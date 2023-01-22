Пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві вшанували пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні в межах традиційної щорічної Ходи пам’яті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У пам'ять про загиблих у січні учасників Майдану відбулося запалення лампадок та покладання квітів біля пам'ятних знаків Героїв Небесної Сотні Михайла Жизневського, Олександра Бадери та Романа Сеника.

Учасники вшанували загиблих майданівців біля меморіального стенда з портретами Героїв Небесної Сотні. А біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна поблизу Європейської площі відбулася панахида за полеглими.

"Під час Революції Гідності Сергій Нігоян належав до Третьої сотні Самооборони, учасники якої у 2015 році започаткували акцію вшанування. Зранку 22 січня 2014 року смертельних поранень зазнали 21-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський. Поранений того дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня під Києвом виявили тіло викраденого напередодні львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур. За кілька днів померли майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк", - зазначили організатори.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.