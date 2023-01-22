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Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві вшанували пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні в межах традиційної щорічної Ходи пам’яті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У пам'ять про загиблих у січні учасників Майдану відбулося запалення лампадок та покладання квітів біля пам'ятних знаків Героїв Небесної Сотні Михайла Жизневського, Олександра Бадери та Романа Сеника.

Учасники вшанували загиблих майданівців біля меморіального стенда з портретами Героїв Небесної Сотні. А біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна поблизу Європейської площі відбулася панахида за полеглими.

"Під час Революції Гідності Сергій Нігоян належав до Третьої сотні Самооборони, учасники якої у 2015 році започаткували акцію вшанування. Зранку 22 січня 2014 року смертельних поранень зазнали 21-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський. Поранений того дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня під Києвом виявили тіло викраденого напередодні львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур. За кілька днів померли майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк", - зазначили організатори.

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Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 01
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 02
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 03
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 04
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 05
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 06
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 07
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 08
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 09
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 10
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 11
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 12
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 13
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 14
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 15
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 16
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 17
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 18
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 19
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 20
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 21
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 22
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 23
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 24
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 25
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 26
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 27
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 28
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 29
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 30
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 31
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 32
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 33
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 34
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 35
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 36
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 37
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 38
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 39
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 40
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 41
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 42
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 43
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 44
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 45
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 46
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 47
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 48
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 49
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 50
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 51
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 52
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 53
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 54
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 55
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 56
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 57
Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 58
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19463) пам’ять (1186) Небесна Сотня (393) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+18
Пам'ятаємо.. Цінуємо.. Поважаємо..
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22.01.2023 14:55
+15
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22.01.2023 15:06
+14
А татаров не ділився спогадами, як фальшував справи на Майданівців?
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22.01.2023 14:54
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А татаров не ділився спогадами, як фальшував справи на Майданівців?
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22.01.2023 14:54 Відповісти
Пам'ятаємо.. Цінуємо.. Поважаємо..
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22.01.2023 14:55 Відповісти
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22.01.2023 15:06 Відповісти
Не шукайте, серед цих людей ви не побачите, Кубракова-Лозинського, Резнікова-Хмельницького.....
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22.01.2023 15:31 Відповісти
а где "сивочелый"? и "куля в лоб" куда то запропастился!
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22.01.2023 16:40 Відповісти
так. вони там само
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22.01.2023 17:00 Відповісти
Сивочолий і "куля в лоб" забеспечують ЗСУ всим необхідним, а де сивохи, татарови, єрмаки, подоляки,смірнови, демченки,шкарлети які стояли за "антимайдан"? Мабуть разом з іншими антимайданівцями закуповують ЗСУ яйця по 170 гривень?
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22.01.2023 19:01 Відповісти
"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." -
Томас Карлейль, 1795-1881, британский писатель, историк и философ ,.. шотландець
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22.01.2023 15:47 Відповісти
Уверен что расстреливали Майдановцев переодетые спецназовцы из рашки, так же как и в 2020 году пиз..ли белорусов.
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22.01.2023 16:33 Відповісти
Були там і російські терористи, але багато горя наробили і "беркути" і "антимайдан", які обслуговували тодішню владу "ригів" і того ж татарова, який сьогодні відповідає за силовий блок. То Ви думаєте він у справах щось залишив проти себе і таких як він?
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22.01.2023 19:03 Відповісти
 
 