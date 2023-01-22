Унаслідок артобстрілу в селі Петрівка на Харківщині загинула жінка, у Вовчанську поранено чоловіка, - ОВА. ФОТОрепортаж

22 січня внаслідок обстрілу Харківщини загинула жінка та поранено чоловіка. Також руйнувань зазнали господарчі споруди та цвинтар.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок", - ідеться в повідомленні.

Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур'їв Козачок. Пошкоджені могили.

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Також в ОВА зазначили, що сьогодні (22.01.2023, - ред.) під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік дістав поранення. Госпіталізований у середньому стані.











