У Грузії прощаються з Вахтангом Кікабідзе, за рішенням сім’ї труну покрили українським і грузинським прапорами. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 19 січня, у Тбілісі проходить похорон знаменитого грузинського актора та співака Вахтанга Кікабідзе. Він буде похований, за своїм заповітом, на старому Верійському цвинтарі, поряд із матір’ю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на life.nv.ua.

Після панахиди у храмі Кашветі з ранку 19 січня його труну було перенесено до Тбіліської філармонії для заключної церемонії прощання. Планується, що на прощальній церемонії з’явиться міністр культури Олександр Ткаченко та зачитає заяву президента Володимира Зеленського. Про це раніше повідомили у посольстві України.

Труна Кікабідзе покрита двома прапорами - грузинським і українським. Як повідомляють грузинські ЗМІ, це було рішення сім'ї.

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Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня у віці 84 років.









Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.

Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу". У своїх інтерв'ю артист неодноразово говорив, що підтримує український народ у боротьбі з окупантами.

Також раніше актор передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ.