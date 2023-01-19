У Житомирській області кордон з Білоруссю зашивають окопами та заливають бетоном, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Житомирщині продовжують розбудовувати додаткових ліній оборони та фортифікаційних споруд.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кордон з Білоруссю на Житомирщині зашивають окопами та заливають бетоном. Такий короткий підсумок спільної інспекції та міжвідомчої наради, проведені із заступником командувача ОУВ "Волинь", бригадним генералом Василем Зубаничем на півночі області", - йдеться в повідомлені.

Голова ОВА зазначив. що разом з керівниками військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном зібралися в Олевську та проаналізували хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з Білоруссю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Весь прикордонний периметр з Білоруссю заміновано, - Рівненська ОВА











