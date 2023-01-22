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Новини Фото Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів, ворожий міномет, гаубицю та вантажівку

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, минулої доби, 21 січня, морські піхотинці знищили 3 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено причепну гаубицю "Мста-Б", міномет, вантажівку та 5 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Минулої доби морпіхи знищили 8 окупантів, ворожий міномет, гаубицю та вантажівку 01

Автор: 

армія рф (17359) ВМС (1383) Генштаб ЗС (6570) втрати (4396)


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Не знищили, а вполювали...
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22.01.2023 12:30 Відповісти
 
 