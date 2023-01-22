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Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі. ФОТОрепортаж

Генерал армії США Кейт Келлоґ та делегація американських військових відвідали визволений від окупантів Ізюм Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських військових злочинів на Харківщині", - написав він.

Синєгубов розповів, що обговорив з генералом США питання подальшої відбудови Ізюму, безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні.

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"Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері. Дякую пану Келлоґу та нашим американським партнерам за увагу до Харківської області та підтримку. Працюємо далі", - додав очільник регіону.

Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі 01
Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі 02
Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі 03
Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі 04
Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі 05
Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі 06
Американський генерал Келлоґ та делегація військових побували в Ізюмі 07

Автор: 

візит (1584) США (22799) Харківщина (6054) Ізюм (331) Синєгубов Олег (858) генерал (74)


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то добре. ще один лобіст інтересів України зайвим не буде
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22.01.2023 16:29 Відповісти
Я просто представить боюсь, что бы сделали эти натовцы с мальчиками в трусиках, которые мирно увозили стиралки, вовремя успев эвакуироваться
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22.01.2023 16:39 Відповісти
Рекогносцировка проведена.
Чекаємо на важке наступальне озброєння від американських друзів для остаточного вирішення сруського питання в Україні.
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22.01.2023 16:51 Відповісти
Ну і тепер Американцям треба зробити висновки?
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22.01.2023 18:40 Відповісти
А в цей час Зе влада наживається на війні і сумління їм не докоряє ...
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26.01.2023 23:13 Відповісти
 
 