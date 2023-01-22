Ворог вдарив ракетами С-300 по Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі ворог знову поцілив ракетами С-300 по мирних об’єктах Запорізької області.
В результаті вибуху у Лежиному постраждали домівки людей та інфраструктура села. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибуховою хвилею пошкоджено 10 будинків: потрощені вікна, двері, паркани, дахи, автомобілі. Ушкоджень зазнали водогін, газогін і лінія електропередач у секторі громадської забудови", - йдеться у повідомленні.
За словами Старуха, зранку знову обстріляна багатостраждальна Комишуваха: потрощено житлові будинки та інфраструктура, але люди вціліли.
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Александр Безфамильниц #551959
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Олекса Лось
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Чайка Київ
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