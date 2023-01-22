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Новини Фото Війна
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Ворог вдарив ракетами С-300 по Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі ворог знову поцілив ракетами С-300 по мирних об’єктах Запорізької області.

В результаті вибуху у Лежиному постраждали домівки людей та інфраструктура села. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибуховою хвилею пошкоджено 10 будинків: потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень зазнали водогін, газогін і лінія електропередач у секторі громадської забудови", - йдеться у повідомленні.

За словами Старуха, зранку знову обстріляна багатостраждальна Комишуваха: потрощено житлові будинки та інфраструктура, але люди вціліли.

Також читайте: Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Ворог вдарив ракетами С-300 по Запорізькій області, - ОВА 01
Ворог вдарив ракетами С-300 по Запорізькій області, - ОВА 02
Ворог вдарив ракетами С-300 по Запорізькій області, - ОВА 03
Ворог вдарив ракетами С-300 по Запорізькій області, - ОВА 04
Ворог вдарив ракетами С-300 по Запорізькій області, - ОВА 05

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) ракети (4023) Запорізька область (3601) Старух Олександр (199)


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Когда уже наши орли откроют охоту на с300 и с400 орки не много угомонились би с обстрелами надеюсь
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22.01.2023 11:43 Відповісти
орки эрефи-********** должны иметь аналогичные последствия и жить в развалинах...
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22.01.2023 11:47 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.01.2023 12:08 Відповісти
Что там со спутников нифига не видно или уже не кому за пусковыми установками охотится.
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22.01.2023 15:18 Відповісти
 
 