і повноважний посол України в Болгарії Олеся Ілащук не приступила до виконання службових обов’язків та не відбула до Республіки Болгарія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь МЗС.

"[...] щодо новопризначеного надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Болгарія О.К. Ілащук повідомляємо таке.

1. Пані Посол не приступила до виконання службових обов'язків.
2. Відповідний наказ МЗС про направлення до Посольства України в Республіці Болгарія у зв’язку з призначенням на посаду посла не підготовлено.
3. Пані посол не відбула до Республіки Болгарія.
Наразі здійснюється процедура оформлення пані О.К. Ілащук у довготермінове відрядження", - вказано у відповіді міністерства на інформаційний запит.

Також читайте: ОП планує відкликати новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - журналіст Шлінчак

Після призначення послом понад 3 тижні тому Ілащук досі не відбула до Болгарії 01

"Минуло понад 3 тижні як Зеленський призначив сексологиню Олесю Ілащук послом до Болгарії. Але вона й досі не відбула до місця служби. Більше того, МЗС навіть не підготувало наказ про направлення її до Болгарії та продовжує оформлення довгострокового відрядження. Схоже, чекають поки вщухне скандал. Олеся Ілащук не має досвіду дипломатичної та державної служби, натомість є досвід роботи сексологинею", - зазначає видання. 

Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

Автор: 

Болгарія (783) МЗС (4123) посол (1101)


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Топ коментарі
+63
Ну так напевно були не закінченні справи в саунах Києва.
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19.01.2023 13:43
+50
Скажіть хто-небудь, коли оце б.ядство закінчиться? Тож сказали вже, що відмінили її призначення, тепер - ще не відправили, а звання бачу присвоїли "ПОСОЛ"....так я й питаюся - шо воно робиться?
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19.01.2023 13:44
+33
Мабуть виявилося, що за її призначенням послицею стоїть дуже багато посадовців. А "віддячити" потрібно кожному окремо, тут не працює "сеанс одночасної гри"
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19.01.2023 13:49
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Ну так напевно були не закінченні справи в саунах Києва.
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19.01.2023 13:43 Відповісти
Мабуть виявилося, що за її призначенням послицею стоїть дуже багато посадовців. А "віддячити" потрібно кожному окремо, тут не працює "сеанс одночасної гри"
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Та не, просто так - дороже, а ведь "зубожилы"...
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19.01.2023 14:18 Відповісти
Хватит праздновать,работай иди...
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19.01.2023 13:57 Відповісти
+ 100!

"долгие проводы - лишние сльозы"

.
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19.01.2023 14:00 Відповісти
У неї в Україні ще багато роботи за своєю прямою спеціальністю, дипломатія то таке, може і почекати.
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19.01.2023 14:05 Відповісти
Чакри досі прочищає?
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19.01.2023 15:02 Відповісти
За курсову підготовку практичних занятть з предмету "Орального стимулювання" гроші із студенток зібрані. Не повертати же кошти. Треба відпрацювать семінар-практикум, дипломи видати...
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19.01.2023 15:49 Відповісти
«госпожа посол « ⁉️Имея ,сотни грамотных и с опытом дипломатов , агент «козырь» назначает какую-то ************🤮
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19.01.2023 18:47 Відповісти
Скажіть хто-небудь, коли оце б.ядство закінчиться? Тож сказали вже, що відмінили її призначення, тепер - ще не відправили, а звання бачу присвоїли "ПОСОЛ"....так я й питаюся - шо воно робиться?
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19.01.2023 13:44 Відповісти
не кіпішуйте, відповіді ніхто вам не дасть, а пан Дєрмак при цьому потирає руки і вже в кітелі зробив додаткову дигочку.
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19.01.2023 13:49 Відповісти
...і прикро, а в Болгарії зара заводик запрацював для нас 155...кончені
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19.01.2023 14:00 Відповісти
Це просто ********
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19.01.2023 13:54 Відповісти
ти дарма запитуєш, твоє запитання ніхто з тих, кого воно стосується - а саме: 73/43%зебілів - вони просто не помітять і проігнорують.
Ті одиночки-зебіли, які помітять, про себе подумають (навряд чи відпишуться) щось штибу "а призначили же Генпрокурора без юридичної освіти"...
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19.01.2023 13:56 Відповісти
Та я вже без іллюзій, в тому сенсі що призначили, відмінили, не відправили....хоча б отут зрозуміти.
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19.01.2023 13:58 Відповісти
А що, *****, не так???? Без освіти генпрокурором - *******!!! Там ще і пОслів перевірити , то така ж херня виявиться. ПНХ!
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19.01.2023 14:28 Відповісти
Зєбіл, не всртся з натуги)))
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19.01.2023 15:08 Відповісти
та не Посол, а пОслиця оманського Ішака
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19.01.2023 14:01 Відповісти
Так цейво,...як його. Я ж і питаю і в себе і у форумчан. Ще раз. Призначили по тихому (без процедури, бо інакше б не призначили), пішов кіпіш - відмінили, тоді на підставі чого присвоїли "ПОСЛА"(спец.звання), не відправили, не призначили на посаду (посада і чин штуки різні)....Так виходить Посла дали, а вона шлангує і прогулює роботу....Ну взагалі ШО ЦЕ?
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19.01.2023 14:13 Відповісти
Третью неделю "отсасывает" назначение.
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19.01.2023 14:30 Відповісти
...за три нєдєлі мона ....ну ми знаєм
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19.01.2023 14:32 Відповісти
...ослицею оманського ішака-так правильніше буде...
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19.01.2023 15:50 Відповісти
Посол посол шаритись по бутікам.
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19.01.2023 13:46 Відповісти
треба прілічно одється - за границю їде
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19.01.2023 14:03 Відповісти
...мишкевич сьодня в ударі...дякую
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19.01.2023 14:17 Відповісти
Шопінгує чи жопігує?
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19.01.2023 14:36 Відповісти
одне другому не мішає-спершу жопігує, потім шопінгує...є за що
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19.01.2023 15:51 Відповісти
Валізи збирає. Не може вирішити, що брати, чи щось сексуальне, чи щось офіційне. Просто ще не знає чим саме буде займатися, чи секасом чи дипломатією.
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19.01.2023 13:46 Відповісти
Перед виїздом намагається зв'язати до купи концептуальні поняття "лоббі" і "152 мм" 😁😂
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Угу. Болгари ж не думали, що фразу "беріть, скільки влізе" в ОП-і ото так зрозуміють...
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19.01.2023 14:08 Відповісти
Дальше лобок "дипломатична" підготовка не просунулась...або просунулась
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19.01.2023 15:56 Відповісти
Эта фееричная история к вопросу о вхождении нас в клуб цивилизованных государств ( ЕС ) и вообще нашем отношении к дипломатической службе и назначению на высокие государственные должности...
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19.01.2023 13:46 Відповісти
Хто призначив???
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19.01.2023 13:47 Відповісти
Свого часу гогілашвілі теж хтось призначив. Питання треба ставити - хтось відповість? 😡
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19.01.2023 13:51 Відповісти
Без Зе з Гогілашвілі не обійшлося.
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19.01.2023 14:30 Відповісти
Швондер? нє...?
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19.01.2023 13:55 Відповісти
дєрмак, йєс.
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19.01.2023 14:20 Відповісти
..фаворитка дермака, фаворита Найвэлычнившивого, просто ещё подчищает концы перед новой миссией
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19.01.2023 13:47 Відповісти
Кто в сбу помогал и помогает сейчас кацапне? Где ответ?

Буданов: В начале вторжения Киев выстоял благодаря шпиону-банкиру, которого убила СБУ в марте

Мнения / Общество 19-янв, 02:159 4 224 0

Украинская разведка узнала о том, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении от финансиста Дениса Киреева, который участвовал в российско-украинских переговорах в конце февраля, а в начале марта погиб в Киеве при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

До февраля прошлого года Киреев был известен как банкир: он работал в украинских подразделениях Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а также в «Ощадбанке».

В феврале он неожиданно для многих оказался в украинской делегации в ходе переговоров с Россией. 5 марта стало известно о его гибели при задержании Службой безопасности Украины (СБУ).

Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что его заподозрили в госизмене. Однако Главное разведовательное управление (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Киреев был его сотрудником и погиб при выполнении «специального задания».

В своей статье The Wall Steet Journal рассказывает, как Киреев попал в ГУР. Весной 2021 руководитель спецслужбы Кирилл Буданов вызвал финансиста в штаб украинской военной разведки. Он обратился к нему с просьбой попытаться внедриться в российскую военную разведслужбу, используя свои связи и контакты.

«У него был необходимый круг знакомств. Через него осуществлялись финансовые операции. У него был контакт со всеми, в том числе и с очень влиятельными людьми», - объяснил Буданов в интервью WSJ.

Киреев согласился на это предложение. Как пишет WSJ, он стал ездить в Харьковскую область, где вместе с еще одним сотрудником военной разведки на машине пересекал границу с Россией. Он возвращался через несколько дней, после чего передавал собранную информацию Буданову.

«Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны, как и мир криминала, по крайней мере, в наших странах», - отметил Буданов.

По его словам, когда осенью 2021 года разведслужбы США начали предупреждать Украину о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников о готовящемся вторжении и первым в Украине забил тревогу.

Накануне вторжения, 23 февраля, Киреев передал свежие разведданные Буданову. Из них следовало, что рано утром президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Киреев знал также и одну из главных целей первой атаки России, пишет газета.

Издание напоминает, что 8 утра 24 февраля российские военные вертолеты высадили военный десант в аэропорту «Антонов» под Киевом. По словам Буданова, именно благодаря полученной им от Киреева информации удалось перебросить к аэродрому дополнительные силы. После ожесточенных боев аэродром стало невозможно использовать как плацдарм для наступления на Киев.

«Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», - сказал Буданов.

После того, как российский блицкриг на Киев был сорван, Буданов попросил Киреева принять участие в российско-украинских переговорах, которые прошли в конце февраля-начале марта в Беларуси.

Киреев понимал, что ему будет рискованно участвовать в переговорах, потому что станет очевидна его связь с украинскими спецслужбами. Но несмотря на это он согласился.

«Ну, черт возьми. Раз Родина сказала «надо», я поеду», - сказал он одному из своих охранников.

Буданов рассказал, что перед вторым раундом переговоров в Беларуси, в ночь на 3 марта, Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада и передали, что он просит о личной встрече.

В день второго раунда переговоров Киреев вместе со своей охраной и агентами военной разведки, которые тоже должны были участвовать в поездке в Беларусь, отправился на Киевский вокзал. Он предупредил телохранителей, что им не стоит вмешиваться в случае его ареста.

Возле Софийского собора в центре Киева несколько микроавтобусов с агентами СБУ перехватили машину Киреева. Его охранников разоружили, а самого Киреева посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Примерно через полтора часа сотрудники военной полиции были вызваны к месту обнаружения тела Киреева.

Киреев был похоронен с воинскими почестями на Байковом кладбище в Киеве. Его могила находится рядом с могилой первого министра иностранных дел Украины.
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19.01.2023 13:47 Відповісти
Мабуть десь відпочиває.
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19.01.2023 13:48 Відповісти
Коли у зелених зашквар вони тупо ховають голови у пісок і чекають поки все стихне.
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Найпарадоксальніше, що це спрацьовує
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19.01.2023 14:04 Відповісти
Може Іванка прикордонниця випередила, поки Олеська шмарклі жувала.)
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Про Іванку вже майже забули. Хочуть щоб і з послицею так само відбулося.
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19.01.2023 13:55 Відповісти
Назначение этой персоны - это огромный позор, а учитывая важность Болгарии в плане помощи ВСУ, то еще и диверсия.
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19.01.2023 13:53 Відповісти
По їхнім справам впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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19.01.2023 13:57 Відповісти
Була стаття, як нас виручила Болгарія. Стільки допомоги надали..
І чим віддячив ЗЕ ? Послав туди якусь єрмаковську шалаву
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19.01.2023 13:53 Відповісти
Зеля каже одне, а робить навпаки.
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19.01.2023 13:58 Відповісти
то в нього психічний розлад ?
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19.01.2023 14:00 Відповісти
Від цього і розлад в країні.
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19.01.2023 14:01 Відповісти
,але було тут,що її призначення відкликано.
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19.01.2023 14:04 Відповісти
Думаєте кращу заміну знайдуть ?
А то там є в тому зеленому барахлі
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19.01.2023 14:16 Відповісти
Зеленого досить, став колір болотним, гнилим. Наразі переходити таки до жовто блакитного, справжнього, українського.
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19.01.2023 14:50 Відповісти
У нас ще, багато урологів...
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19.01.2023 15:19 Відповісти
Так може вона там усім і віддяче
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19.01.2023 15:11 Відповісти
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19.01.2023 13:54 Відповісти
Позорники
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19.01.2023 13:55 Відповісти
не може визначитись із набором секс-іграшок
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19.01.2023 13:56 Відповісти
то може й не треба її туди пхати (я про Болгарію))))) (гусари мовчіть!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))
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19.01.2023 13:57 Відповісти
Напевно відправили на курси в Трускавець і в прискореному темпі з сексологині роблять послицю.
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19.01.2023 13:58 Відповісти
То просто ще сілікон а цицьках не сформувався
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19.01.2023 14:02 Відповісти
Надо же всех причастных к назначению "отблагодарить", как следует...
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19.01.2023 14:11 Відповісти
через рік-два (два точно, тому що пенсія нараховується за 24 місяці) ми взнаємо, що нам "локшину на вуха навісили".... І не кажіть потім, що я Вас не попереджав!
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19.01.2023 14:14 Відповісти
У нее осталась еще куча необкончаных тел. Ой, неоконченных дел...
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19.01.2023 14:18 Відповісти
Тьфу,***.
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19.01.2023 14:19 Відповісти
Не всім ще відсосала в києві!
Яка Болгарія!
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19.01.2023 14:20 Відповісти
cосёт ?
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19.01.2023 14:20 Відповісти
Не ганьбіться. Приберіть цю діваху з Окружної і назначте нормального посла!
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19.01.2023 14:25 Відповісти
по ходу вырабатыват стратегию-анальный секс,оральный,бдсм и всякая **********............................................позорище...........
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19.01.2023 14:29 Відповісти
Шапіто 95
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19.01.2023 14:30 Відповісти
Возможно посла вызвали "на ковер" и забыли вернуть?
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19.01.2023 14:34 Відповісти
Пані посол досі не в Болгарії ? Ну мабуть в Україні просто дешевше тріпер лікувати ))
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19.01.2023 14:38 Відповісти
Походу посол узнал что его месячная зарплата будет 30-35 тыс гривен в месяц и решил вернуться на предыдущее место работы с зарплатой 30-35 тыс гривен в день.
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19.01.2023 14:43 Відповісти
Еще не все ее клиенты удовлетворены на долгий срок наперед,процесс расставаний немного затянулся.
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19.01.2023 14:44 Відповісти
Ви нє понімаєтє! Ето другоє - ***** в посольствє єто жє такой креатів!
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19.01.2023 14:53 Відповісти
Дермак не відпускає
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19.01.2023 14:59 Відповісти
Будуть виготовлювати наказ про направлення посла - сексопатолога ще рік-два. А та і прогулює виходить незаконно, тобто звільнити її за прогул неможливо. Цікаво яка зарплата іде цьому фахівцю з мін'єту чи виконує хтось обов'язки посла у Болгарії ? Всі працівники сексіндустрії і рядові дипломати заздять їй лютою заздрістю. Зато бюджету України да ще у військовий час, не позаздриш.
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19.01.2023 15:05 Відповісти
поСОСОЛ ))))) орбану отправте эту пососаку ))) пусть ему мозг через *** высосет )))) или ****** до инфаркта )))
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19.01.2023 15:10 Відповісти
Кафка такого не мог предвидеть - МИД Украины официально заявил, что

1. сексологиня еще не приступила к исполнению своих обязанностей.
2. приказ о исполнении обязанностей еще не подготовлен.

Подпись - начальник кадров МИД

Это точно МИД?
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19.01.2023 15:21 Відповісти
Ще не всі консультації по сексу зробила.
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19.01.2023 15:28 Відповісти
Обсьор за обсьором... Дай боже щоб Болгарія та болгари розуміли різницю між народом України та отією ******** з 95 кварталу та трускавецького вишу.
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19.01.2023 15:32 Відповісти
Логіка цього призначення у гундосу досить проста - якщо керівництво країною здійснюю я, комедіант, який не має фахової підготовки, освіти та таланту, то чому б не призначити послом у країну НАТО сексологіню
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19.01.2023 15:38 Відповісти
Нормально так пристроили девку на хлебное место.
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19.01.2023 16:16 Відповісти
Вроде конечно все прилично или официально тут. Но все время лезет в голову, читая про это и эту, старинная приговора ушедших лет. ,, Одна баба в бубен била, а другая в куй трубила,,.
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19.01.2023 16:18 Відповісти
******** шапіто.
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19.01.2023 17:35 Відповісти
Шапіто як шапіто. Вирішили ліжка попереставляти.
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19.01.2023 17:58 Відповісти
 
 