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Бюро економічної безпеки передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн. ФОТО

Бюро економічної безпеки України передало підрозділам Сил територіальної оборони Збройних Сил України комп’ютерну техніку та засоби зв’язку вартістю 112 млн грн.

Смартфони, планшети та ноутбуки відомого світового бренду будуть використані в реалізації проєкту ЗСУ "Очі Яструба" та допоможуть військовим у виконанні поставлених бойових завдань. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр БЕБ.

Як зазначається, техніка була вилучена детективами БЕБ у групи осіб, які за сприяння службових осіб Закарпатської митниці Держмитслужби, завезли товари із порушенням митних правил через кордон України. Не задекларувавши товар, перевізник ухилився від сплати податку на додану вартість та мита, що призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

"Телефони, планшети та ноутбуки, що були незаконно ввезенні в Україну, на 112 млн грн арештовано. Наразі особі що здійснила переміщення товарів на митну територію України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Встановлюються інші особи, які причетні до скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн 01
Бюро економічної безпеки передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн грн 02

Автор: 

ЗСУ (7545) Бюро економічної безпеки (618)


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Ого, расследование еще даже не завершено и дойдет ли оно до суда, не известно, а вещ. доков уже нет) А потом решением какого то суда, из бюджета будет возращена полная стоимость "утраченного") На реализацию товара даже тратится не придется) Ну хоть так, ведь могли какому то магазину по дешевке подогнать...
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19.01.2023 16:19 Відповісти
Навіть БЕБ теж охранка, вона вилучає техніку тільки у тих корупціонерів та злодіїв хто не догодив Зеленському. Так що найшвидше це буде експропріація у всіх крім СН.
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19.01.2023 16:20 Відповісти
це ви і на один процент не відпрацюівли аби ви обійшли тіки одну таможню або один порт в радіусі 1 км наприклад ягодинську таможню аби завітали додом до любого таможніка і заглянули в його гараж ця сума вирослаб на 1000 000 процентів
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19.01.2023 16:22 Відповісти
У волонтерів відібрали?
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19.01.2023 16:54 Відповісти
Цікаво, а до армії цей конфіскат дійшов? Чи як зазвичай з гуманітаркою?
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20.01.2023 20:15 Відповісти
 
 