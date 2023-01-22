Ворог обстрілює Куп’янськ та Вовчанськ. Двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та інших населених пунктах Харківщини.

У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.

"В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці. Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов додає, що на лінії зіткнення наші захисники міцно тримають свої позиції та знищують окупантів.





