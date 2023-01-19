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Новини Фото Агресія Росії проти України
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У Житомирській області кордон з Білоруссю зашивають окопами та заливають бетоном, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Житомирщині продовжують розбудовувати додаткових ліній оборони та фортифікаційних споруд.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кордон з Білоруссю на Житомирщині зашивають окопами та заливають бетоном. Такий короткий підсумок спільної інспекції та міжвідомчої наради, проведені із заступником командувача ОУВ "Волинь", бригадним генералом Василем Зубаничем на півночі області", - йдеться в повідомлені.

Голова ОВА зазначив. що разом з керівниками військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном зібралися в Олевську та  проаналізували хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з Білоруссю. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Весь прикордонний периметр з Білоруссю заміновано, - Рівненська ОВА

У Житомирській області кордон з Білоруссю зашивають окопами та заливають бетоном, - ОВА 01
У Житомирській області кордон з Білоруссю зашивають окопами та заливають бетоном, - ОВА 02
У Житомирській області кордон з Білоруссю зашивають окопами та заливають бетоном, - ОВА 03
У Житомирській області кордон з Білоруссю зашивають окопами та заливають бетоном, - ОВА 04

Автор: 

кордон (4769) оборона (4781) Бунечко Віталій (52) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+42
Те, що потрібно було робити з 2014 р, а особливо в 2022 р.
Але краще пізно, ніж ніколи.
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19.01.2023 13:47
+40
Ніяк не можу зрозуміти чому це не можна було робити з осіні 2021.
Оголили тили на радість оркам.
Виявляється укріпити кордон це реально
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19.01.2023 13:50
+40
А смысл это было делать, если зелька встречался с патрубком в Омане и они там все порешали???????????????????
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19.01.2023 13:52
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Те, що потрібно було робити з 2014 р, а особливо в 2022 р.
Але краще пізно, ніж ніколи.
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19.01.2023 13:47 Відповісти
Або хоча б у 2021 р.
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19.01.2023 14:36 Відповісти
задним числом диванные спецы - очень сильны где же ты был в 2014 году?
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19.01.2023 17:45 Відповісти
А навіщо це освічувати, ця інформація повинна бути тільки для наших воїнів.
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19.01.2023 13:47 Відповісти
Ви думаєте, що кацапи цього не знають?
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19.01.2023 13:49 Відповісти
Тому і знають більше ніж треба. М'яке покарання вУкраїні для зрадників, зрадниць ,чи просто дурнів.
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19.01.2023 13:59 Відповісти
теперь знают - фотки и описания выложили идиоты
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19.01.2023 17:47 Відповісти
А шоб попіаритись...
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19.01.2023 13:50 Відповісти
бабулєси списати, а не піар
як казав один прораб,
в землю можна списати все.....
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19.01.2023 18:15 Відповісти
А главе местной власти разве не надо пропиариться? Куртку зелёную нацепил, руки в карманах и мужественно и с наумняченным лицом осматривает что-то. Главное отчитаться и патриотические лозунги произнести. А что там и к чему, и главное сколько средств освоено - это уже потом может быть кто-то разберётся
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19.01.2023 13:53 Відповісти
тому що "найкраща війна та, яка не відбулась"
давньокитайський трактат про мистецтво війни
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19.01.2023 13:59 Відповісти
Любимый аргумент "никуянеделателей"!
Секретным является то, ГДЕ это расположено и ПОЛНАЯ карта укрепрайона.

Подобные новости должны быть ежедневными! Тогда украинцы будут знать и понимать ЧТО конкретно делают власти, МО и пр. для обороноспособности страны, "враг не пройдет" и т.п.
Но это ПЕРВЫЙ подобный репортаж за 11 мес. войны. Как думаешь: Почему? "Секретность" говоришь ... Ню, ню ...
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19.01.2023 14:43 Відповісти
ты идиот еще адрес в gps выложи
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19.01.2023 17:50 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти чому це не можна було робити з осіні 2021.
Оголили тили на радість оркам.
Виявляється укріпити кордон це реально
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19.01.2023 13:50 Відповісти
Думали шо ***** не нападе...
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19.01.2023 13:51 Відповісти
***** напав ще в 2014
на що сподівались ? що він далі не піде ?
він хто завгодно, але не такий дурень
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19.01.2023 13:59 Відповісти
Ну то мабуть не з 2021-го, а з 2014-го це треба було робити.
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19.01.2023 14:22 Відповісти
Мабуть все у світі міняється. За півроку би встигли.
Факт.
Так що не треба вимахувати 2014 роком.
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19.01.2023 14:26 Відповісти
Украинская власть имела все данные от их партнера по бизнесу Лу(через мид) с полным раскладом....понятно знал и ЗЕ....его реакция и чем закончилось это уже история(как и сам макай).Поэтому не удивило что и предупреждения и разведданные США были выброшены в мусорку арахамиями и ЗЕбандой.С предателями у власти войну не выиграть.
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19.01.2023 14:51 Відповісти
это уже не история - а пока еще предательство
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19.01.2023 17:53 Відповісти
Ой, вибаче.
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19.01.2023 15:07 Відповісти
Так в в 14-м тоже были построены укрепы, только в 22-м в них никого не оказалось... Конкретно те кто готовились отбивать атаку с Крыма, были за неделю до вторжения отправлены под Мариуполь...
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19.01.2023 16:03 Відповісти
Пригадую, як Зеля доповідав жорналісту, що він наказав розібрати бетонні украплення за 1 добу.
До того ж він бовкнув, що та сторона це такі ж українці.
Аж тут підбігла мендельша в передчутті грандіозного ляпсусу.
Так само швидко розмінували Азовське море, з якого цапи атакували Марік.
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19.01.2023 16:23 Відповісти
Та не було часу ,президент миру ж був , канхвети , Рошени попід станцій метро МАЗи МТЗ
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19.01.2023 15:41 Відповісти
кончай бред кацапский писать - вся вина в провале полдготовки к войне лежит на зеленском и его подельниках ермаке и министрах - они все знали и по-этому нихрена не делали
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19.01.2023 17:51 Відповісти
Бо голос розуму не було чути серед крику зрадників та дурнів.
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19.01.2023 13:52 Відповісти
А смысл это было делать, если зелька встречался с патрубком в Омане и они там все порешали???????????????????
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19.01.2023 13:52 Відповісти
Мабуть у Омані він вирішував особисті проблєми.
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19.01.2023 14:38 Відповісти
Хочеш миру- готуйся до війни.

Украіна мае бути захищена- більше укріплень від кацапии та Білорусії - це необхідність часу.

Це збереже більше життів украинских військових.

Паркан на кордоні від ціх звірів повинен бути високий та міцний, як у Израіли.
З єлектричким струмом та рів з крокодилами.
Щоб ні один кацапський щур не проліз!
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19.01.2023 15:48 Відповісти
Шановна, ви що забули, асфальтобетонні роботи на дорогах були в найвищому пріоритеті.
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19.01.2023 13:54 Відповісти
А як же тоді шашлики?
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19.01.2023 14:21 Відповісти
сміховики про асфальт і шашлики генерують тут кацапські тролі.

Громадяни України боротються із ****** та його пропагандистами.

Украіна переможе!
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19.01.2023 15:52 Відповісти
но ты же не громадянин а отмазывешь зеленое гавно и предателей
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19.01.2023 17:54 Відповісти
Мені здається що асфальт і шашлики згенерував зеленський
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19.01.2023 18:00 Відповісти
Погана маніпуляція, спроба маніпулювати наслідками і слідством, навіть в полеміку не хочу вступати з тупими тролями ...
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20.01.2023 09:00 Відповісти
З осені 2014 року ви хотіли сказати, тоді б може встигли щось зробити. А ми навпаки намагалися товаришувати з Лукашенком. Хоча дивлячись на стіну Яценюка розумію, що шансів не було.
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19.01.2023 14:21 Відповісти
В ті часи загрози з Білорусі не було.
Чого не можна сказати про 2021. Побудувати все реально за кілька місяців. І вони в нас були.
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19.01.2023 14:30 Відповісти
Хоспаді ... Яценюк прийняв Програму "Стіна" і одразу після цього його відправили у відставку.
То як він міг її побудувати ??
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19.01.2023 14:40 Відповісти
на своих рыгов смотри бот ватный
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19.01.2023 17:58 Відповісти
Та що тут не розуміти... тиск олігократії в дії...
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19.01.2023 15:02 Відповісти
все було договорено але
Чернігів Суми Харків Київ, Одесу не дали захопити люди
прості солдати та добровольці на чолі з небайдужими командирами як Кривонос
Маріуполь не здали через Азов та морпіхів
де була можливість здати, здали все.....
командир МРІЇ просив зліт, не дали.....
оборонка працювала в одноденний робочий тиждень
можна продовжувати але нема толку
всі призначенці на місцях
а силовики які в перші дні повтікали на західну
повернулися та розслідують справи тих хто залишився боронити країну
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19.01.2023 18:27 Відповісти
"Зашивають окопами" ??? Це як?
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19.01.2023 13:50 Відповісти
Це добре питання, ''Зашивають окопами'' 😄😄😄
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19.01.2023 13:55 Відповісти
кацапам тяжело понять то что украинцы ловят на лету
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19.01.2023 18:00 Відповісти
Відгороджуються від БССР.
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19.01.2023 13:51 Відповісти
від гімна
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19.01.2023 20:31 Відповісти
Так має виглядати кордон з ********** набродами.
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19.01.2023 13:59 Відповісти
Хм , а для чого окоп заливати бетоном? Це щоб танкам зручніше проїхати? Чи фундамент під паркан роблять?
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19.01.2023 14:00 Відповісти
окоп перед ДОТом абсолютно ні до чого - там має бути повністю прострілювана зона

взвгвлі то нашим інженерам варто було б погортати в інтернеті тему "Фортифікація ІІ ВВ" - амбразури робили НЕ фронтальні

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19.01.2023 14:14 Відповісти
А тим часом бульбашенко старанно продовжує свою улюблену гру "всидіти однією жопою на семи стільцях":

https://streamable.com/nkifne
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19.01.2023 14:05 Відповісти
Лошаді цей бульбофюрерський овес не заходить - мотає головою
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19.01.2023 14:09 Відповісти
Це навіть для нього вже занадто.
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19.01.2023 14:11 Відповісти
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19.01.2023 14:14 Відповісти
Мордатий на фото це Бунченко - голова Житомирської ОВА.
У вересні 2022 нагороджував ригів з нагоди 85-річчя від дати утворення Житомирської області .

На Житомирщині влада нагородила «регіоналів».



Зокрема, був нагороджений Сергій Рижук, соратник Януковича та колишній очільник обласної організації «Партії регіонів».

Нагороду також отримав нинішній депутат Верховної ради, обраний від «ОПЗЖ» Юрій Павленко.

https://varta1.com.ua/news/na-zhitomirshchini-vlada-nagorodila-regionaliv_353838.html
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19.01.2023 14:18 Відповісти
* Бунечко
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19.01.2023 14:19 Відповісти
ОКОПНА війна ??? ВИ дійсно так думаєте?
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19.01.2023 14:24 Відповісти
Приблизно. Пишуть війна типу І СВ з дронами і ракетами.
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19.01.2023 14:42 Відповісти
ты идиот..какие великие бои?
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19.01.2023 20:53 Відповісти
ХУ й ла і "батьку" цим не залакати.... Наші "погранці" в січні 2022 теж щось там будували, лякали.... А реально колони пройшли на півночі аж до Чернігова! Як на мене - краще мінні поля в 10 рядів і бажано протитанкові!!!! І Хаймерсів штук 50....
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19.01.2023 14:21 Відповісти
бацька понял еще в конце марта что его бульбоармии шифонерной транда если рыпнеться,потому в таком шпагате и сидит,ламаншник херов)
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19.01.2023 14:34 Відповісти
До сраки усі оті хріні що заливають грошима. Як показали світові війни воно усе обходиться легко або розбивається ********* набоями.
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19.01.2023 14:32 Відповісти
не заливают плохо ,заливают тоже плохо)местным зрадойобчикам не угодишь никак
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19.01.2023 14:35 Відповісти
Бо оту хрінь розіб'є та похоронить усіх хто там буде разом від першого пострілу.
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19.01.2023 14:55 Відповісти
Пусть Бунечко расскажет, как хотел снять командира бТРО за отказ списать лес, который списТили ! И почему на фото «обаполы» в окопах вместо «шалевки»!
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19.01.2023 14:47 Відповісти
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19.01.2023 15:08 Відповісти
sergej gorin , Наоборот ,нужно освещать , что Украина готовится, они же не показывают план забудови , только говорят ,что меч очень острый. Восточная мудрость , чтобы враги боялись меча .
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19.01.2023 15:42 Відповісти
Судячи по фото, дот в лісі, окопи перед ним... питається -нахера? Щось це нагадує "освоєння коштів по українськи". Тут приходять на пам'ять слова льоні-космоса -"... я и моя молодая команда что- то делаєм...важное"
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19.01.2023 15:42 Відповісти
сміховики про Зашист Кордону генерують тут кацапські тролі.

Громадяни України боротються із ****** та його прихильниками «руського миру».

Украіна переможе!
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19.01.2023 15:58 Відповісти
Гей ти, "патріот" 14 січневий 2023 року, навчися спершу писати без помилок...неук кацапський. Тупе, як валянок...
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19.01.2023 16:39 Відповісти
Сєня Сєня агов сюди , тут на кордоні двіж , тягни сітку
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19.01.2023 15:45 Відповісти
Честно, я не понимаю, для чего такую хрень выдавать в новости! Если керивники хотят похвастается своею работой , то в «благодарность» за такую работу их на месте и «прикопать» нужно в качестве поощрения! Чтобы меня не «прикопали», я не буду конкретно разбирать каждую фотографию! Но если вы ничего не хотите делать, НЕ выкладывайте это в интернет как заслуги! Бунечко, виеби своих «восхвалителей»! Вы даже не понимаете сколько по нескольким фото информации врагу дали! ДЕБИЛЫ!
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19.01.2023 16:11 Відповісти
Jesli eto INFOOPS, ponimaju. No jesli net- to predatelstvo i otmyvanije deneg. Geolokatsiju jeshjo pribavit i medalki polutshit za dejannoje. Po suti eto betonnaja vahtennaja butka a ne ukreplenije. Prosmatrivajetsja tsherez ambrazuru naskvoz. Bolshe na otsherednoi asfalt pohozhe. I krome vsego i mishen idealnyi - vysokii, ne vkapannyi. Vystroit ognevuju kartu na osnove frontalnyh pulemjotnyh sektorov - marazum, po skolko mosh ognevogo vozdeistvija ostanetsja na uzkom sektore i podovljat atakujushego protivnika namnogo trudnejee. I avtory takih blindazhei hot ukrepraiony II mirovoi v Ukraine by izutshali snatshalo! Takije promahi otmojutsja krovju boitsov.
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19.01.2023 16:47 Відповісти
Wasn't there weeks ago picture of a
"Berlin Wall" of concrete wall elements towards Belaruß?

Overall, the territorial defence units need something to do while in standby.

The trenches of Opytne south of Backmuth didn't look "deep staffed" ,
so it is good to train to dig useful trenches.

The pictures look very generic,
and don't reveal much,
especially details to fight inside trenches.

But if the pictures show 90% of trenches build by Ukraine,
then it would reveals shortcommings in architecture.

Overall censor.net is also about critisism,
and the photos themselves are a critic of poor resources and probably poor architecture lessons to commanders.

Hint: Earth upheaved should protect against an attacker,
not against the bunker in the rear.
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19.01.2023 17:55 Відповісти
МЛЯ, ДЛЯ ЧОГО ПРО ЦЕ ФИЗДІТИ ТА ЩЕ ФОТО ПОКАЗУВАТИ???
ДЕБІЛИ!
РОБІТЬ ТИХО.

П.С.

ЯКЩО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЯ ВРАЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ РОС НАЦИСТКИМИ РАКЕТАМИ АБО РОБОТУ ПВО ТА БАГАТО ІНШОГО, ТО ЧОМУ НЕ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗЛИВАТИ ФОТОФІКСАЦІЮ ОБОРОННОГО ОБ'ЄКТУ (ЗАЛІЗОБЕТОНОГО ДОТУ) ТА ОЗБРОЄННЯ НА НЬОМУ???
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20.01.2023 04:42 Відповісти
ВЗАГАЛІ КОРДОН З БІЛОРУСЮ-РОСІЄЮ ПОВИННІ ОБЛАШТУВАТИ ЗСУ, ТАК ЯК ЇМ СТРИМУВАТИ АТАКУ, І ТОМУ ВОНИ КРАЩЕ ЗНАЮТЬ ЯК КРАЩЕ ВСЕ ЗРОБИТИ!
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20.01.2023 04:50 Відповісти
 
 