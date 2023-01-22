Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі. ФОТОрепортаж

Генерал армії США Кейт Келлоґ та делегація американських військових відвідали визволений від окупантів Ізюм Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських військових злочинів на Харківщині", - написав він.

Синєгубов розповів, що обговорив з генералом США питання подальшої відбудови Ізюму, безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні.

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"Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері. Дякую пану Келлоґу та нашим американським партнерам за увагу до Харківської області та підтримку. Працюємо далі", - додав очільник регіону.













